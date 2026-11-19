Jubilados vuelven a bloquear accesos de la Cámara de Diputados, acusan ruptura del diálogo e incumplimiento. (captura de pantalla)

Guardar

Pensionados y jubilados del sindicato de la Cámara de Diputados volvieron a bloquear de manera total los accesos y salidas de San Lázaro, quienes denuncian ruptura del diálogo e incumplimiento de acuerdos respecto a sus prestaciones laborales.

Hasta el momento, no se reportan manifestaciones a las afueras del recinto, sin embargo, los extrabajadores colocaron algunas lonas con el siguiente mensaje: “En lucha por la restitución de nuestras prestaciones”.

PUBLICIDAD

Los cierres se llevaron a cabo alrededor de las 15:15 horas, luego de que finalizara la sesión ordinaria de este jueves 19 de noviembre. El bloqueo se registra dos semanas después de que entablaran diálogo con Raúl Bolaños, presidente de la mesa directiva, y el secretario general, Mauricio Farah.

Trabajadores y personal de medios de comunicación quedaron atrapados en San Lázaro, mientras un grupo de representantes diálogo con los legisladores. Ante la falta de respuesta para restituir un apoyo que fue suspendido en abril, algunos jubilados se amarraron con diurex a la puerta que da acceso a los representantes de la mesa directiva.

PUBLICIDAD

En un breve encuentro con medios de comunicación, la vocera de los jubilados y pensionados, Alejandra Moreno, comentó que durante el diálogo anterior, se les ofreció un pago de 13 mil pesos, adicional al pago de 52 mil pesos, advirtiendo que “la situación es insostenible”.

Información en desarrollo...