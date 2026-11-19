La banda Deep Purple en el Hell&Heaven en México. (FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM)

Guardar

Deep Purple pospuso este 19 de noviembre la totalidad de sus conciertos restantes en 2026, incluidas las tres fechas confirmadas en México, tras una emergencia médica que obligó a hospitalizar al cantante Ian Gillan en Leipzig, Alemania. Las presentaciones en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México quedan sin fecha hasta que el grupo anuncie un nuevo calendario para principios de 2027.

Ian Gillan, de 81 años, fue internado de urgencia en un hospital de Leipzig el 31 de octubre, antes de que la banda subiera al escenario del QI Arena. El diagnóstico de sus médicos determinó que continuar con la gira representaba un riesgo serio para su salud.

PUBLICIDAD

Ian Gillan publicó un comunicado en sus redes sociales para explicar la situación: “Tras un problema médico en Leipzig que requirió atención urgente en el hospital, y siguiendo el consejo de mi equipo médico y de mi mánager, tuvimos que tomar la difícil decisión de posponer el resto de la gira por Europa y el Reino Unido hasta nuevo aviso. Lamentablemente, estas postergaciones también tendrán que extenderse a las presentaciones en Sudamérica y México que teníamos programadas para este año”.

Deep Purple tenía tres ciudades de México en la última etapa de la gira

Ian Gillan fue hospitalizado el pasado 31 de octubre. REUTERS/Ricardo Moraes

Las fechas canceladas en territorio mexicano eran tres: el 13 de diciembre en el Arena Monterrey, el 16 de diciembre en el Arena Guadalajara —con boletería a cargo de Superboletos— y el 19 de diciembre en el Estadio Fray Nano, en Ciudad de México. Junto a ellas, también quedaron suspendidas las paradas sudamericanas del 5 de diciembre en São Paulo, Brasil; el 8 de diciembre en Santiago, Chile; y el 10 de diciembre en Buenos Aires, Argentina.

PUBLICIDAD

La hospitalización en Leipzig provocó primero la cancelación de los shows del 31 de octubre en esa misma ciudad y del 1 de noviembre en Hamburgo. Posteriormente, la banda extendió la suspensión a todo el tramo europeo y del Reino Unido, que quedó postergado sin fecha definida. Esta segunda oleada de cancelaciones abarca ahora América Latina completa.

Ian Gillan agregó en el comunicado: “Lamento los inconvenientes que esto pueda causar. Espero volver a los escenarios a principios del próximo año, y el equipo de Deep Purple me ha asegurado que las fechas reprogramadas se anunciarán muy pronto para principios de 2027. Gracias por su comprensión”.

PUBLICIDAD

Europa tendrá nuevas fechas en febrero; América Latina sigue sin calendario confirmado

Prontos serán anunciadas las nuevas fechas. REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. DENMARK OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN DENMARK.

Deep Purple ya confirmó cinco conciertos de reposición para el tramo europeo: el 2 de febrero de 2027 en Burdeos, Francia; el 4 de febrero en Estrasburgo, Francia; el 6 de febrero en Ámsterdam, Países Bajos; el 8 de febrero en Lyon, Francia; y el 10 de febrero en Nantes, Francia. Esa secuencia convierte a Burdeos en la próxima actuación programada de la banda en cualquier escenario del mundo.

Las fechas de América Latina, en cambio, no cuentan aún con equivalente reprogramado. Ian Gillan indicó únicamente que los anuncios llegarán “muy pronto” y que el regreso está previsto para “principios de 2027”, sin precisar mes ni ciudad.

PUBLICIDAD

Ian Gillan se incorporó a Deep Purple en 1969 y es la voz detrás de temas como “Smoke on the Water” e “Highway Star”. La banda había estructurado su gira 2026 como una vuelta extensa por Europa, América del Norte y América Latina. Los conciertos en México habrían sido los primeros de la agrupación en el país desde su visita anterior, y los boletos adquiridos para las tres fechas serán válidos para las funciones que se reprogramen.

Las entradas ya compradas conservan su validez para las nuevas fechas

Imagen de Archivo del cantante británico Ian Gillan de la banda de rock Deep Purple en el escenario en julio de 2011 durante su concierto en el festival de Jazz de Montreux en Suiza. EFE/DOMINIC FAVRE

Tanto la organización de la gira como las boleteras confirmaron que los tickets emitidos para Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México no perderán su vigencia cuando se establezca el nuevo calendario. Los compradores no deberán gestionar reembolsos de forma anticipada, aunque cada boletería aplicará sus propias condiciones en caso de que el fan prefiera no asistir a la función reprogramada.

PUBLICIDAD

Ian Gillan no ha brindado detalles sobre la naturaleza exacta de su problema de salud. El comunicado se limitó a describir la situación como “un problema médico” que requirió “atención urgente” sin especificar diagnóstico, tratamiento ni tiempo de recuperación estimado. El músico nació el 19 de agosto de 1945 en Hounslow, Inglaterra, y lleva más de cinco décadas al frente de Deep Purple, con una interrupción entre 1973 y 1984.

La próxima aparición pública confirmada de Deep Purple es el 2 de febrero de 2027 en el Arkéa Arena de Burdeos, Francia.