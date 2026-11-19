El hijo de ambos, Eduardo Zucchi, definió a Mayrín como su segunda madre y destacó el respaldo que ha recibido de los tres durante años. (Fotos: Redes sociales)

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Mayrín Villanueva tuvo que hacer una pausa en sus actividades tras dar positivo a influenza, un cuadro que la alejó por unos días de las grabaciones, los compromisos públicos y la vida familiar que comparte junto a Eduardo Santamarina.

En medio del reposo, la actriz recibió un mensaje de Itatí Cantoral, exesposa del actor y madre de sus hijos mayores.

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El gesto llegó a través de Eduardo Zucchi, uno de los mellizos de Cantoral y Santamarina. El joven compartió que su madre reaccionó con preocupación al enterarse del diagnóstico de Villanueva y quiso enviarle palabras de aliento tanto a ella como a su exmarido.

Eduardo Zucchi compartió el mensaje de su madre ante la enfermedad de la actriz

La noticia sobre el estado de salud de Mayrín Villanueva movilizó a la familia ensamblada que comparte con Eduardo Santamarina. Aunque cada integrante mantiene su propia dinámica, el episodio dejó ver la cercanía que construyeron con los años.

Zucchi relató que su madre le pidió hacer llegar un mensaje a la pareja. En medio de sus declaraciones ante los medios, recordó que Itatí Cantoral fue directa: “Dile a tu papá y a Mayrín que por favor se cuiden, que les mando muchos abrazos y que ojalá que se recuperen pronto”.

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El hijo de los actores explicó que Itatí conoce los malestares que puede causar la influenza y por eso recomendó reposo. También hizo llegar sus saludos a Villanueva, quien permaneció en casa mientras superaba la etapa más intensa del cuadro.

De esta manera, más allá de la separación que marcó el pasado de la familia, Cantoral envió sus deseos de recuperación a la actual esposa de su expareja en un momento delicado para la actriz, quien reorganiza sus actividades por la enfermedad.

La influenza alejó a Mayrín Villanueva de Vecinos y de un compromiso teatral

Eduardo Santamarina informó que Mayrín dio positivo a influenza y que los primeros días fueron los más difíciles. La actriz presentó dolor corporal, escalofríos y fatiga, por lo que tuvo que permanecer en reposo.

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Mayrín Villanueva dejó de asistir a las grabaciones de Vecinos desde el viernes 13 de noviembre. La enfermedad le impidió presentarse a los llamados y obligó a pausar, de forma temporal, su actividad frente a las cámaras.

La actriz tampoco pudo asistir a la develación de la placa por las mil 600 representaciones de Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve , donde estaba contemplada como madrina junto a Santamarina .

El contagio no se limitó a Villanueva . Romina Poza , hija de la actriz y Jorge Poza , también enfermó, por lo que ambas permanecieron en casa durante los días de recuperación.

Eduardo explicó que decidió tomar distancia para reducir el riesgo de contagio: “Camas separadas, cuartos separados”.

Mayrín Villanueva abraza a su hija Romina Poza y apoya una mano en su mejilla mientras posan juntas. (@mayrinvillaneva)

Con el paso de las horas, Eduardo Zucchi aseguró que Mayrín Villanueva ya mostraba una evolución favorable. También contó que Romina y otros integrantes de la familia comienzan a recuperarse, aunque todos mantienen el reposo y las precauciones necesarias antes de retomar su rutina.

El mensaje se suma a una relación familiar construida con los años

La reacción de Itatí Cantoral ocurre dentro de una dinámica familiar que, de acuerdo con las propias figuras involucradas, se transformó después de la separación entre ella y Eduardo Santamarina. Ambos tienen dos hijos mellizos: Eduardo Zucchi y Roberto Miguel.

En mayo de 2026, Mayrín Villanueva acompañó a Santamarina a la graduación de Roberto Miguel en Estados Unidos. Eduardo Zucchi , otros familiares y Zaire , pareja de Roberto, también formaron parte de ese momento.

El actor ha dicho que, tras los años transcurridos desde su divorcio , no guarda resentimientos hacia Itatí . La actriz también ha hablado públicamente de la relación de respeto que lograron construir como padres.

Al hablar de esa dinámica, Eduardo Zucchi definió a Mayrín como su “segunda madre” y resumió el vínculo entre todos como una familia compartida. El joven destacó que recibe apoyo tanto de Cantoral como de Santamarina y Villanueva.

Mientras Itatí Cantoral y su hija María Itatí optaron por vestidos elegantes, los gemelos de la actriz prefirieron outfits informales y cómodos. (Crédito: @itatic_oficial)

En ese entorno, el mensaje de Itatí Cantoral acompaña la recuperación de la actriz con una muestra de afecto que va más allá de los años y las historias que unieron a sus familias.

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