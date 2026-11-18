El cierre del evento, que recorrió Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta, promete hacer retumbar el sur de la Ciudad de México al ritmo del ska (Composición fotografica/Gob CDMX)

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Puro Hueso, Estrella Roja, Los Revoltosos Ska y Abraham “El Muñeco” Torres, integrante de Nana Pancha, encabezarán el domingo 22 de noviembre un encuentro dedicado al ska en Xochimilco. La edición forma parte de #AtardecerCulturalAlternativo y funciona como cierre regional del programa Territorios de Paz en las demarcaciones Xochimilco, Milpa Alta y Tláhuac.

El cierre del evento, que recorrió Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta, promete hacer retumbar el sur de la Ciudad de México al ritmo del ska Todo el programa se desarrollará en la Plaza Cívica de San Gregorio Atlapulco, con entrada libre para el público.

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Organización y marco institucional del encuentro

El evento se enmarca en Territorios de Paz e Igualdad, una línea de acción del Gobierno de la Ciudad de México orientada a promover derechos culturales en comunidades con contextos de vulnerabilidad social. La iniciativa se organiza junto con Promotores y Promotoras Culturales en Comunidad.

El evento se trata de una jornada cultural gratuita que reúne música en vivo, talleres y un mercado de emprendimientos locales para concluir la programación de Xochimilco, Milpa Alta y Tláhuac dentro de este programa, el domingo 22 de noviembre desde las 2:00 pm en San Gregorio Atlapulco.

El programa depende de la Secretaría de Cultura capitalina, que encabeza Ana Francis López-Bayghen Patiño, bajo instrucción de la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina. Según informó la propia secretaría, el objetivo de estos puntos es “descentralizar la cultura” para que no toda la oferta se concentre en el Centro Histórico de la capital.

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Territorios de Paz ya ha reunido convocatorias masivas en fechas anteriores. Durante las celebraciones de Día de Muertos de este año, el programa congregó a 35 mil participantes en jornadas de arte, deporte y reflexión sobre la no violencia distribuidas en espacios públicos de distintas alcaldías, entre ellas la propia explanada de San Gregorio en Xochimilco.

Esa escala de convocatoria da contexto al tipo de jornada que ahora se replica con un enfoque específico en el ska, pensada como cierre de ciclo para las tres demarcaciones del sur y oriente de la capital que integran esta edición.

Un cartel promocional anuncia el concierto Atardecer Cultural Alternativo organizado por la Secretaría de Cultura en San Gregorio Atlapulco, Xochimilco. (Gob CDMX)

El ska toma el escenario

La propuesta musical reúne a cuatro agrupaciones y un invitado especial. Puro Hueso, Estrella Roja y Los Revoltosos Ska compartirán escenario con Abraham “El Muñeco” Torres, quien se presenta como integrante de Nana Pancha.

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Nana Pancha es una de las bandas de mayor trayectoria del ska mexicano. Se formó en 1996 en la Ciudad de México, en la zona de La Merced, cuando sus integrantes todavía eran menores de edad y frecuentaban puestos de casetes para descubrir nuevas bandas del género.

El nombre del grupo se inspiró en la película mexicana Escuela de vagabundos, protagonizada por Pedro Infante, y en una canción homónima que el actor interpretó en 1956 sobre una mujer rebelde y aficionada a la rumba. Desde sus inicios, la banda mezcló el ska-punk californiano, influido por grupos como Rancid y Less Than Jake, con sonidos sudamericanos de bandas como Los Fabulosos Cadillacs y Los Auténticos Decadentes.

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En 1997, bajo el sello Pepe Lobo Rekords, Nana Pancha publicó su primer demo, con temas como “Nana Pancha”, “Sin temor” y “Toma y dale”. A lo largo de más de 28 años de actividad, la agrupación grabó discos que se consideran referentes del género en México, entre ellos Armada hasta los dientes y Gallo.

Puro Hueso, otro de los nombres del cartel, ya se había presentado como banda de ska en el festival de Día de Muertos de Xochimilco el pasado 2 de noviembre, donde compartió escenario con otras agrupaciones dentro de una programación que incluyó también un tributo a Pink Floyd y presentaciones de sonido africano. No se dispone de información adicional verificable sobre Estrella Roja ni sobre Los Revoltosos Ska más allá de su participación confirmada en este cartel.

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Un cartel promocional anuncia el concierto Atardecer Cultural Alternativo organizado por la Secretaría de Cultura en la alcaldía Xochimilco de la Ciudad de México. (Xochiska)

Talleres, encuentro comunitario y mercado de emprendimientos

Además de los conciertos, la jornada incluirá talleres y un encuentro comunitario abierto a los asistentes. La organización no detalló los temas específicos de estas actividades ni los horarios particulares dentro de la programación del día.

De forma paralela funcionará una “mercadita local” con productos de emprendimientos y colectividades de la región. Esta sección se desarrolla en colaboración con Xochiska, festival vinculado a la escena del ska en la zona de Xochimilco.

El formato combinado de música, talleres y mercado reproduce el esquema que Territorios de Paz ha utilizado en otras fechas del calendario cultural capitalino, donde la convivencia comunitaria se articula junto con la oferta artística y la economía local de las alcaldías participantes.

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El formato combinado de música, talleres y mercado reproduce el esquema que Territorios de Paz ha utilizado en otras fechas del calendario cultural capitalino (Alcaldía Xochimilco)

Cómo llegar a San Gregorio Atlapulco

La sede del encuentro es la Plaza Cívica de San Gregorio Atlapulco, sobre la calle Cuauhtémoc, en Xochimilco. La entrada es libre.

Para quienes utilizan transporte público, la ruta más directa es tomar el Tren Ligero desde la estación Tasqueña, que conecta con la Línea 2 del Metro, hasta la terminal Xochimilco. Desde ahí es posible continuar en microbús o taxi local hacia San Gregorio Atlapulco, en un trayecto que suele tomar alrededor de 45 minutos.

También existen autobuses que parten directamente desde el paradero de Tasqueña con destino a la zona. Entre las rutas disponibles se encuentran la 142, que sale de la avenida 16 de Septiembre en Cuauhtémoc aproximadamente cada 12 minutos, y la 25D, identificada como “Tasqueña - San Gregorio”.

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Otras opciones de autobús que circulan cerca de San Gregorio Atlapulco incluyen las rutas 55, 61, 20 y 93, de acuerdo con datos de transporte público de la zona. Las paradas más cercanas a la plaza del pueblo son Vicente Guerrero y Privada Vicente Guerrero, ubicadas a unos tres minutos a pie del centro.

Quienes se trasladen en vehículo particular pueden tomar la calzada de Tlalpan hacia el sur, continuar por División del Norte en dirección al embarcadero de Nuevo Nativitas y seguir las indicaciones hacia San Gregorio Atlapulco. La zona cuenta con opciones de estacionamiento público y privado en distintos puntos de acceso cercanos al pueblo.

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El encuentro se realizará el domingo 22 de noviembre a partir de las 2:00 pm, con entrada libre para todo público, en la Plaza Cívica de San Gregorio Atlapulco, Xochimilco.