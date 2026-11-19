Oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) retiraron la bomba de gasolina de un vehículo durante una inspección en el puerto de entrada de Nogales. Al abrir el depósito de combustible, localizaron paquetes sumergidos en el líquido que contenían más de 40 kilogramos de pastillas de fentanilo.

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Agentes de la CBP decomisaron más de 40 kilogramos de pastillas de fentanilo durante una inspección vehicular realizada este fin de semana en el puerto de entrada de Nogales.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos informó que el cargamento fue ocultado en distintos compartimentos de un automóvil.

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Los oficiales localizaron paquetes en el maletero, el área del motor y detrás de los asientos traseros, que habían sido modificados para esconder la droga. La CBP indicó que el aseguramiento evitó que miles de dosis potencialmente letales llegaran a las calles de Estados Unidos.

El caso quedó bajo investigación de las autoridades correspondientes. La corporación no proporcionó información sobre posibles personas detenidas ni detalles adicionales del procedimiento.

40 kg de fentanilo fue decomisado en un auto que provenía de México Foto: CBP

Incautaron cerca de medio millón de pastillas de fentanilo en sillas plegables

La CBP (Customs and Border Protection u Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos) incautó más de 51 kilos de fentanilo ocultos en sillas plegables en el puerto de entrada DeConcini, en Nogales, Arizona. La droga, equivalente a cerca de medio millón de pastillas, fue localizada el 3 de noviembre de 2026 en una camioneta que intentaba ingresar a Estados Unidos desde México.

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La incautación evitó que los narcóticos llegaran a comunidades estadounidenses. Roque Caza, director de Operaciones de Campo de la Oficina de Campo de Tucson, señaló que la detección fue posible por la combinación de tecnología de inspección no intrusiva, unidades caninas y la experiencia de los agentes.

El funcionario afirmó que la operación mostró la vigilancia del personal fronterizo y el trabajo de los binomios caninos. También sostuvo que las autoridades estaban frenando los intentos de las redes criminales transnacionales para introducir narcóticos a Estados Unidos.

El caso permaneció bajo investigación después de que agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) acudieron al puerto de entrada. La CBP incautó tanto el vehículo como el cargamento localizado en su interior.

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Cerca de medio millón de pastillas de fentanilo fueron incautadas en sillas plegables que iban en la camioneta de un ciudadano estadounidense proveniente de México Foto: CBP

Una pila de pastillas azules y blancas, identificadas con la marca M30, que a menudo son réplicas de fentanilo ilícito, representando un grave riesgo para la salud pública. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más de 300 paquetes fueron localizados en las sillas

Los agentes remitieron a una inspección secundaria a un ciudadano estadounidense de 36 años que manejaba una camioneta Nissan Titan modelo 2006. El vehículo transportaba las sillas plegables en la caja.

La tecnología de inspección no intrusiva detectó anomalías en los muebles. Después, una unidad canina de la CBP alertó sobre la posible presencia de narcóticos, por lo que los agentes realizaron una revisión física.

Durante la inspección encontraron más de 300 paquetes de fentanilo ocultos dentro de las sillas de plástico. El cargamento pesaba más de 112 libras, equivalentes aproximadamente a 51 kilogramos.

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Varios comprimidos de fentanilo aparecen agrupados dentro de una bolsa plástica con el registro de la Administración de Control de Drogas. (DEA)

La autoridad indicó que el resultado derivó de un control integral en la frontera suroeste. El procedimiento combinó herramientas tecnológicas, unidades caninas y la intervención de agentes para detectar el contrabando en el cruce fronterizo de Nogales.

La Patrulla Fronteriza de EEUU incautó cerca de 10 millones de dólares en cocaína

El 25 de octubre, agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos asignados al sector de San Diego incautaron más de 650 kilogramos de cocaína, valorados en 9.8 millones de dólares, durante dos inspecciones de vehículos realizadas con solo tres minutos de diferencia en el puesto de control de la Patrulla Fronteriza de San Clemente.

Cocaína incautada en EEUU Foto: (CBP)

Los agentes remitieron ambos vehículos a una inspección secundaria tras observar un comportamiento sospechoso, incluido el intento de un conductor de salir marcha atrás del puesto de control.

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Un perro policía de la Patrulla Fronteriza alertó a los agentes sobre la presencia de ambos vehículos, lo que permitió descubrir 550 paquetes sellados al vacío ocultos en bolsas de basura negras. Una prueba de campo arrojó un resultado presuntamente positivo para cocaína.