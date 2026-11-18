Un licuado preparado con manzana, avena y linaza reposa en un vaso de vidrio junto a sus ingredientes sobre una mesa de madera rústica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Sin duda los alimentos son nuestros mejores aliados al momento de buscar una mejor salud o cuando queremos combatir ciertos padecimientos, tales como el colesterol o problemas digestivos.

Y es que además de llevar una buena alimentación y tener una asesoría médica adecuada, existen alimentos que pueden ayudarnos a lograr más rápido nuestros objetivos.

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Tal es el caso de un licuado con avena y linaza, el cual logra la combinación adecuada de nutrientes para ayudar a regular los niveles de glucosa en sangre, mejorar la digestión entre otros beneficios sobre los que aquí te contamos.

Un vaso con licuado de manzana, avena y linaza se presenta junto a sus ingredientes crudos sobre una superficie de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Licuado de mazana, avena y linaza cuáles son sus principales beneficios para la salud

El licuado de manzana, avena y linaza puede ser una opción nutritiva, sobre todo por su aporte de fibra.

En este sentido, y de acuerdo con información de la Escuela de Nutrición de Harvard, entre sus principales beneficios, debido a la combinación de sus ingredientes, suelen destacar los siguientes:

Favorece la digestión y el tránsito intestinal: La manzana, la avena y la linaza aportan fibra. Si se toma con suficiente agua durante el día, puede ayudar a prevenir o aliviar el estreñimiento.

Da mayor sensación de saciedad: La fibra soluble de la avena, llamada betaglucano, retrasa la digestión. Esto puede ayudar a mantenerse satisfecho por más tiempo y a evitar antojos entre comidas.

Apoya el control del colesterol: El betaglucano de la avena se asocia con reducciones moderadas del colesterol total y LDL cuando forma parte de una alimentación equilibrada. No sustituye medicamentos ni tratamiento médico.

Aporta grasas saludables de origen vegetal: La linaza contiene ácido alfa-linolénico (ALA), un tipo de omega-3, además de lignanos y fibra. Es preferible usarla molida, ya que así el cuerpo aprovecha mejor sus nutrientes.

Contribuye a una alimentación con fruta y cereal integral: La manzana con cáscara aporta fibra y vitamina C; la avena también contiene minerales como magnesio, zinc y fósforo.

Conviene prepararlo sin azúcar añadida. Si tienes diabetes, enfermedad intestinal, tomas anticoagulantes o medicamentos de forma habitual, consulta a un profesional de salud antes de consumir grandes cantidades de linaza.

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Licuado de manzana, avena y linaza

Esta es una receta fácil y rápida que puedes seguir para lograr la combinación y el balance perfecto de los ingredientes para lograr los resultados esperados.

Recuerda tener precaución con los endulzantes para prevenir una ingesta innecesaria de azúcar.

Ingredientes

1 manzana roja o verde, lavada y sin corazón

2 cucharadas de avena

1 cucharada de linaza molida

1 taza de leche, bebida vegetal o agua

Canela al gusto

Hielo, opcional

Miel o un dátil, opcional, si lo quieres más dulce

Preparación

Corta la manzana en trozos. Puedes dejarle la cáscara. Agrega a la licuadora la manzana, la avena, la linaza y la leche. Añade canela y hielo al gusto. Licúa durante 30 a 45 segundos, hasta que tenga una consistencia uniforme. Sirve de inmediato.

Si prefieres una textura menos espesa, agrega un poco más de leche o agua. Para que la avena quede más suave, déjala remojar 10 minutos antes de licuar.

Un video tutorial muestra el proceso de elaboración de una bebida licuada. En una licuadora compacta se introducen trozos de manzana roja con piel, hojuelas de avena, semillas de linaza y líquido. Tras procesar los ingredientes, la mezcla resultante se vierte en un vaso de vidrio colocado sobre una tabla de madera. (@elhornodelucas)

Cómo integrarlo en tu alimentación de manera saludable para obtener sus beneficios

Puedes tomar este licuado como desayuno ligero, colación de media mañana o merienda.

Para que sea más completo y mantenga la saciedad por más tiempo, conviene acompañarlo con una fuente de proteína, como huevo, yogurt natural sin azúcar, queso cottage o un puñado de nueces.

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Una porción práctica es:

1 manzana con cáscara, bien lavada

2 a 4 cucharadas de avena natural

1 cucharada de linaza molida

1 taza de leche, bebida vegetal sin azúcar o agua

Canela y hielo al gusto

No hace falta añadir azúcar, miel ni jarabes. La manzana ya aporta dulzor. Si deseas variar el sabor, agrega canela, vainilla natural o un poco de cacao sin azúcar.

Puedes consumirlo de 3 a 5 veces por semana, dentro de una alimentación variada. También puede tomarse diariamente si te cae bien, sin convertirlo en sustituto de todas tus comidas.

En el desayuno, acompáñalo con proteína. Después de hacer ejercicio, añade yogurt griego natural o leche para aumentar su aporte proteico. Como colación, prepara una porción más pequeña: media manzana, 2 cucharadas de avena y 1 cucharadita de linaza.

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La avena contiene betaglucano, una fibra soluble que puede favorecer la saciedad y formar parte de una dieta enfocada en el control del colesterol y la glucosa. La avena menos procesada suele generar una respuesta más gradual de azúcar en sangre que las presentaciones instantáneas endulzadas.

Recomendaciones para aprovecharlo mejor

Usa avena natural , no instantánea saborizada ni con azúcar añadida.

Prefiere la linaza molida , pues resulta más fácil de aprovechar que la semilla entera.

Si tienes poca tolerancia a la fibra, inicia con 1 cucharadita de linaza y 2 cucharadas de avena; aumenta gradualmente.

Toma suficiente agua durante el día. Elevar la fibra de golpe puede causar gases, inflamación o cambios en las evacuaciones.

Mantén la porción de fruta en una manzana. Agregar plátano, dátiles, azúcar o jugo puede elevar mucho el contenido de carbohidratos y calorías.

La linaza aporta fibra y ALA, un tipo de omega-3 de origen vegetal. En cantidades mayores puede causar molestias digestivas, como inflamación, sensación de llenura o diarrea.

Si tienes diabetes, revisa cómo responde tu glucosa, en especial si tomas el licuado sin acompañarlo de proteína. Si tomas anticoagulantes, antiagregantes u otros medicamentos, consulta con tu médico antes de consumir linaza de manera habitual, porque puede interactuar con algunos tratamientos.

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