Megamarcha del IMSS hoy lunes 9 noviembre: rutas, horarios y afectaciones viales en la CDMX

Trabajadores activos y jubilados inician este lunes 9 de noviembre, a las 15:00 horas, una movilización desde el Centro Médico Nacional Siglo XXI hacia el Zócalo capitalino, con un aforo estimado de 3,000 personas y afectaciones viales en el primer cuadro de la alcaldía Cuauhtémoc.
La concentración se instala en avenida Cuauhtémoc 330, colonia Doctores, frente al Centro Médico Nacional Siglo XXI, cercano a la estación de Metro Centro Médico, de la Línea 9.
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De ahí, el contingente avanza por avenida Cuauhtémoc hacia el Centro Histórico, con una parada prevista frente al Senado de la República sobre Paseo de la Reforma.
La Agenda de Movilizaciones Sociales de la Ciudad de México registra un total de 36 actividades de protesta este lunes, entre marchas, concentraciones, plantones y citas agendadas.
La ruta contempla Bucareli, Reforma, Juárez y 5 de Mayo hacia el Zócalo
El recorrido, según la convocatoria difundida por los trabajadores, parte del Centro Médico Nacional Siglo XXI y continúa por Bucareli, Paseo de la Reforma, avenida Juárez, Francisco I. Madero y la calle 5 de Mayo, hasta llegar a la Plaza de la Constitución.
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El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) difundió los puntos y horarios de esta y otras actividades previstas para la jornada.
La marcha no tiene horario de conclusión definido. Los organizadores confirmaron los puntos oficiales de inicio y término, pero no establecieron la hora en que el contingente llegará al Zócalo, por lo que los cierres viales se aplican de forma paulatina conforme avanza el recorrido.
Vialidades con riesgo de cierre y dispositivo de tránsito de la SSC
Las vialidades con mayor riesgo de cierre son avenida Cuauhtémoc, Bucareli, Paseo de la Reforma, avenida Juárez, Francisco I. Madero, la calle 5 de Mayo y el Eje Central Lázaro Cárdenas, además de los accesos al Centro Histórico.
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Como alternativas, las autoridades sugieren Circuito Interior, avenida Mazatlán, Paseo de la Reforma y avenida de los Insurgentes para quienes busquen rodear la zona afectada.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) despliega un operativo vial a lo largo de la ruta. Las autoridades recomiendan a los automovilistas consultar en tiempo real las actualizaciones del Centro de Orientación Vial para evitar quedar varados en los puntos de concentración.
El Metro advierte posibles afectaciones en cinco estaciones cercanas a la ruta
Por la cercanía de algunas estaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro al trayecto de la megamarcha, las autoridades anticipan afectaciones en Hospital General, Balderas, Hidalgo, Pino Suárez y la estación Zócalo, que podría permanecer cerrada durante el paso del contingente.
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De acuerdo con la Agenda de Movilizaciones Sociales, el día concentra además 10 concentraciones, 19 plantones, tres eventos de esparcimiento y dos citas agendadas.
Las autoridades anticipan afectaciones adicionales en las alcaldías Benito Juárez y Gustavo A. Madero, derivadas de otras manifestaciones programadas de forma simultánea.
Los trabajadores exigen 10% de aumento directo y rechazan el reparto de 8% anunciado por Zoé Robledo
La movilización —la cuarta megamarcha nacional del sector en el año— responde al rechazo del incremento salarial del 8% anunciado el 21 de octubre por el director general del IMSS, Zoé Robledo.
El acuerdo divide el aumento en 4% al salario tabular y 4% a la prestación de ayuda para renta de vivienda.
Los inconformes exigen un aumento directo del 10% al salario base, sin el desglose propuesto por la dirección del instituto. Acusan a sus representantes sindicales de haber negociado el acuerdo sin consultar a la base laboral.
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Los manifestantes piden la destitución de Rafael Olivos Hernández, secretario general del SNTSS
El pliego petitorio incluye la destitución inmediata de Rafael Olivos Hernández, secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).
Los trabajadores lo señalan por presuntas violaciones a la legislación laboral y a los estatutos sindicales internos, además de un clima de hostigamiento contra quienes participan en las protestas.
Las demandas adicionales abarcan el abasto completo y oportuno de medicamentos e insumos médicos, el respeto a los contratos colectivos de trabajo, garantías para una jubilación digna, presupuesto de al menos 7% del PIB para salud y el rechazo al sistema de Afore.
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Los organizadores convocaron también a contingentes de Puebla, Jalisco, Nuevo León, Mérida y el Estado de México a sumarse a la movilización.
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