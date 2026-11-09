México

Megamarcha del IMSS hoy lunes 9 noviembre: rutas, horarios y afectaciones viales en la CDMX

Arranca a las 15:00 h desde el Centro Médico Siglo XXI, Av. Cuauhtémoc, Reforma, Juárez y 5 de Mayo serán las más afectadas

Esta es la cuarta megamarcha nacional del sector en 2026; las movilizaciones comenzaron el 1 de octubre tras semanas de tensión acumulada. REUTERS/Daniel Becerril
Esta es la cuarta megamarcha nacional del sector en 2026; las movilizaciones comenzaron el 1 de octubre tras semanas de tensión acumulada. REUTERS/Daniel Becerril
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Trabajadores activos y jubilados inician este lunes 9 de noviembre, a las 15:00 horas, una movilización desde el Centro Médico Nacional Siglo XXI hacia el Zócalo capitalino, con un aforo estimado de 3,000 personas y afectaciones viales en el primer cuadro de la alcaldía Cuauhtémoc.

La concentración se instala en avenida Cuauhtémoc 330, colonia Doctores, frente al Centro Médico Nacional Siglo XXI, cercano a la estación de Metro Centro Médico, de la Línea 9.

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De ahí, el contingente avanza por avenida Cuauhtémoc hacia el Centro Histórico, con una parada prevista frente al Senado de la República sobre Paseo de la Reforma.

La convocatoria a la megamarcha del 9 de noviembre fue acordada en una Asamblea Constitutiva celebrada el 31 de octubre y ratificada en una segunda asamblea nacional el 8 de noviembre a las 10:00 horas. REUTERS/Daniel Becerril
La convocatoria a la megamarcha del 9 de noviembre fue acordada en una Asamblea Constitutiva celebrada el 31 de octubre y ratificada en una segunda asamblea nacional el 8 de noviembre a las 10:00 horas. REUTERS/Daniel Becerril

La Agenda de Movilizaciones Sociales de la Ciudad de México registra un total de 36 actividades de protesta este lunes, entre marchas, concentraciones, plantones y citas agendadas.

La ruta contempla Bucareli, Reforma, Juárez y 5 de Mayo hacia el Zócalo

El recorrido, según la convocatoria difundida por los trabajadores, parte del Centro Médico Nacional Siglo XXI y continúa por Bucareli, Paseo de la Reforma, avenida Juárez, Francisco I. Madero y la calle 5 de Mayo, hasta llegar a la Plaza de la Constitución.

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El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) difundió los puntos y horarios de esta y otras actividades previstas para la jornada.

El Centro Médico Nacional Siglo XXI, punto de partida de la marcha, está ubicado en avenida Cuauhtémoc 330, colonia Doctores, y es uno de los hospitales de especialidades más grandes de América Latina. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha
El Centro Médico Nacional Siglo XXI, punto de partida de la marcha, está ubicado en avenida Cuauhtémoc 330, colonia Doctores, y es uno de los hospitales de especialidades más grandes de América Latina. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

La marcha no tiene horario de conclusión definido. Los organizadores confirmaron los puntos oficiales de inicio y término, pero no establecieron la hora en que el contingente llegará al Zócalo, por lo que los cierres viales se aplican de forma paulatina conforme avanza el recorrido.

Vialidades con riesgo de cierre y dispositivo de tránsito de la SSC

Las vialidades con mayor riesgo de cierre son avenida Cuauhtémoc, Bucareli, Paseo de la Reforma, avenida Juárez, Francisco I. Madero, la calle 5 de Mayo y el Eje Central Lázaro Cárdenas, además de los accesos al Centro Histórico.

Como alternativas, las autoridades sugieren Circuito Interior, avenida Mazatlán, Paseo de la Reforma y avenida de los Insurgentes para quienes busquen rodear la zona afectada.

Se prevén afectaciones al Eje Central Lázaro Cárdenas. Es una de las arterias más transitadas del centro de la CDMX y conecta el norte con el sur de la ciudad. REUTERS/Daniel Becerril
Se prevén afectaciones al Eje Central Lázaro Cárdenas. Es una de las arterias más transitadas del centro de la CDMX y conecta el norte con el sur de la ciudad. REUTERS/Daniel Becerril

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) despliega un operativo vial a lo largo de la ruta. Las autoridades recomiendan a los automovilistas consultar en tiempo real las actualizaciones del Centro de Orientación Vial para evitar quedar varados en los puntos de concentración.

El Metro advierte posibles afectaciones en cinco estaciones cercanas a la ruta

Por la cercanía de algunas estaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro al trayecto de la megamarcha, las autoridades anticipan afectaciones en Hospital General, Balderas, Hidalgo, Pino Suárez y la estación Zócalo, que podría permanecer cerrada durante el paso del contingente.

La estación Zócalo del Metro, que podría permanecer cerrada durante el paso del contingente, pertenece a la Línea 2. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha
La estación Zócalo del Metro, que podría permanecer cerrada durante el paso del contingente, pertenece a la Línea 2. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

De acuerdo con la Agenda de Movilizaciones Sociales, el día concentra además 10 concentraciones, 19 plantones, tres eventos de esparcimiento y dos citas agendadas.

Las autoridades anticipan afectaciones adicionales en las alcaldías Benito Juárez y Gustavo A. Madero, derivadas de otras manifestaciones programadas de forma simultánea.

Los trabajadores exigen 10% de aumento directo y rechazan el reparto de 8% anunciado por Zoé Robledo

La movilización —la cuarta megamarcha nacional del sector en el año— responde al rechazo del incremento salarial del 8% anunciado el 21 de octubre por el director general del IMSS, Zoé Robledo.

El acuerdo divide el aumento en 4% al salario tabular y 4% a la prestación de ayuda para renta de vivienda.

Robledo asumió la dirección general del IMSS el 22 de mayo de 2019, designado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Claudia Sheinbaum lo ratificó en el cargo el 25 de julio de 2024, convirtiéndolo en uno de los pocos altos funcionarios que se mantuvieron entre ambas administraciones. (Foto: IMSS)
Robledo asumió la dirección general del IMSS el 22 de mayo de 2019, designado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Claudia Sheinbaum lo ratificó en el cargo el 25 de julio de 2024, convirtiéndolo en uno de los pocos altos funcionarios que se mantuvieron entre ambas administraciones. (Foto: IMSS)

Los inconformes exigen un aumento directo del 10% al salario base, sin el desglose propuesto por la dirección del instituto. Acusan a sus representantes sindicales de haber negociado el acuerdo sin consultar a la base laboral.

Los manifestantes piden la destitución de Rafael Olivos Hernández, secretario general del SNTSS

El pliego petitorio incluye la destitución inmediata de Rafael Olivos Hernández, secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).

Los trabajadores lo señalan por presuntas violaciones a la legislación laboral y a los estatutos sindicales internos, además de un clima de hostigamiento contra quienes participan en las protestas.

Los trabajadores del IMSS denominan "Ley Mordaza" a las reformas estatutarias que, según acusan, impulsó Olivos Hernández para sancionar a quienes participan en las protestas. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha
Los trabajadores del IMSS denominan "Ley Mordaza" a las reformas estatutarias que, según acusan, impulsó Olivos Hernández para sancionar a quienes participan en las protestas. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

Las demandas adicionales abarcan el abasto completo y oportuno de medicamentos e insumos médicos, el respeto a los contratos colectivos de trabajo, garantías para una jubilación digna, presupuesto de al menos 7% del PIB para salud y el rechazo al sistema de Afore.

Los organizadores convocaron también a contingentes de Puebla, Jalisco, Nuevo León, Mérida y el Estado de México a sumarse a la movilización.

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