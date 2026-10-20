Rafael Olivos gana en el IMSS casi un millón de pesos: trabajadores exigen su destitución al frente del SNTSS. (especial)

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Mientras los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) continúan manifestándose bajo la exigencia de mejoras salariales, abasto de medicamentos y la remoción del líder sindical, Rafael Olivos Hernández, éste sigue al frente de las negociaciones junto con Zoé Robledo, en miras a presentar una nueva propuesta que “priorice” al personal de salud.

Sin embargo, algunos voceros del movimiento han denunciado que las mesas de trabajo se llevan a cabo sin la presencia de trabajadores del IMSS, acusando de manera directa a Rafael Olivos de actuar conforme a los intereses del gobierno en turno, como lo ha venido haciendo cada líder sindical desde los tiempos del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

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Rafael Olivos, militante de Morena y suplente de un diputado

Los señalamientos en contra de Rafael Olivos, quien es el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), se encuentra en los registros del Sistema de Información Legislativa (SIL), un portal que guarda datos públicos de diputados y senadores.

Aunque el sistema no registra fotografía del político y los datos son ambiguos respecto a la información del dirigente, sí confirma que se trata de un diputado suplente perteneciente al Grupo Parlamentario de Morena.

Otro dato a destacar es que, su candidatura fue votada el mismo año que la presidenta Claudia Sheinbaum fue electa, por lo que periodo legislativo adscrito es del 29 de agosto de 2024 al 31 de octubre de 2027.

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Rafael Olivos Hernández, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), ofrece un mensaje acompañado por integrantes de la junta sindical. El dirigente se dirige a la cámara rodeado por varios colaboradores que permanecen de pie en un salón.

Arturo Olivares Cerda es el diputado propietario de la diputación por la Cuarta Circunscripción de Ciudad de México, de la cual, Rafael Olivos es suplente, se trata de un curul asignado por “representación proporcional”, es decir, un cargo asignado por “lista” de los morenistas.

Líder del sindicato del IMSS cobra casi un millón de pesos

Pese a la escasa información que se encuentra en el sistema legislativo, el pasado 21 de mayo de 2026 Rafael Olivos entregó su declaración patrimonial de modificación, a la que Infobae México tuvo acceso a través del sistema de transparencia, donde se puede constatar que el líder sindical mantiene su cargo en el IMSS.

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El representante del Sindicato ingresó al Instituto en 1991, actualmente, se desempeña como médico familiar. Por el cargo en el IMSS, entre sueldo, compensaciones, bonos, aguinaldos y otras prestaciones gana 962 mil 240 pesos anuales.

Curso sus estudios en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), de las cuales obtuvo el título:

Licenciatura de médico cirujano finalizada el 21 de marzo de 1985.

Licenciatura en medicina, concluida el 7 de julio de 1986.

Sueldo de Rafael Olivos en el IMSS. (Captura de pantalla)

En el documento publicado por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno no se indica si el secretario del sindicato del IMSS tiene alguna propiedad y descarta otras actividades remuneradas.

¿Qué exigen los trabajadores del IMSS?

Durante las manifestaciones de las y los trabajadores del IMSS -que estallaron hace poco más de 20 días y que han paralizado distintas vialidades en Ciudad de México-, se ha exigido la destitución de Rafael Olivos que fue nombrado como secretario general del SNTSS para el periodo 2024-2030.

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Han externado que la dirigencia no representa sus demandas, como prueba de ello, se dio el rechazó a la propuesta salarial durante la consulta del pasado 14 de octubre, misma que contemplaba un aumento total del 6.8 por ciento, el 2.9% directo al salario tabular y 3.9 en prestaciones.

Respecto al salario, exigen un incremento del 10 por ciento al salario tabular, así como que los partidos políticos dejen de meter las manos en el Sindicato.

Durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum abordó las manifestaciones de trabajadores del sector salud e indicó que se mantiene la continuidad de Zoé Robledo al frente de la dirección general del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Este martes, la presidenta Sheinbaum informó que entre las peticiones al director del IMSS, Zoé Robledo, se encuentran reducir gastos en ciertas áreas sin afectar el servicio de salud, formalizar la contratación del personal que aún no cuenta con una plaza oficial, mejorar la propuesta salarial para el periodo 2026-2027, revisar prestaciones laborales y atender las condiciones de operación de hospitales y unidades médicas.

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