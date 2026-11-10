Precio del euro hoy en México: cotización de apertura del 10 de noviembre

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En la apertura de la jornada, el euro se cotiza en 20,81 pesos mexicanos, lo que representa un aumento del 0,15% en comparación con el precio de cierre anterior de 20,77 pesos mexicanos, según información de Dow Jones.

En la última semana, los euros experimentaron un descenso del 1,34%, mientras que su variación interanual se sitúa en un leve retroceso del 0,49%.

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El tipo de cambio euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva durante los últimos dos días, reflejando una recuperación en el valor del euro frente al peso. La volatilidad actual del 16,45% es significativamente superior a la volatilidad de referencia del 6,76%, indicando un periodo de inestabilidad en el mercado cambiario.