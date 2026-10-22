México

Zoé Robledo, director del IMSS: bienes por 8 millones de pesos y un sueldo cercano a los 2 millones en dos mandatos presidenciales

La presidenta Claudia Sheinbaum ha sido cuestionada sobre la permanencia del funcionario al frente del Instituto Mexicano del Seguro Social

Zoé Robledo, director del IMSS: bienes por 8 millones de pesos y un sueldo cercano a los 2 millones en dos mandatos presidenciales. (Foto: IMSS)
Zoé Robledo, director del IMSS: bienes por 8 millones de pesos y un sueldo cercano a los 2 millones en dos mandatos presidenciales. (Foto: IMSS)
Guardar

Zoé Alejandro Robledo Aburto es uno de los funcionarios que se han mantenido en su cargo pese al cambio de administración, de Andrés Manuel López Obrador a Claudia Sheinbaum Pardo. Su gestión como director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha sido cuestionada por las recientes protestas del personal.

Pese a no ser profesional en materia de Salud, el alto funcionario ha estado al frente del Instituto por siete años, conforme a la información registrada en su declaración patrimonial, anterior a este cargo, habría estado en la Secretaría de Gobernación, como subsecretario en el gobierno de AMLO.

PUBLICIDAD

También se mantuvo como diputado federal, senador de la República y legislador local en el Congreso de Chiapas. Obtuvo el título de licenciatura en 2013, en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, donde estudió la licenciatura de Ciencia Política.

En 2016, finalizó la maestría en derecho, la cual estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El sueldo y los bienes de Zoé Robledo

Durante el primer año de la presidenta Sheinbaum, el titular del IMSS cobró un millón 815 mil 598 pesos, descartando haber obtenido ingresos económicos por otras actividades, según consta en el documento obtenido por Infobae México.

El director del IMSS posee tres vehículos, según su declaración patrimonial.
El director del IMSS posee tres vehículos, según su declaración patrimonial.

En el apartado de bienes inmuebles, el funcionario dijo poseer una casa con una superficie de terreno de 2 mil 196 metros cuadrados, el valor de adquisición ronda los 5 millones de pesos y fue pagada mediante un crédito, el inmueble lo obtuvo el 16 de febrero de 2018.

PUBLICIDAD

En la quinta hoja del documento, registró un terreno que supera los dos mil metros cuadrados, mismo que fue pagado de contado solo un mes después de la adquisición de su casa, el precio de la propiedad fue de 3 millones de pesos.

Es dueño de tres vehículos, listados con los siguientes datos:

  • El primer vehículo es una Van Volkswagen Caravelle modelo 1990, el funcionario adquirió la unidad mediante compraventa al contado, con un valor de 120 mil pesos, el 1 de abril de 2018.
  • El segundo vehículo que reportó es una Jeep Wrangler modelo 2010. A diferencia del anterior, esta unidad la obtuvo por permuta, sin que aplique una forma de pago específica. El valor de adquisición asciende a 200 mil pesos y la fecha registrada corresponde al 13 de noviembre de 2018.
  • El tercer automóvil declarado es una Hyundai H100 modelo 2014, el cual pagó de contado, con un valor de 130 mil pesos, el 7 de enero de 2019.
Zoé Robledo gana casi dos millones de pesos anuales.
Zoé Robledo gana casi dos millones de pesos anuales.

Entre sus posesiones se encuentran una cámara fotográfica valuada en 30 mil pesos, adquirida mediante donación el 9 de enero de 2011; así como tres relojes, cada uno con un valor de 50 mil pesos.

La presión de las protestas genera cuestionamientos sobre su permanencia

La presión de las movilizaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social ha reavivado las dudas sobre la permanencia de Zoé Robledo al frente del instituto. El 17 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum evitó responder si el director continuará en el cargo y atribuyó el desabasto de medicamentos a trámites burocráticos.

Dos días después, ante el fracaso de la primera propuesta salarial, la mandataria matizó la postura: “No está en duda la permanencia de Zoé”, dijo en La Mañanera del Pueblo.

El respaldo presidencial ocurre después de que los trabajadores rechazaran, en una consulta con 60% de participación, el incremento salarial del 6.8%. Sheinbaum instruyó entonces a Robledo a reabrir la mesa de negociación e integrar prestaciones y mejoras operativas, no solo el porcentaje de aumento.

El resultado fue una nueva oferta del 8%, avalada por el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, que los disidentes calificaron de “raquítica”.

Durante una conferencia de prensa conjunta entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el director del IMSS, Zoé Robledo, acompañado por el secretario del Trabajo, Marath Bolaños, presenta las medidas de un plan institucional. La exposición aborda el incremento salarial, la basificación de trabajadores del sector salud, la distribución de insumos médicos y la renovación de mobiliario e infraestructura.

Pese al respaldo presidencial a Robledo, la base trabajadora mantiene la exigencia de un alza del 10% y la salida del secretario general del sindicato, Rafael Olivos.

Temas Relacionados

Zoé RobledoIMSSDeclaración PatrimonialProtestasManifestacionesClaudia SheinbaumPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy miércoles 21 de octubre: tormenta tropical Vance se localiza a 835 km al sur de Acapulco, Guerrero

Consulta en tiempo real actualizaciones, alertas, noticias y reportes sobre las condiciones meteorológicas en el país

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy miércoles 21 de octubre: tormenta tropical Vance se localiza a 835 km al sur de Acapulco, Guerrero

Receta de pollo con salsa de cempasúchil: ideal para esta temporada de Día de Muertos

La flor aporta un ligero punto herbal y amargo que combina muy bien con la suavidad de la leche, la crema y las almendras

Receta de pollo con salsa de cempasúchil: ideal para esta temporada de Día de Muertos

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 21 de octubre: Bloqueos intermitentes afectan la circulación en Calzada Vallejo

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 21 de octubre: Bloqueos intermitentes afectan la circulación en Calzada Vallejo

Quién es Kevin “Mini Pibe” Félix, el joven boxeador que firmó con el Canelo Team de Eddy Reynoso

El púgil mexicalense de 19 años, invicto tras dos combates, quedó bajo la representación del equipo encabezado por Saúl “Canelo” Álvarez y Eddy Reynoso

Quién es Kevin “Mini Pibe” Félix, el joven boxeador que firmó con el Canelo Team de Eddy Reynoso

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 21 de octubre? Usuarios reportan trenes saturados y demoras en las Líneas 7 y 9 del STC

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 21 de octubre? Usuarios reportan trenes saturados y demoras en las Líneas 7 y 9 del STC
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 21 de octubre: con narcomanta acusan a policías de Mexicali de apoyar a Los Rusos

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 21 de octubre: con narcomanta acusan a policías de Mexicali de apoyar a Los Rusos

Traición a la patria: César Jáuregui podría enfrentar hasta 40 años de prisión si es declarado culpable de permitir operar a la CIA en Chihuahua

Una ametralladora, 666 dosis de droga y tres detenidos, el resultado de un cateo en la colonia Doctores

Defensa de César Jáuregui afirma que no hay pruebas contra el exfiscal y exhibe renuncia de jueza que libró orden de arresto

Más armas en cárceles de Sinaloa: aseguran 16 en revisión al penal de Aguaruto, junto con una granada antidisturbios y otros ilícitos

ENTRETENIMIENTO

Gustavo Adolfo Infante celebra 26 años de casado y dedica mensaje a su esposa: “Me gustaría terminar de envejecer a tu lado”

Gustavo Adolfo Infante celebra 26 años de casado y dedica mensaje a su esposa: “Me gustaría terminar de envejecer a tu lado”

Poncho Herrera muestra su proceso de recuperación en el hospital tras su cirugía de rodilla

Héctor Soberón responde tras medidas de protección pedidas por Michelle Vieth: “No vivo del pasado ni de rencores”

Premios Billboard de la Música Latina 2026: Fecha, hora y dónde ver en México la ceremonia

Museo del Perfume celebra la Noche de Museos con taller de pócimas, concurso de disfraces y la inauguración de su ofrenda

DEPORTES

Quién es Kevin “Mini Pibe” Félix, el joven boxeador que firmó con el Canelo Team de Eddy Reynoso

Quién es Kevin “Mini Pibe” Félix, el joven boxeador que firmó con el Canelo Team de Eddy Reynoso

La Fórmula 1 empieza a llegar a México: aterrizan los primeros embarques en el Autódromo Hermanos Rodríguez

Guillermo Ochoa confiesa que estuvo cerca de jugar para Pumas pero una llamada telefónica cambió su destino

Valeria Amparán se convierte en la primera mexicana en clasificar a los Juegos Panamericanos Lima 2027 

El mensaje de Checo Pérez que emocionó a Guadalajara: “Aquí guardo recuerdos y sueños”