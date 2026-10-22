Zoé Robledo, director del IMSS: bienes por 8 millones de pesos y un sueldo cercano a los 2 millones en dos mandatos presidenciales. (Foto: IMSS)

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Zoé Alejandro Robledo Aburto es uno de los funcionarios que se han mantenido en su cargo pese al cambio de administración, de Andrés Manuel López Obrador a Claudia Sheinbaum Pardo. Su gestión como director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha sido cuestionada por las recientes protestas del personal.

Pese a no ser profesional en materia de Salud, el alto funcionario ha estado al frente del Instituto por siete años, conforme a la información registrada en su declaración patrimonial, anterior a este cargo, habría estado en la Secretaría de Gobernación, como subsecretario en el gobierno de AMLO.

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También se mantuvo como diputado federal, senador de la República y legislador local en el Congreso de Chiapas. Obtuvo el título de licenciatura en 2013, en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, donde estudió la licenciatura de Ciencia Política.

En 2016, finalizó la maestría en derecho, la cual estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El sueldo y los bienes de Zoé Robledo

Durante el primer año de la presidenta Sheinbaum, el titular del IMSS cobró un millón 815 mil 598 pesos, descartando haber obtenido ingresos económicos por otras actividades, según consta en el documento obtenido por Infobae México.

El director del IMSS posee tres vehículos, según su declaración patrimonial.

En el apartado de bienes inmuebles, el funcionario dijo poseer una casa con una superficie de terreno de 2 mil 196 metros cuadrados, el valor de adquisición ronda los 5 millones de pesos y fue pagada mediante un crédito, el inmueble lo obtuvo el 16 de febrero de 2018.

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En la quinta hoja del documento, registró un terreno que supera los dos mil metros cuadrados, mismo que fue pagado de contado solo un mes después de la adquisición de su casa, el precio de la propiedad fue de 3 millones de pesos.

Es dueño de tres vehículos, listados con los siguientes datos:

El primer vehículo es una Van Volkswagen Caravelle modelo 1990, el funcionario adquirió la unidad mediante compraventa al contado , con un valor de 120 mil pesos , el 1 de abril de 2018.

El segundo vehículo que reportó es una Jeep Wrangler modelo 2010. A diferencia del anterior, esta unidad la obtuvo por permuta, sin que aplique una forma de pago específica. El valor de adquisición asciende a 200 mil pesos y la fecha registrada corresponde al 13 de noviembre de 2018.

El tercer automóvil declarado es una Hyundai H100 modelo 2014, el cual pagó de contado, con un valor de 130 mil pesos, el 7 de enero de 2019.

Zoé Robledo gana casi dos millones de pesos anuales.

Entre sus posesiones se encuentran una cámara fotográfica valuada en 30 mil pesos, adquirida mediante donación el 9 de enero de 2011; así como tres relojes, cada uno con un valor de 50 mil pesos.

La presión de las protestas genera cuestionamientos sobre su permanencia

La presión de las movilizaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social ha reavivado las dudas sobre la permanencia de Zoé Robledo al frente del instituto. El 17 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum evitó responder si el director continuará en el cargo y atribuyó el desabasto de medicamentos a trámites burocráticos.

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Dos días después, ante el fracaso de la primera propuesta salarial, la mandataria matizó la postura: “No está en duda la permanencia de Zoé”, dijo en La Mañanera del Pueblo.

El respaldo presidencial ocurre después de que los trabajadores rechazaran, en una consulta con 60% de participación, el incremento salarial del 6.8%. Sheinbaum instruyó entonces a Robledo a reabrir la mesa de negociación e integrar prestaciones y mejoras operativas, no solo el porcentaje de aumento.

El resultado fue una nueva oferta del 8%, avalada por el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, que los disidentes calificaron de “raquítica”.

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Durante una conferencia de prensa conjunta entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el director del IMSS, Zoé Robledo, acompañado por el secretario del Trabajo, Marath Bolaños, presenta las medidas de un plan institucional. La exposición aborda el incremento salarial, la basificación de trabajadores del sector salud, la distribución de insumos médicos y la renovación de mobiliario e infraestructura.

Pese al respaldo presidencial a Robledo, la base trabajadora mantiene la exigencia de un alza del 10% y la salida del secretario general del sindicato, Rafael Olivos.