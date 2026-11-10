Desarticulación de los Rs, quién hereda su narcopoder detrás del CJNG

Dos hermanos señalados de ser parte del Cártel Jalisco Nueva Generación fueron detenidos, dos más están libnres además de dos sobrinos Foto: FGR y Facebook

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La captura de Rafael Álvarez Ayala, alias R2, dejó a dos de los hermanos vinculados con la célula de Los Rs fuera de operación para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG): él y Ramón Ángel Álvarez Ayala, “R1”, señalados como altos mandos del cártel. Tras ambas detenciones, la estructura familiar mantiene como integrantes conocidos a Roldán y Jesús Santiago Álvarez Ayala, así como a Ramón Ángel y Francisco, hijos del R1.

Fuerzas federales detuvieron a Rafael Álvarez Ayala durante un operativo en Zapopan, Jalisco, en el que también fueron capturadas otras 19 personas. La acción fue encabezada por la Secretaría de Marina, mediante su Unidad Naval de Operaciones Especiales, y la SSPC, con apoyo de Fuerzas Especiales del Ejército mexicano.

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La operación contó con inteligencia del Centro Nacional de Inteligencia e información compartida por la agencia antidrogas de Estados Unidos. En total, las autoridades capturaron a 20 personas, incluido quien fue identificado como jefe de Los Rs.

La detención de Rafael ocurrió después de la captura de Ramón Ángel Álvarez Ayala, “R1”, a quien autoridades federales ubicaban como el principal líder de la célula. Ramón fue detenido el 30 de julio de 2026 en Atotonilco el Alto, Jalisco, durante una acción conjunta de la SSPC y Fuerzas Especiales del Ejército.

Ramón Álvarez, alias El R1, sería el autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo, expresidente de Uruapan, Michoacán. (FOTO: Jesús Aviles/Infobae)

Los Rs operan en Michoacán y Jalisco

Los Rs, también identificados como Los Erres, tomaban su nombre de Ramón Ángel, Rafael y Jesús Santiago Álvarez Ayala. Las investigaciones los ubicaban dentro de la estructura del CJNG con presencia en Apatzingán, Uruapan, Morelia y otras zonas de Michoacán, además de Jalisco.

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Para julio de 2026, la SSPC señaló que la célula mantenía operaciones en Apatzingán, Uruapan, Morelia, Álvaro Obregón, Huandacareo, Tacámbaro y Tzitzio, en Michoacán. En Jalisco, su presencia abarcaba la zona metropolitana de Guadalajara, Valle de Juárez y otras regiones del estado.

Las autoridades atribuyeron a esta organización actividades de narcotráfico, extorsión, homicidios, cobro de piso y agresiones contra productores de distintas regiones michoacanas. También la señalaron por coordinar rutas para el trasiego de drogas hacia Estados Unidos.

Tras enfrentamiento, detienen a Rafael “N”, alias “el R2", cabecilla de “Los Rs” del CJNG

La célula fue relacionada con la planeación y ejecución del asesinato de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que “R1” fue considerado uno de los presuntos autores intelectuales del homicidio.

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Treinta y una personas fueron detenidas por el asesinato de Carlos Manzo

Las indagatorias de la Fiscalía General de Michoacán, realizadas en coordinación con autoridades federales, derivaron en la captura de 31 personas presuntamente relacionadas con el asesinato de Carlos Manzo. Entre los detenidos figuraron Ramón Ángel Álvarez Ayala y Jorge Armando Gómez Sánchez, “El Licenciado” o “El Contador”.

Gómez Sánchez fue identificado como líder regional del CJNG y también fue señalado como uno de los presuntos autores intelectuales del crimen. Las autoridades sostuvieron que la investigación sobre el homicidio apuntaba directamente a integrantes de Los Rs.

| Facebook / Roldán Álvarez Ayala, Instagram / @roldanalvarezayala

Carlos Torres Piña, entonces fiscal de Michoacán con licencia, afirmó en diversas ocasiones que no existían indicios de un móvil político en el asesinato del exedil. Según su postura, el crimen habría sido ordenado por miembros de la célula como parte de sus actividades criminales.

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El caso volvió a colocar bajo escrutinio a la familia Álvarez Ayala, señalada por combinar presencia en la política local con presuntas operaciones del CJNG. Las acusaciones contra los integrantes de la familia abarcaron extorsión, secuestro, desapariciones, narcotráfico y agresiones contra población civil y grupos adversarios.

Roldán Álvarez Ayala concentró la presencia política de la familia

Roldán Álvarez Ayala fue alcalde de Apatzingán por el PRD, colaboró en los gobiernos de Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy en Michoacán, y apareció como candidato plurinominal de Morena en sus listas internas para el Congreso en 2018 y 2024. Es hermano de Ramón, Rafael y Jesús Santiago.

Álvarez Ayala ha sido retratado junto con figuras políticas importantes de Michoacán como Cuauhtémoc Cárdenas, Leonel Godoy y hasta el exgobernador Lázaro Cárdenas Batel | Redes Sociales

La información atribuida al periodista Luis Chaparro señaló que Roldán enfrentaría una orden de aprehensión por extorsión y tendría antecedentes de corrupción relacionados con la Comisión Estatal de Agua. También sostuvo que su papel institucional habría facilitado protección política para integrantes del clan.

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Roldán tiene dos hijos identificados como Ramón Ángel y Francisco Álvarez Ayala. Francisco fue expareja de la influencer Valeria Márquez, quien fue asesinada.

Jesús Santiago Álvarez Ayala, el otro hermano no incluido entre las capturas recientes, fue identificado en 2012 como escolta personal de Rafael y colaborador en tareas logísticas. Antes de aquella detención, había cumplido una condena por robo de vehículo, de acuerdo con información de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Los hermanos fueron capturados por primera vez en 2012

Fotografía antigua de los hermanos Álvarez Ayala tras una detención en el año 2012. El R1 ya fue recapturado y el R2 está prófugo. (Crédito: especial)

El 6 de septiembre de 2012, un operativo militar realizado por tierra y aire, de manera simultánea en Guadalajara y Zapopan, permitió detener a Ramón, Rafael y Jesús Santiago Álvarez Ayala. La operación también desmanteló una de sus casas de seguridad.

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En ese momento, Ramón tenía vigentes dos órdenes de aprehensión por delincuencia organizada y era señalado como responsable de encabezar las incursiones del CJNG en Guanajuato y Michoacán por instrucciones de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”. Rafael habría recibido órdenes directas para coordinar envíos de drogas sintéticas a Estados Unidos y proveer vehículos para el grupo criminal.

Los tres hermanos fueron acusados de organizar los narcobloqueos que paralizaron la circulación en diversos puntos de la zona metropolitana de Guadalajara y Colima el 25 de agosto de 2012. Informes de la entonces PGR y de la Sedena los ubicaron como responsables de coordinar violencia interestatal y expansión del CJNG en Jalisco, Guanajuato y Michoacán entre 2009 y 2012.

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Los procesos penales derivados de aquella captura no prosperaron para todos los implicados. Ramón recuperó la libertad en noviembre de 2022, luego de años de litigios y sentencias absolutorias emitidas por jueces federales que posteriormente fueron investigados por la FGR.

Rafael Álvarez Ayala, el R2, enfrenta acusaciones en México y en territorio estadounidense. REUTERS/Luis Cortes / Semar

Estados Unidos acusó a Ramón y Rafael por narcotráfico y armas

El 26 de agosto, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció una acusación contra Ramón y Rafael Álvarez Ayala por narcotráfico y uso de armas de fuego. El expediente del Distrito de Columbia señaló que ambos habrían participado en conspiraciones para producir y enviar cocaína y metanfetamina a Estados Unidos entre 2004 y 2023.

La SSPC sostuvo que Ramón perteneció a la estructura de Los Cuinis hasta su primera detención en 2012. Ese grupo estaba integrado en su mayoría por familiares de Rosalinda González Valencia, esposa del fallecido Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

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Antes de su captura más reciente, Ramón fue considerado el segundo hombre más importante del CJNG y responsable del control del narcotráfico en la zona metropolitana de Guadalajara, además de operaciones armadas. Rafael fue ubicado como lugarteniente y jefe operativo, encargado de células, logística y trasiego de vehículos.

El caso del magistrado Isidro Avelar Gutiérrez, destituido y acusado de enriquecimiento ilícito por millones de pesos en sobornos, fue mencionado entre las investigaciones sobre posibles redes judiciales que habrían favorecido a operadores del CJNG, incluidos los hermanos Álvarez Ayala.

Feminicidio de Valeria Márquez en Zapopan

Francisco Álvarez reconoció que el día de su asesinato tuvo contacto con Valeria Márquez y que oasó por donde estaba su local previo a que la mataran Foto: Instagram Valeria y captura de pantalla video Pie de Nota

El 13 de mayo de 2025, mientras conversaba con sus seguidores durante una transmisión en vivo vía TikTok, la influencer Valeria Márquez, de 23 años, fue asesinada a tiros en Zapopan, Jalisco. Amigos de la influencer señalaron a una ex pareja de ser posesivo con ella y entre ellos Francisco álvarez Solorio salió el 20 de agosto a dar su versión de los hechos.

Ramón Ángel y Francisco Álvarez Solorio, son hijos de Ramón Ángel Álvarez Ayala, el R1, uno de los hombres identificados durante años como cercanos a la cúpula del Cártel Jalisco Nueva Generación.

​Durante más de un año, las dificultades para obtener declaraciones de algunas personas provocaron que el caso estuviera rodeado de incertidumbre. Los primeros indicios sobre posibles involucrados fueron revelados por Omar García Harfuch el 31 de julio de 2026, un día después de la recaptura de El R1.

En conferencia de prensa, el titular de la SSPC confirmó que Francisco ‘N’, hijo de El R1, sostuvo una relación sentimental con Valeria Márquez durante un periodo indeterminado.

“Ya la había amenazado en varias ocasiones y todo indica que el hijo le pide a su papá, El R1, que cometan el feminicidio”, expresó García Harfuch.

(Pie de Nota/Capturas de pantalla)

Durante una entrevista posterior con el periodista Luis Chaparro, publicada en el canal de YouTube Pie de Nota, Francisco ‘N’ reconoció haber tenido un noviazgo con la influencer, pero negó su participación en el crimen.

Más allá del narcotráfico: los otros delitos atribuidos a Los Rs

Tras la captura de El R1, el titular de la SSPC especificó que dicha célula mantenía redes locales de apoyo en diversas regiones de Michoacán, las cuales le daban acceso a armamento de alto poder para disputar corredores carreteros, controlar rutas logísticas y ampliar su influencia territorial.

Igualmente, García Harfuch explicó que su financiamiento no sólo ocurría mediante el tráfico de droga, sino también a través de la extorsión y el cobro de piso a productores de limón y aguacate, así como a ganaderos, comerciantes, transportistas y otros sectores económicos.

“También se identificaron afectaciones a empresas de servicios, establecimientos comerciales y máquinas tragamonedas”, sostuvo el funcionario en conferencia de prensa. Con El R1 bajo custodia de las autoridades, se presume que el liderazgo de la célula criminal recayó sobre El R2, cuyo paradero es desconocido.