La Escuela es Nuestra presume más de 8 millones de beneficiarios: así pueden participar alumnos de educación básica y media superior

La Escuela es Nuestra opera mediante recursos entregados a los Comités Escolares y no a través de un registro individual para madres, padres o directores. CRÉDITO: Presidencia| La Escuela es Nuestra

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La Escuela es Nuestra opera mediante recursos entregados a los Comités Escolares y no a través de un registro individual para madres, padres o directores. La participación ocurre cuando un plantel es seleccionado y su comunidad conforma un CEAP para decidir el destino del dinero.

En lo que va de este año, el programa ha entregado más de 23 mil millones de pesos a más de 73 mil comunidades escolares para ampliar y rehabilitar sus planteles, en beneficio de alrededor de 8.8 millones de estudiantes de educación básica y media superior, según datos de Pamela López Ruiz, directora general de la iniciativa.

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Cabe indicar que el dinero se destina a acciones acordadas por la comunidad escolar. Las decisiones pueden abarcar obras, compras, equipamiento y servicios que respondan a las necesidades de cada escuela pública incorporada al programa.

Crédito: Jovani Pérez/Infobae México

La participación inicia cuando la escuela es seleccionada

La incorporación depende de la selección de planteles de educación básica y media superior bajo los criterios y convocatorias oficiales del Gobierno Federal.

Además, la política prioriza escuelas ubicadas en zonas con mayores necesidades. Una vez que el plantel forma parte de la estrategia, personal autorizado acude a informar a las autoridades escolares y a la comunidad.

La visita puede ser realizada por un servidor de la nación o por un facilitador autorizado. Ese contacto es el primer aviso para que madres, padres y tutores conozcan que su escuela fue considerada para recibir recursos.

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El esquema busca que las familias dirijan las obras, compras y acciones en sus planteles, de acuerdo con las decisiones tomadas dentro de la comunidad.

La asamblea define quién administra los recursos

Después de la notificación, la escuela convoca a una asamblea con madres, padres de familia y tutores. En ese encuentro se establece la ruta para integrar el Comité Escolar de Administración Participativa, conocido como CEAP.

El comité se conforma de manera democrática y está integrado principalmente por madres y padres de familia. Sus integrantes administran directamente el presupuesto asignado al plantel.

La asamblea también conforma un Comité de Contraloría Social. Este grupo acompaña la vigilancia del uso de los recursos y de las acciones que aprueba la comunidad escolar.

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El CEAP no funciona como un mecanismo para dispersar dinero de manera individual entre las familias. Su función consiste en recibir y aplicar los recursos para mejorar las condiciones de la escuela.

Entre los destinos que puede aprobar la comunidad están la rehabilitación de aulas, sanitarios, bardas o áreas comunes; la compra de mobiliario y equipo, así como trabajos relacionados con servicios básicos y accesibilidad.

Crédito: Presidencia

Apoyo del programa

La Escuela es Nuestra entrega recursos directos a los planteles públicos según su matrícula escolar.

Para Educación Básica, los montos son:

De dos a 50 alumnas y alumnos: $200.000 pesos .

De 51 a 150: $250.000 pesos .

De 151 o más: $600.000 pesos.

En Educación Media Superior, el apoyo también depende de la cantidad de estudiantes:

De dos a 300: $600.000 pesos .

De 301 a 1.000: $1.000.000 de pesos .

De 1.001 o más: $1.500.000 de pesos.

La asignación se determina con la matrícula registrada cuando el plantel es seleccionado; por ello, no es un pago individual para cada estudiante, sino un recurso destinado a la comunidad escolar y al mejoramiento de la escuela.

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Las personas interesadas en que su escuela participe no encuentran un registro abierto para inscribirse por cuenta propia. Ni madres, padres de familia ni directores pueden solicitar directamente la incorporación del plantel mediante una plataforma individual.