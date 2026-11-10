México

La Escuela es Nuestra presume más de 8 millones de beneficiarios: así pueden participar alumnos de educación básica y media superior

El esquema busca que las familias dirijan las obras, compras y acciones en sus planteles

La Escuela es Nuestra opera mediante recursos entregados a los Comités Escolares y no a través de un registro individual para madres, padres o directores. CRÉDITO: Presidencia| La Escuela es Nuestra
La Escuela es Nuestra opera mediante recursos entregados a los Comités Escolares y no a través de un registro individual para madres, padres o directores. CRÉDITO: Presidencia| La Escuela es Nuestra
Guardar

La Escuela es Nuestra opera mediante recursos entregados a los Comités Escolares y no a través de un registro individual para madres, padres o directores. La participación ocurre cuando un plantel es seleccionado y su comunidad conforma un CEAP para decidir el destino del dinero.

En lo que va de este año, el programa ha entregado más de 23 mil millones de pesos a más de 73 mil comunidades escolares para ampliar y rehabilitar sus planteles, en beneficio de alrededor de 8.8 millones de estudiantes de educación básica y media superior, según datos de Pamela López Ruiz, directora general de la iniciativa.

PUBLICIDAD

Cabe indicar que el dinero se destina a acciones acordadas por la comunidad escolar. Las decisiones pueden abarcar obras, compras, equipamiento y servicios que respondan a las necesidades de cada escuela pública incorporada al programa.

Crédito: Jovani Pérez/Infobae México
Crédito: Jovani Pérez/Infobae México

La participación inicia cuando la escuela es seleccionada

La incorporación depende de la selección de planteles de educación básica y media superior bajo los criterios y convocatorias oficiales del Gobierno Federal.

Además, la política prioriza escuelas ubicadas en zonas con mayores necesidades. Una vez que el plantel forma parte de la estrategia, personal autorizado acude a informar a las autoridades escolares y a la comunidad.

La visita puede ser realizada por un servidor de la nación o por un facilitador autorizado. Ese contacto es el primer aviso para que madres, padres y tutores conozcan que su escuela fue considerada para recibir recursos.

PUBLICIDAD

El esquema busca que las familias dirijan las obras, compras y acciones en sus planteles, de acuerdo con las decisiones tomadas dentro de la comunidad.

Imagen LOHQETKGJFC45OBKENMI3W2YGQ

La asamblea define quién administra los recursos

Después de la notificación, la escuela convoca a una asamblea con madres, padres de familia y tutores. En ese encuentro se establece la ruta para integrar el Comité Escolar de Administración Participativa, conocido como CEAP.

El comité se conforma de manera democrática y está integrado principalmente por madres y padres de familia. Sus integrantes administran directamente el presupuesto asignado al plantel.

La asamblea también conforma un Comité de Contraloría Social. Este grupo acompaña la vigilancia del uso de los recursos y de las acciones que aprueba la comunidad escolar.

El CEAP no funciona como un mecanismo para dispersar dinero de manera individual entre las familias. Su función consiste en recibir y aplicar los recursos para mejorar las condiciones de la escuela.

Entre los destinos que puede aprobar la comunidad están la rehabilitación de aulas, sanitarios, bardas o áreas comunes; la compra de mobiliario y equipo, así como trabajos relacionados con servicios básicos y accesibilidad.

Crédito: Presidencia
Crédito: Presidencia

Apoyo del programa

La Escuela es Nuestra entrega recursos directos a los planteles públicos según su matrícula escolar.

Para Educación Básica, los montos son:

  • De dos a 50 alumnas y alumnos: $200.000 pesos.
  • De 51 a 150: $250.000 pesos.
  • De 151 o más: $600.000 pesos.

En Educación Media Superior, el apoyo también depende de la cantidad de estudiantes:

  • De dos a 300: $600.000 pesos.
  • De 301 a 1.000: $1.000.000 de pesos.
  • De 1.001 o más: $1.500.000 de pesos.

La asignación se determina con la matrícula registrada cuando el plantel es seleccionado; por ello, no es un pago individual para cada estudiante, sino un recurso destinado a la comunidad escolar y al mejoramiento de la escuela.

Las personas interesadas en que su escuela participe no encuentran un registro abierto para inscribirse por cuenta propia. Ni madres, padres de familia ni directores pueden solicitar directamente la incorporación del plantel mediante una plataforma individual.

Temas Relacionados

La Escuela es NuestraProgramas socialesEducación básicaEducación media superiorProgramas del Bienestarmexico-serviciosmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy martes 10 de noviembre

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy martes 10 de noviembre

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 10 de noviembre

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 10 de noviembre

Dólar hoy en México: cotización de apertura del 10 de noviembre

La divisa estadounidense ha registrado un retroceso respecto a la jornada anterior

Dólar hoy en México: cotización de apertura del 10 de noviembre

Clima del puerto de Veracruz: probabilidad de lluvia y temperaturas del 10 de noviembre

La ciudad portuaria es conocida por su clima tropical y húmedo ampliamente relacionado a los fenómenos meteorológicos del golfo de México

Clima del puerto de Veracruz: probabilidad de lluvia y temperaturas del 10 de noviembre

Información en tiempo real: estaciones del Metrobús sin servicio este 10 de noviembre

Este medio de transporte cuenta con más de 22 millones de usuarios al año, a los que mueve a través de sus siete líneas

Información en tiempo real: estaciones del Metrobús sin servicio este 10 de noviembre
MÁS NOTICIAS

NARCO

Champagne de 24 mil pesos y shishas de lujo: así es Sabea, el restaurante donde cayó "R2"

Champagne de 24 mil pesos y shishas de lujo: así es Sabea, el restaurante donde cayó "R2"

Qué se sabe de Los Arras, el grupo norteño cuyos músicos fueron detenidos en la fiesta del "R2"

Demandan a funcionarios de la SSPC por la desaparición de Carlos Emilio Galván en Mazatlán

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 9 de noviembre: un presunto guardia de seguridad reveló oscuros detalles del Cártel de Sinaloa

Desarticulación de los Rs, quién hereda su narcopoder detrás del CJNG

ENTRETENIMIENTO

Paola Dalay aparece como Christian Nodal y sorprende con broma sobre su agenda amorosa

Paola Dalay aparece como Christian Nodal y sorprende con broma sobre su agenda amorosa

La canción de infieles que Josi Cuén le cantó a Nodal y Ángela Aguilar frente a todos

Laura Bozzo continúa hospitalizada en Ciudad de México y conectada a un respirador

Tepa Metal Fest: sujeto armado dispara al aire y obliga a cancelar el festival en Jalisco

Quién es el primer nominado de la décima semana en La Granja VIP 2026

DEPORTES

Rafa Márquez alista a Santiago Giménez como titular ante Jamaica

Rafa Márquez alista a Santiago Giménez como titular ante Jamaica

Allan Saint-Maximin describe los actos de racismo que vivieron su hijos en México

De la mano de Turki Alalshikh, Eddy Reynoso alista regreso de Canelo Álvarez con más peleas en 2027

Julio César Chávez confiesa por qué no viajó a Arabia Saudita para la pelea de Canelo vs Mbilli

Crisis en Tigres: Carlos Emilio González dejaría la presidencia en medio de acusaciones de acoso