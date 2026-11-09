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Crisis en Tigres: Carlos Emilio González dejaría la presidencia en medio de acusaciones de acoso

En medio de las críticas por no clasificar a la liguilla, el conjunto de San Nicolas de los Garza afronta problemas internos en su directiva deportiva

El Club Tigres queda fuera de la liguilla del Apertura 2026 al ubicarse en el puesto 15 de la tabla general con 15 puntos. (REUTERS/Cristian De Marchena)
El Club Tigres queda fuera de la liguilla del Apertura 2026 al ubicarse en el puesto 15 de la tabla general con 15 puntos. (REUTERS/Cristian De Marchena)
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El Apertura 2026 se convirtió en uno de los peores torneos del Club Tigres al no clasificar a la liguilla del torneo. A falta de una jornada para que concluya la ronda general, el equipo de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) marcha en el lugar 15 de la tabla con escasos 15 puntos.

Ahora, un nuevo conflicto atraviesa el equipo de Víctor Manuel Vucetich pues trascendieron reportes de que se avecinan cambios en la presidencia del club. Este lunes 9 de noviembre trascendió la posible salida de Carlos Emilio González de la presidencia de Tigres a poco más de cinco meses de su llegada al club.

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De acuerdo con información compartida por ESPN, el directivo habría dejado de ejercer sus funciones, aunque la institución no ha anunciado una decisión oficial.

¿Carlos Emilio González dejó la presidencia de Tigres?

Carlos Emilio González enfrenta una posible salida de la presidencia de Tigres a poco más de cinco meses de sustituir a Mauricio Culebro. (REUTERS/Cristian De Marchena)
Carlos Emilio González enfrenta una posible salida de la presidencia de Tigres a poco más de cinco meses de sustituir a Mauricio Culebro. (REUTERS/Cristian De Marchena)

La versión surge mientras González estaría sujeto a una investigación corporativa por señalamientos de presunto acoso a subalternos. Ese proceso, junto con cuestionamientos a decisiones deportivas de su administración, alimenta las especulaciones sobre un cambio en la dirigencia antes de que termine 2026.

González asumió la presidencia el 1 de junio de 2026, tras la salida de Mauricio Culebro, quien estuvo cinco años al frente de la institución. Su ciclo, de confirmarse la desvinculación, concluiría antes de completar seis meses en el cargo.

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ESPN señaló que el todavía presidente de Tigres dejó de desempeñar sus funciones hace más de 10 días. La información no precisa si existe una separación formal del puesto ni quién ha asumido las tareas que correspondían al directivo. Una de las razones de su posible separación serían las presuntas infracciones al código laboral y de convivencia interna de Cemex. Una denuncia por supuesto acoso laboral habría precipitado su separación del cargo directivo en el club felino.

Carlos Emilio González dejaría la presidencia de Tigres (Youtube/ Tigres Oficial)
Carlos Emilio González dejaría la presidencia de Tigres (Youtube/ Tigres Oficial)

Hasta ahora, el club no ha emitido un comunicado para confirmar una salida, detallar el estado de la investigación corporativa o informar sobre un eventual relevo. Por ello, la versión permanece en el terreno de los rumores reportados por el medio.

La posible salida se vincula con un expediente interno en el que se señalan presuntos malos tratos hacia subalternos. ESPN incluye ese asunto entre los factores que habrían acelerado un desenlace para la presidencia de Emilio González.

Carlos Emilio González y las decisiones deportivas de su gestión en Tigres

Las dudas alrededor de la continuidad de González también se relacionan con el balance de su breve gestión deportiva. Entre los episodios mencionados figura la negociación por Ángel Correa, que se complicó tras un correo electrónico atribuido al directivo.

El mensaje habría solicitado presionar a la dirigencia argentina durante las conversaciones entre Tigres y River Plate. De acuerdo con el reporte, entre los destinatarios había personas involucradas en la propia negociación, un hecho que habría dificultado el proceso.

Otro punto que aparece en los cuestionamientos es la salida de Guido Pizarro como entrenador. El argentino renunció después de las primeras dos jornadas del Apertura 2026, lo que dejó al equipo ante la necesidad de reacomodar su proyecto técnico en el inicio del torneo.

Carlos Emilio González trajo a Vucetich a Tigres (YouTube/ Tigres Oficial)
Carlos Emilio González trajo a Vucetich a Tigres (YouTube/ Tigres Oficial)

La falta de incorporaciones consideradas suficientes para el plantel también forma parte de las críticas alrededor de la administración. La salida de André-Pierre Gignac y la situación de Correa son señaladas como elementos que redujeron las alternativas del equipo para competir durante el semestre.

La presidencia de Tigres quedó bajo escrutinio desde el inicio del torneo

La falta de experiencia de Emilio González en puestos similares dentro del futbol añadieron inconformidad entre parte de la afición auriazul. En su presentación, el directivo provocó reacciones entre seguidores que esperaban mayor conocimiento del entorno deportivo del club, pues su trayectoria es limitada en cuanto a clubes de Primera División.

El conjunto de versiones sobre la investigación corporativa, el presunto cese de funciones y las decisiones deportivas ha colocado el futuro de González en el centro de la conversación. La confirmación o el desmentido de su salida depende de una postura oficial de Tigres.

Por ahora, el único dato reportado por ESPN es que González habría dejado de ejercer funciones desde hace más de 10 días y que solo faltaría un anuncio de la institución para definir su continuidad.

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