Cómo y dónde subir al Tranvía de Benito Juárez para visitar el Panteón Xoco en Día de Muertos e ir a la Ruta del Pan

Un autobús con estética de tranvía rotulado con la identidad de la alcaldía Benito Juárez transita por una calle flanqueada por edificios residenciales y automóviles. (alcaldía Benito Juárez)

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Aunque en la Ciudad de México existen muchas actividades que puedes realiza cada día muchas de ellas tienen costo. Es por eso que siempre es bueno encontrar cosas que se pueden realizar en familia de manera gratuita.

Tal es el caso de una nueva actividad que ofrece la alcaldía Benito Juárez y que promete ayudar a dar a conocer la gran historia y cultura que se vive en esta demarcación.

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Se trata de un tranvía que la alcaldía Benito Juárez estrenó esta propuesta turística gratuita que contará con siete circuitos temáticos dedicados a sitios históricos, espacios culturales, patrimonio religioso, costumbres y gastronomía de la demarcación.

La iniciativa está dirigida tanto a habitantes como a visitantes.

La antropóloga y cronista de la alcaldía María de Jesús Real García Figueroa guiará los paseos del Tranvía BJ y explicará la historia, las tradiciones y el valor de los lugares incluidos en cada trayecto.

Entre las opciones habrá recorridos centrados en el pan, los tacos y las tradiciones locales.

El programa prevé diez visitas orientadas a impulsar el consumo y la actividad económica local. TRANVIA BENITO Juárez

La Ruta del Pan incluirá visitas a panaderías tradicionales y de elaboración casera, además de paseos gastronómicos para dar difusión a comercios del área.

El programa prevé diez visitas orientadas a impulsar el consumo y la actividad económica local.

Por el Día de Muertos, el tranvía tendrá un servicio especial hacia el Panteón Xoco, que fue intervenido y será decorado con una megaofrenda y otras actividades.

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Los viajes serán el 30 y 31 de octubre, sin costo, y el registro, las fechas y los lugares disponibles se informarán en las redes oficiales de la alcaldía.

El servicio comenzará los fines de semana con dos salidas diarias, una matutina y otra vespertina. El punto de partida será el Centro Cultural Juan Rulfo y el recorrido terminará en la explanada de la alcaldía Benito Juárez.

TRANVIA BENITO Juárez

La leyenda del fantasma de Belisario Domínguez que ronda por el Panteón Xoco

La leyenda más difundida sobre el Panteón de Xoco es la del fantasma de Belisario Domínguez.

De acuerdo con la tradición oral, quienes pasan de noche cerca del cementerio escuchan los lamentos y gritos de un hombre que parece ser torturado. El relato atribuye esos sonidos al senador chiapaneco Belisario Domínguez, opositor del régimen de Victoriano Huerta.

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La historia tiene una base documentada: Domínguez fue detenido la noche del 7 de octubre de 1913, llevado al Panteón de Xoco y asesinado. Su cuerpo fue enterrado de forma clandestina en ese sitio. El Archivo General de la Nación y la CNDH ubican el crimen en el panteón.

La parte sobrenatural —los gritos, lamentos y la presencia del fantasma— pertenece a la leyenda. Algunas versiones agregan que al senador le habrían cortado la lengua antes o después de asesinarlo, debido a sus discursos contra Huerta.

Ese detalle aparece en relatos periodísticos y populares, pero debe tratarse con cautela, pues las reconstrucciones históricas no coinciden por completo en ese punto.

El sitio concentra su carga simbólica en el asesinato de Belisario Domínguez y en las celebraciones de Día de Muertos del pueblo originario de Xoco. La alcaldía señala que el panteón tiene más de 100 años de historia y cerca de 5,500 fosas.

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Belisario Domínguez, fue un médico y político mexicano que es recordado en la actualidad por cuestionar el gobierno de Victoriano Huerta. (Foto: Wikipedia)

Actividades gratuitas por Día de Muertos en CDMX

Estas son algunas opciones para disfrutar entre el 29 de octubre y el 2 de noviembre de 2026:

Ofrenda Monumental del Zócalo: estará dedicada a La Catrina, con una figura de cartonería de 32 metros, tapetes de aserrín y flores de cempasúchil. Se puede visitar del 29 de octubre al 2 de noviembre, sin costo.

Gran Desfile de Día de Muertos: será el sábado 31 de octubre, a las 14:00 horas. El recorrido irá de la Diana Cazadora al Zócalo por Paseo de la Reforma. Participarán comparsas, carros alegóricos, marionetas y música.

Festival “La Puerta entre dos mundos” en Chapultepec: la Segunda Sección tendrá altares, instalaciones, música, danza y espectáculos de drones del 30 de octubre al 1 de noviembre. Las actividades se anuncian de 14:00 a 22:00 horas; los drones están previstos a las 19:45 y 21:45 horas.

Mexicráneos y decoración en Reforma: la exposición de cráneos monumentales permanece abierta hasta el 16 de noviembre. También se puede recorrer la instalación luminosa “El Camino”, disponible hasta el 8 de noviembre.

Festival de Flores de Cempasúchil: habrá expo-venta y decoración floral entre el Ángel de la Independencia y la Glorieta del Ahuehuete, con productores de Tláhuac, Milpa Alta y Xochimilco. Estará disponible hasta el 1 de noviembre.

Megaofrenda de la UNAM en Universum: se realizará del 31 de octubre al 2 de noviembre, de 11:00 a 21:00 horas. Incluye ofrendas, música, teatro, danza, poesía y talleres.

Feria de las Calacas en el Cenart: el 31 de octubre y 1 de noviembre tendrá talleres, narraciones orales, ofrendas y presentaciones para niñas, niños y familias.

Museo Nacional de Culturas Populares, en Coyoacán: la feria “No estaban muertos, andaban de parranda…” tendrá ofrendas, arte y actividades culturales del 29 de octubre al 2 de noviembre, de 11:00 a 19:00 horas.

Actividades en Iztapalapa: habrá desfile, música y recorridos el 1 de noviembre. El 2 de noviembre se proyectará la película Macario en la explanada de la alcaldía.

Una figura monumental de catrina permanece instalada junto a la bandera nacional en la plaza del Zócalo de la Ciudad de México durante las celebraciones de Día de Muertos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Conviene llegar con anticipación al desfile, al Zócalo y a Chapultepec, pues son los eventos que suelen concentrar más visitantes.