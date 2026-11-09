Límites a las horas extra en 2027: cuál es el máximo de tiempo que tu jefe te puede pedir que te quedes y cuánto te deben pagar

En 2027, el límite máximo de tiempo extraordinario que un patrón puede pedir a un trabajador es de nueve horas a la semana pagadas al doble del salario, más hasta cuatro horas adicionales pagadas al triple.
Todo de acuerdo con el calendario de transición de la reforma laboral que reduce la jornada ordinaria a 46 horas semanales a partir del 1 de enero.
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El decreto, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 1 de mayo de 2026, modifica los artículos 66, 68 y 69 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) y fija un esquema gradual hasta 2030, año en que la jornada ordinaria llegará a 40 horas semanales y el tope de horas extra dobles subirá a 12.
Cuánto te deben pagar por cada hora extra en 2027
El artículo 68 de la ley establece que, cuando el trabajo extraordinario supera el límite fijado por el artículo 66, la prolongación adicional no puede ser mayor a cuatro horas a la semana y debe pagarse con un 200% más del salario correspondiente a las horas de la jornada ordinaria.
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El cálculo depende del salario por hora de cada trabajador. Un ejemplo hipotético: Si una persona gana 100 pesos por hora ordinaria, recibe 200 pesos por cada hora extra pagada al doble y 300 pesos por cada hora pagada al triple.
El valor de la hora ordinaria se obtiene al dividir el salario diario integrado entre las horas de la jornada contratada.
El límite de horas extra avanza cada año hasta 2030
El artículo cuarto transitorio del decreto fija una escala específica para el número de horas extraordinarias pagadas al doble mientras avanza la reducción de la jornada: nueve horas en 2026 y en 2027, 10 horas en 2028, 11 en 2029 y 12 en 2030, cuando el esquema alcanza su versión definitiva.
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El régimen final, previsto en el artículo 66 reformado, establece que el tiempo extraordinario no debe exceder 12 horas a la semana, distribuidas en un máximo de cuatro horas diarias durante cuatro días.
Hasta entonces, el tope aplicable en 2027 se mantiene en nueve horas dobles más cuatro triples.
La suma de horas ordinarias y extra tiene un tope diario
El artículo 68 fija además un límite absoluto: la suma de la jornada ordinaria y la extraordinaria no puede superar 12 horas diarias en ningún caso, sin importar el año de la transición.
El trabajo extraordinario conserva su carácter excepcional y voluntario, y los menores de 18 años tienen prohibido realizarlo.
La reforma prohíbe de forma expresa que los patrones reduzcan salarios, prestaciones o derechos adquiridos con el argumento de adaptarse al nuevo esquema de jornada.
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El calendario de reducción de la jornada ordinaria
La jornada máxima semanal baja de forma escalonada: 48 horas durante 2026, 46 horas en 2027, 44 en 2028, 42 en 2029 y 40 en 2030.
Cada ajuste entra en vigor el primero de enero de su año correspondiente, lo que modifica también el punto a partir del cual se contabiliza el tiempo extra.
Con el nuevo tope de 46 horas, el excedente comienza a contarse desde un punto distinto al esquema anterior, que calculaba las horas extra a partir de la hora 49.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) señala que la transición busca dar margen a las empresas para reorganizar horarios y sistemas de control de asistencia.
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Las empresas deberán registrar la jornada de forma electrónica
La reforma obliga a los centros de trabajo a implementar un registro electrónico de la jornada laboral conforme a las normas que defina la STPS.
Esta herramienta permitirá a la autoridad cruzar información con el IMSS y el SAT.
Las empresas que no emitan este registro se exponen a sanciones económicas de entre 29,327 y 586,550 pesos, equivalentes a 250 y 5,000 Unidades de Medida y Actualización, conforme a la fracción IV Bis adicionada al artículo 994 de la LFT.
El trabajador puede negarse a laborar tiempo extra sin ser sancionado
El artículo 68 de la LFT señala de forma expresa que ninguna persona está obligada a prestar sus servicios por un tiempo mayor al permitido en el capítulo de jornada de trabajo.
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Negarse a laborar horas extraordinarias fuera de los supuestos de siniestro o riesgo inminente no constituye una falta ni justifica un despido.
La única excepción al carácter voluntario del tiempo extraordinario ocurre cuando existe un peligro real para las personas, los bienes o la operación del centro de trabajo, conforme al artículo 65 de la misma ley.
Fuera de ese escenario, el patrón debe obtener el consentimiento expreso del trabajador antes de prolongar la jornada.
Dónde acudir si el patrón no paga correctamente el tiempo extraordinario
Cuando una empresa incumple con el pago del tiempo extraordinario en los términos que marca la ley, el trabajador puede presentar una queja ante la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET), que ofrece asesoría y representación legal gratuita en conflictos laborales.
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También puede acudir a la Junta Federal o Local de Conciliación y Arbitraje competente, o a los nuevos Tribunales Laborales que operan bajo el esquema de justicia laboral vigente en el país.
Los recibos de nómina y los registros de asistencia son el principal respaldo documental para acreditar las horas trabajadas fuera de la jornada ordinaria.
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