Trámite obligatorio: Patrones ante el IMSS deberán usar de forma exclusiva la e.firma del SAT tras la eliminación del certificado NPIE

Un gráfico ilustra los cambios del IMSS en México, que eliminó el NPIE y ahora exige la e.firma del SAT para trámites patronales a partir de julio de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El IMSS eliminó el Número Patronal de Identificación Electrónica (NPIE) y establece que la e.firma emitida por el SAT es el único certificado digital válido para realizar trámites electrónicos patronales.

El cambio rige desde este 17 de julio de 2026, tras la publicación del acuerdo ACDO.AS2.HCT.290626/176.P.DIR en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el día anterior.

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Los patrones tienen 90 días naturales para migrar al nuevo sistema (hasta el 13 de octubre) porque el NPIE dejará de ser aceptado como mecanismo de autenticación ante el Instituto.

Los patrones deberán contar con una e.firma vigente emitida por el SAT para operar ante el IMSS. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En julio de 2026, el IMSS emitió una alerta nacional tras detectar casos en los que empresas amanecían con hasta 15 mil trabajadores falsos registrados en un solo día.

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El Consejo Técnico del IMSS aprobó por unanimidad el uso exclusivo de la e.firma

El Consejo Técnico del IMSS, presidido por el director general Zoé Robledo, aprobó la disposición en sesión ordinaria del 29 de junio.

La propuesta fue presentada por Luisa Obrador Garrido, titular de la Dirección de Incorporación y Recaudación, mediante el oficio número 109 de fecha 23 de junio de 2026, y fue dictaminada por el Comité de Incorporación y Recaudación en reunión del 25 del mismo mes.

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La oficina móvil del SAT brinda asistencia para dudas y orientación en trámites fiscales, generación y renovación de e.firma e inscripción al RFC, entre otros servicios. (X/@SATMX)

Obrador Garrido señaló que la necesidad del cambio partió de la identificación de mejoras en la seguridad y simplificación de trámites del sistema anterior.

Entre los beneficios declarados por la Dirección de Incorporación y Recaudación figuran principalmente la reducción de riesgos de suplantación de identidad.

Zoé Robledo Aburto dirige el IMSS desde mayo de 2019. Antes ocupó la Subsecretaría de Gobierno de la Segob y fue senador por Chiapas. Crédito: (Presidencia)

Entre otras razones se encuentran el fortalecimiento de la transparencia y la protección de los derechos de los trabajadores ante movimientos afiliatorios no reconocidos.

Los trámites firmados con e.firma son legalmente equivalentes a los firmados en papel

El acuerdo establece que los actos realizados con e.firma ante el IMSS producen los mismos efectos legales que los documentos presentados con firma autógrafa y tienen el mismo valor probatorio.

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El fundamento legal incluye el artículo 17-D del Código Fiscal de la Federación y el artículo 7 de la Ley de Firma Electrónica Avanzada.

Quien no complete la migración antes del plazo quedará imposibilitado para registrar altas, bajas o modificaciones de salario por medios electrónicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde 2013, el IMSS ya contemplaba abandonar el NPIE y migrar hacia la e.firma del SAT como único mecanismo de autenticación.

El acuerdo de junio de 2026 cierra formalmente ese proceso y cancela las reglas que durante más de 20 años regularon el NPIE como credencial patronal ante el Instituto.

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La vinculación de representantes legales deberá realizarse exclusivamente a través del Escritorio Virtual del IMSS, con e.firma de ambas partes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin registro de e.firma no se podrán realizar movimientos en el sistema laboral

El acuerdo establece que toda persona autorizada para actuar en nombre de un patrón —sea representante legal, administrador o cualquier figura equivalente— deberá vincularse exclusivamente a través del Escritorio Virtual del IMSS.

El representante se autenticará con su propia e.firma y firmará conjuntamente con la persona representada, ambos con su respectiva e.firma.

Una infografía de Infobae detalla las nuevas reglas del IMSS para trámites laborales en línea y los requisitos para la renovación de la e.firma en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los trámites afectados abarcan todos los actos electrónicos ante el Instituto: altas, bajas y modificaciones de salario de trabajadores, entre otros movimientos afiliatorios.

Para patrones con e.firma vencida o próxima a vencer, el SAT requiere cita presencial con identificación oficial vigente, CURP y comprobante de domicilio fiscal.

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Los patrones tienen hasta el 13 de octubre de 2026 para vincular su e.firma en el Escritorio Virtual del IMSS. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los patrones tienen hasta el 13 de octubre de 2026 para completar la migración

El IMSS designó a la Dirección de Incorporación y Recaudación como la instancia que resolverá dudas y aclaraciones de patrones durante la transición.

La orientación también estará disponible a través del Centro de Contacto telefónico del Instituto y las áreas de Afiliación en cada localidad del país.

Los representantes legales de patrones también deberán actualizar su forma de vincularse ante el Instituto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quien no complete la migración antes del 13 de octubre de 2026 quedará sin acceso a los sistemas digitales del Instituto.

Este sistema es esencial para registrar modificaciones de salario, así como altas o bajas de personal, lo que puede derivar en multas y recargos por incumplimiento de obligaciones patronales.

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