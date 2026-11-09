Quién es Benito Santos, diseñador de alta costura acusado de “profanación” por desfile en la Catedral de Puebla (Instagram/Benito Santos)

Guardar

Benito Santos participó el pasado 5 de noviembre de 2026 en México Monumental dentro de la Catedral de Puebla, donde presentó vestidos de novia y alta costura durante una gala con causa que buscó reunir recursos para la Casa de Maternidad del Estado.

La presencia del diseñador jalisciense provocó críticas de sectores católicos y usuarios de redes sociales, quienes cuestionaron el uso del templo como pasarela y calificaron el acto como una presunta “profanación”.

PUBLICIDAD

La controversia creció después de que videos e imágenes del encuentro circularon en redes sociales. En las grabaciones aparecieron modelos con diseños contemporáneos, vestimentas litúrgicas antiguas y textiles artesanales dentro de la Catedral de Puebla.

La Arquidiócesis de Puebla emitió un comunicado el domingo 8 de noviembre en el que lamentó que algunas personas se sintieran “lastimadas en su fe”. La institución sostuvo que el programa incluyó momentos catequéticos y explicó que las exhibiciones buscaron mostrar la dignidad de las vestiduras religiosas y nupciales.

La gala habría reunido un donativo de 1,000,000 de pesos para el DIF Estatal. La cifra no había sido confirmada por una fuente institucional adicional.

PUBLICIDAD

Benito Santos estudió medicina antes de debutar en Intermoda en 2008

Benito Santos nació en Tepehuaje de Morelos, Jalisco. Antes de dedicarse a la moda, estudió Medicina en la Universidad de Guadalajara y después cursó Diseño de Modas en el Instituto Lanspiac, también en la capital jalisciense.

El diseñador había ejercido como médico antes de concentrarse en la confección. Su entrada formal a la industria ocurrió en 2008, cuando presentó una colección en Intermoda, plataforma realizada en Guadalajara que reunió a marcas, compradores y creadores nacionales e internacionales.

La gala reunió textiles de Hueyapan, propuestas de Denisse Kuri y Benito Santos, así como prendas del acervo arquidiocesano, algunas del siglo XIX, con música de la Orquesta Sinfónica y Coro Sinfónico de la BUAP

La firma del diseñador señaló que Santos había desarrollado más de 30 colecciones durante su carrera. También había recibido reconocimientos como el Premio Nacional de la Moda 2014 y el galardón a Mejor Diseñador Nacional en los Mexico’s Fashion Award de 2016.

PUBLICIDAD

Su trabajo se enfocó en vestidos de gala, diseños de novia y piezas elaboradas a la medida. La marca también comercializó prendas de colección y accesorios mediante su tienda en línea, además de atender clientas con cita previa en Guadalajara.

Ximena Navarrete llevó el vestido rojo de Benito Santos en Miss Universo 2010

El momento que colocó a Benito Santos ante una audiencia internacional ocurrió el 23 de agosto de 2010. Ximena Navarrete portó un vestido rojo strapless creado por el jalisciense durante la final de Miss Universo, certamen en el que recibió la corona.

La pieza tuvo una silueta ajustada en el torso y una falda con volumen que acompañó el movimiento de Navarrete sobre el escenario. El vestido se convirtió en una referencia recurrente de la carrera de Santos y de la participación mexicana en concursos de belleza.

PUBLICIDAD

La propia firma del diseñador identificó aquella prenda como una de sus creaciones más conocidas. La dirección creativa de Benito Santos México señaló que el vestido rojo impulsó la proyección de la marca fuera de México.

Santos y Navarrete mantuvieron una relación profesional después del certamen. La ex Miss Universo utilizó otros diseños del creador en eventos públicos, incluido el Festival de Cine de Cannes de 2013.

Angélica Rivera, Anahí y Bárbara Mori llevaron diseños del jalisciense

La trayectoria de Benito Santos incluyó colaboraciones con figuras de la televisión, el cine, la música y los certámenes de belleza. Entre los nombres documentados estuvieron Angélica Rivera, Anahí, Aislinn Derbez, Bárbara Mori y Ximena Navarrete.

PUBLICIDAD

Angélica Rivera llevó diseños del creador durante actos públicos cuando fue primera dama de México. Santos también trabajó con artistas como Thalía y Paulina Rubio.

En febrero de 2024, el creador había vestido a Angélica Rivera, Anahí, Aislinn Derbez y Bárbara Mori. El reporte también recordó su colaboración con Mattel para vestir a una Barbie de Día de Muertos en 2022.

Ximena Navarrete llevó el vestido rojo de Benito Santos en Miss Universo 2010 REUTERS/Steve Marcus (UNITED STATES - Tags: SOCIETY ENTERTAINMENT IMAGES OF THE DAY) FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS

La firma no publicó un precio mínimo verificable para sus vestidos

Los vestidos de Benito Santos se fabricaron tanto bajo pedido como en colecciones disponibles en su catálogo digital. La tienda de la marca mostró modelos de gala, prendas con olanes, vestidos envolventes y diseños con escotes palabra de honor, barco y corazón.

PUBLICIDAD

El catálogo consultado incluyó 46 artículos, entre vestidos y accesorios. No obstante, la página no mostró un precio público verificable para los vestidos de gala o de novia, por lo que no fue posible establecer cuánto costó la pieza más económica de la firma.

Los precios dependieron de factores como el tipo de confección, los materiales, los bordados, la personalización y las pruebas necesarias para cada clienta. Los vestidos de novia y alta costura habrían requerido cotización directa, mientras que los accesorios y piezas de colección tuvieron esquemas distintos de comercialización.

México Monumental 2026 reunió vestidos de novia, textiles y vestiduras litúrgicas

Santos presentó vestidos de novia durante México Monumental 2026, gala organizada por la plataforma Valora México en la Catedral de Puebla. El programa también incluyó diseños de Denisse Kuri, piezas del colectivo Tamachij Chihuatl de Hueyapan y prendas pertenecientes al acervo de la Arquidiócesis de Puebla.

PUBLICIDAD

La Arquidiócesis explicó que se mostraron capas pluviales, casullas y estolas, además de vestimentas elaboradas por artesanos de San Andrés Hueyapan. La última parte de la actividad estuvo dedicada a la indumentaria nupcial mexicana contemporánea.

El programa incluyó la participación del organista Daniel Angulo, la soprano Mariana García-Crespo, el barítono Lean Flores del Valle, la Orquesta Sinfónica y el Coro Sinfónico de la BUAP, bajo la dirección de Raúl García Velázquez.

CitizenGO calificó el acto como una “profanación” en redes sociales. La Arquidiócesis sostuvo que la actividad había tenido un carácter cultural, benéfico y catequético, aunque ofreció disculpas por la confusión y el malestar que generó entre integrantes de la comunidad católica.

PUBLICIDAD