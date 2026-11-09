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EEUU acelera sistemas antidrones y mantiene restricción aérea en toda la frontera con México

Cuatro dependencias federales acuerdan evaluar y poner en operación tecnología contra drones más rápido, mientras la FAA promete revisiones en 24 horas

05/11/2026 Un dron no tripulado interceptado con una red lanzada por otro dron durante una demostración de sistemas antidrones de la OTAN POLITICA OTAN
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La administración del presidente Donald Trump informó este lunes 9 de noviembre que adopta medidas para acelerar el uso de sistemas antidrones frente a amenazas que describió como crecientes, según informó Reuters.

Varias agencias federales, entre ellas los departamentos de Transporte, el Pentágono, Energía y Justicia, firmaron un memorando para evaluar estas tecnologías y desplegarlas con rapidez, pero de forma segura. El objetivo declarado es proteger la seguridad aérea y atender preocupaciones de seguridad nacional.

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FAA asegura que puede aprobar sistemas en 24 horas

FOTO DE ARCHIVO: Un sistema antidrones (C-UAS, por sus siglas en inglés) en Palm Beach, Florida, Estados Unidos, el 7 de noviembre de 2026. REUTERS/Eric Lee/Archivo
FOTO DE ARCHIVO: Un sistema antidrones (C-UAS, por sus siglas en inglés) en Palm Beach, Florida, Estados Unidos, el 7 de noviembre de 2026. REUTERS/Eric Lee/Archivo

Liam McKenna, alto funcionario de la Administración Federal de Aviación (FAA), dijo a Reuters que la agencia ha aprobado más de mil coordinaciones con el Pentágono y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sobre despliegues de este tipo.

Según McKenna, la FAA trabaja para probar con rapidez los sistemas y entender sus capacidades antes de que una agencia federal los utilice. El funcionario afirmó que muchos equipos que las agencias de seguridad consideran ya fueron revisados antes y que el proceso puede completarse en 24 horas.

Restricción aérea en toda la frontera con México

El anuncio se da en medio de una serie de medidas en la frontera sur. Reuters recordó que el mes pasado la FAA anunció la prohibición de drones no autorizados a lo largo de toda la frontera entre Estados Unidos y México.

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Los datos de la restricción temporal:

  • Altura: hasta 122 metros (400 pies) sobre el nivel del suelo.
  • Extensión: una milla náutica al norte de la línea fronteriza.
  • Alcance: cualquier actividad de drones sin autorización.

Infobae, que dio seguimiento a esa medida, reportó que el anuncio se realizó en coordinación con los departamentos de Transporte, Guerra y Seguridad Nacional.

Láser antidrones: del acuerdo de abril a los derribos

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En abril, la FAA y el Pentágono firmaron un acuerdo que permite al gobierno usar un sistema láser de alta energía contra drones en la frontera sur, de acuerdo con Reuters.

Ese mismo mes, según un despacho de la agencia AP retomado por Diario Libre, la FAA sostuvo que el uso adecuado de los láseres antidrones cerca de la frontera es seguro para la aviación y no debería obligar al cierre del espacio aéreo.

Sobre su uso operativo, El Financiero reportó que el Ejército estadounidense derribó tres drones cerca de la frontera entre Texas y México el 25 y 26 de agosto de 2026 con el Láser de Alta Energía Multipropósito, en lo que se describió como la primera ocasión en que ese sistema se empleó de esa manera. El mismo medio recogió que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) indicó que los aparatos eran usados para vigilar rutas de tráfico de migrantes.

El antecedente: El Paso y Fort Hancock

Los problemas de coordinación entre agencias tienen un precedente reciente. En febrero, la FAA anunció la suspensión de todos los vuelos por 10 días en el aeropuerto de El Paso, Texas. La razón fue que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), que forma parte del DHS, utilizó el sistema láser del Pentágono sin haber completado la revisión de seguridad correspondiente.

La FAA levantó la orden de cierre unas ocho horas después, tras la intervención de la Casa Blanca. Días más tarde, el ejército estadounidense derribó un dron de la CBP con el sistema láser, y la FAA amplió la zona de vuelos prohibidos alrededor de Fort Hancock, Texas.

Tras ese episodio, el representante demócrata Rick Larsen, de mayor rango de su partido en el Comité de Transporte e Infraestructura de la Cámara de Representantes, afirmó, según el despacho de AP, que la FAA debe estar presente siempre que se despliegue un sistema antidrones que pueda afectar el espacio aéreo nacional.

La preocupación por los cárteles y las cifras en discusión

El Pentágono ha declarado que se registran más de mil incursiones de drones al mes en la frontera con México. Reuters indicó que funcionarios de seguridad estadounidenses han expresado una preocupación creciente por el uso de estos aparatos por parte de cárteles mexicanos para lanzar paquetes de droga o vigilar rutas de tráfico.

Sobre esa cifra, Infobae recordó que en marzo de 2024 el general Gregory Guillot reconoció ante legisladores que desconocía el número exacto y que la estimación provenía de conversaciones con funcionarios de la CBP y del Departamento de Justicia.

Un componente bilateral

La tecnología antidrones también aparece en la agenda bilateral. De acuerdo con el medio Intolerancia Diario, publicado en agosto, el Pentágono autorizó por primera vez la venta directa a México de drones y sistemas antidrones para apoyar operativos contra el crimen organizado. Esa información no fue confirmada de manera independiente para esta nota.

Qué sigue

Reuters no detalló en su despacho plazos de implementación del memorando ni los sistemas específicos que serían desplegados. Tampoco precisó qué zonas del país tendrían prioridad.

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