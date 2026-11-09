Buró de Crédito: qué pasará con tus deudas y cómo cambiarán las reglas para pedir un préstamo tras su venta

Buró de Crédito cambiará de dueños tras la salida de seis bancos mexicanos, pero las deudas registradas y los criterios para autorizar un préstamo permanecen bajo las reglas vigentes en México.

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Buró de Crédito cambiará de dueños tras la salida de seis bancos mexicanos, pero las deudas registradas y los criterios para autorizar un préstamo permanecen bajo las reglas vigentes en México. Las operaciones colocan a TransUnion y Equifax al frente de las dos principales sociedades que concentran historiales de pago de personas físicas.

Los consumidores mantienen el derecho a solicitar sin costo su Reporte de Crédito Especial una vez cada 12 meses y a reclamar datos incorrectos. Los cambios corporativos tampoco permiten a los nuevos accionistas usar libremente la información personal de los usuarios.

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La compra de participaciones en Buró de Crédito y Círculo de Crédito responde al interés de empresas estadounidenses por ampliar sus negocios en México, donde las financieras digitales y la población con poca experiencia bancaria abren un mercado para nuevos modelos de evaluación.

TransUnion compra cerca de 95% del negocio de Buró de Crédito

En marzo de 2026, TransUnion adquirió una participación adicional de 68% en Trans Union de México, sociedad que opera el negocio de historiales de personas físicas de Buró de Crédito.

La empresa estadounidense ya poseía cerca de 26% de las acciones. Tras la adquisición, su participación subió inicialmente a 94% y luego a aproximadamente 95%.

La operación principal tuvo un valor cercano a 660 millones de dólares, una cifra equivalente a más de 11,000 millones de pesos. BBVA, Banamex, Banorte, Santander, HSBC y Scotiabank vendieron sus participaciones en la sociedad.

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La salida de los bancos como accionistas no implica que dejen de utilizar los reportes de crédito. Las instituciones financieras mantienen la consulta de los historiales al evaluar solicitudes y siguen reportando pagos, atrasos y saldos de sus clientes.

Buró de Crédito concentra información sobre créditos contratados con bancos, tiendas departamentales, financieras, empresas de telecomunicaciones y otros otorgantes. El reporte no sólo registra incumplimientos: también documenta los pagos puntuales de los usuarios.

Equifax busca comprar Círculo de Crédito por 825 millones de dólares

La otra operación se concentra en Círculo de Crédito, sociedad que reúne información sobre préstamos y comportamiento de pago de consumidores mexicanos.

En julio de 2026, Equifax anunció un acuerdo para comprar la totalidad de las acciones de la empresa por 825 millones de dólares. Entre los vendedores figuran Coppel, Grupo Elektra, Banca Afirme e inversionistas privados.

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Coppel, Elektra y Afirme participaron en la creación de Círculo de Crédito en 2005. La venta se plantea 21 años después de que las compañías mexicanas entraron a ese negocio.

La compra continuaba pendiente de concluir al cierre de octubre. La empresa esperaba concretarla antes de que terminara 2026.

La información negativa en el historial crediticio pierde peso con el tiempo: ¿cómo afecta esto a los clientes de Elektra? (Freepik)

Equifax calcula que los ingresos de Círculo de Crédito crecieron 31% en un año. La compañía atribuye parte de ese avance a la expansión de las financieras digitales, que requieren herramientas para medir la capacidad de pago de personas que solicitan préstamos fuera de la banca tradicional.

Las deudas y los atrasos no desaparecen con el cambio de accionistas

El cambio de propietarios no borra las deudas, los atrasos ni los registros positivos de quienes cumplen con sus pagos. Tampoco modifica por sí mismo las tasas, plazos, comisiones o condiciones de un crédito ya contratado.

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Los bancos, tiendas y financieras son quienes deciden si aprueban un préstamo. Para ello revisan el comportamiento de pago del solicitante y otros elementos, entre ellos sus ingresos, nivel de endeudamiento y capacidad para cubrir una nueva mensualidad.

La importancia de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares en relación con los clientes de Elektra (Freepik)

Las sociedades de información crediticia entregan reportes a las empresas autorizadas para consultarlos, siempre que exista el consentimiento del titular cuando la ley lo exige. La información debe utilizarse bajo las disposiciones mexicanas que regulan los datos crediticios.

Estar registrado en Buró de Crédito o Círculo de Crédito no equivale a estar en una lista negra. Una persona aparece en esos sistemas desde que contrata un financiamiento o un servicio reportado, sin importar si paga a tiempo o si tiene atrasos.

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