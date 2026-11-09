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Tyson Fury asegura quién será el sucesor de Canelo Álvarez cuando se retire del boxeo: “Tiene una gran personalidad”

Fury colocó a García por encima de otros nombres que dominan sus divisiones en cuanto a proyección entre el público general

Canelo Álvarez y Tyson Fury
Foto/Gettyimages
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Tyson Fury considera que Ryan García tiene condiciones para convertirse en el peleador con mayor capacidad comercial del boxeo cuando Saúl “Canelo” Álvarez se retire. El excampeón de peso pesado sostuvo que el estadounidense con raíces mexicanas reúne personalidad, carisma y una exposición mediática que otros campeones no han logrado fuera del ring.

Fury colocó a García por encima de otros nombres que dominan sus divisiones en cuanto a proyección entre el público general. El británico reconoció que existen boxeadores más completos en el aspecto técnico, pero afirmó que la popularidad define buena parte de los ingresos y de las funciones de mayor alcance.

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Tiene una gran personalidad. Creo que es quien realmente podría ganar mucho dinero y todo eso con el boxeo”, declaró Fury durante una entrevista con FightHype.

El ex campeón mundial de los pesos pesados comparó la conducta pública de García con la que él mantuvo durante su carrera. “Tiene personalidad, habla, es entretenido, es carismático”, afirma Fury sobre García.

“Hace todo tipo de locuras, me recuerda a mí al cien por ciento. Si eres el señor Correcto, ¿a quién le interesa eso? La gente no quiere ver eso”, añadió el boxeador británico en su charla con FightHype.

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Ryan García aseguró que Golovkin le ganará al Canelo (Foto: Instagram/@kingryan)

Fury consideró que el boxeo no se sostiene solo con títulos, récords invictos o dominio técnico. Para el británico, un peleador necesita generar conversación fuera de las arenas para atraer a seguidores que no siguen cada una de las divisiones.

“Probablemente haya peleadores técnicamente más pulidos. La gente podría decir que son mejores o peores, pero no venden lo mismo”, señala Fury en la entrevista con FightHype.

Canelo Álvarez y Ryan García
Foto: Instagram/@kingryan

A Canelo Álvarez le quedarían tres peleas tras recuperar el título supermediano del CMB

El futuro de Canelo Álvarez todavía contempla actividad antes de que deje el boxeo. El jalisciense tendría previstas tres peleas en 2027 después de recuperar el cinturón supermediano del Consejo Mundial de Boxeo.

Álvarez recuperó el título al imponerse por decisión unánime a Christian Mbilli el pasado 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita. Los jueces entregaron tarjetas de 115-112, 116-111 y 117-110 a favor del mexicano.

De acuerdo con periodista Elías Quijada de Diario Récord, Canelo tendría una primera pelea en febrero de 2027 ante Lester Martínez, campeón interino del CMB. La segunda presentación quedaría programada para mayo y sería una revancha ante Terence Crawford. Canelo ha expresado públicamente su interés en volver a enfrentar al estadounidense, aunque no existe un anuncio oficial sobre la fecha, la sede ni la realización de esa pelea.

Canelo Álvarez y Ryan García
(Fotos/Gettyimages)

El tercer combate llegaría en septiembre frente a Hamzah Sheeraz, campeón supermediano de la Organización Mundial de Boxeo. Ese duelo abriría la posibilidad de que Álvarez vuelva a concentrar los cinturones de las 168 libras.

El calendario aún depende de acuerdos entre las partes y de la disponibilidad de cada rival. Esas tres peleas formarían parte del último tramo del contrato vigente de Canelo con Turki Alalshikh.

Ryan García busca convertir su fama en peleas que sostengan su proyección

Ryan aparece en la visión de Fury como el peleador con mayores posibilidades de ocupar un espacio comercial cuando sea la salida de Canelo. El británico no aseguró que el estadounidense sea el mejor de su generación, sino que identificó en él una forma de conectar con seguidores ajenos al circuito boxístico.

Canelo Álvarez y Ryan García
Foto: Instagram/@kingryan

La siguiente etapa de García, bajo esa lógica, pasa por mantener su presencia mediática y participar en peleas que atraigan atención masiva. Fury sostuvo que ese perfil resulta determinante en un deporte donde los promotores privilegian a quienes pueden llevar público a las arenas.

El estadounidense tendría que sostener esa popularidad con actividad en el ring para consolidarse como una figura central. Fury remarca que la fama puede abrir oportunidades, pero el negocio del boxeo también exige combates capaces de mantener vigente la conversación alrededor de un peleador.

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