Senado analiza protocolo de emergencia para proteger a mexicanos ante guerras y desastres naturales en el extranjero. (FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM)

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Ante los riesgos que enfrentan los mexicanos que viven o se encuentran en el extranjero durante conflictos armados, crisis políticas y desastres naturales, senadores del Partido Acción Nacional (PAN) propusieron crear un protocolo de emergencia que permita al Gobierno de México actuar de manera inmediata para protegerlos.

La iniciativa plantea que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) coordine acciones de asistencia diplomática, jurídica y logística, incluso durante las primeras 24 horas de una situación extrema.

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¿En qué consiste el protocolo de emergencia para mexicanos en el extranjero?

La propuesta contempla una reforma a la Ley del Servicio Exterior Mexicano para facultar a la SRE a establecer un Protocolo de Protección Diplomática y Consular de Emergencia. El objetivo es contar con una estrategia de respuesta que permita anticipar riesgos, coordinar esfuerzos y garantizar la protección de los connacionales ante situaciones que pongan en peligro su integridad o sus derechos fundamentales.

De acuerdo con los legisladores panistas, el mecanismo se activaría cuando los mexicanos enfrenten circunstancias como:

Detenciones arbitrarias, desapariciones o secuestros.

Imposición de la pena de muerte o violaciones graves al debido proceso.

Amenazas contra su integridad física, libertad y derechos humanos.

Conflictos armados y crisis severas de estabilidad política o jurídica.

Emergencias provocadas por desastres naturales.

Los senadores señalaron que, aunque México es un referente en materia de protección y asistencia consular, el personal de embajadas y consulados enfrenta dificultades para responder ante situaciones de extrema gravedad, especialmente cuando existe una alta demanda de atención y se requieren acciones extraordinarias.

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Conflicto en Medio Oriente puso sobre la mesa la necesidad de actuar con rapidez

Uno de los argumentos que motivaron la iniciativa fue la respuesta ante el conflicto armado en Medio Oriente. Los legisladores consideraron que las acciones para proteger a los mexicanos en esa región no fueron tan expeditas e integrales como debieron haber sido, lo que evidenció la necesidad de contar con procedimientos previamente establecidos.

Carpas que albergan a palestinos desplazados se ven entre edificios dañados por la guerra en Ciudad de Gaza, el sábado 26 de septiembre de 2026. (AP Foto/Jehad Alshrafi)

Explicaron que, aunque no se reportaron daños a connacionales, otros países enviaron aviones de rescate para facilitar la salida de sus ciudadanos de la zona de conflicto. Este escenario, señalaron, refleja la importancia de fortalecer la capacidad de respuesta del Gobierno mexicano ante emergencias internacionales.

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La protección consular actualmente contempla asistencia a mexicanos arrestados, detenidos o en prisión, así como apoyo para organizar su defensa ante los tribunales del país receptor. Sin embargo, la iniciativa busca ampliar la capacidad de actuación institucional cuando las circunstancias exijan medidas urgentes para salvaguardar vidas y derechos.

SRE tendría 24 horas para activar el mecanismo y deberá informar al Senado

Uno de los puntos centrales de la propuesta establece que el Protocolo de Protección Diplomática y Consular de Emergencia deberá entrar en acción dentro de las primeras 24 horas posteriores a una situación extrema o de fuerza mayor.

Además, el mecanismo tendría que contemplar medidas específicas para atender a los mexicanos que se encuentren en la zona afectada, entre ellas:

Evaluación de los riesgos para la integridad física de los connacionales.

Notificaciones de seguridad dirigidas a la comunidad mexicana afectada.

Asistencia jurídica inmediata.

Apoyo logístico para responder a las necesidades de emergencia.

Coordinación de acciones para proteger los derechos humanos y los intereses de los mexicanos.

La iniciativa también plantea que la Secretaría de Relaciones Exteriores informe al Senado de la República cada vez que se active el protocolo, con un plazo máximo de 48 horas para presentar el reporte correspondiente.

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La propuesta fue suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PAN y turnada a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Estudios Legislativos Segunda para su análisis.