Belinda y Danna siguen los pasos de Madonna y Britney Spears: sus besos con otras mujeres ya son parte de la cultura pop

Belinda y Danna alistan su debut en Mentiras All Stars a pocos días de presentarse en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México (YT: @Danna)

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Los besos entre mujeres en el mundo del espectáculo han protagonizado algunos de los momentos más recordados de la cultura pop. En México, Belinda y Danna también han convertido este tipo de escenas en parte de sus presentaciones, ya sea a través de personajes teatrales, coreografías o encuentros con otras figuras del entretenimiento.

Una de las escenas más recientes ocurrió durante la función de cierre de “Mentiras All Stars”, celebrada el domingo 8 de noviembre en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Danna y Belinda sorprendieron a los asistentes con un beso que provocó gritos y rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

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Aunque el episodio recordó inevitablemente el icónico beso de Madonna y Britney Spears en los MTV Video Music Awards de 2003, las intérpretes mexicanas tienen sus propios antecedentes sobre los escenarios. Desde sus participaciones en musicales hasta sus espectáculos en vivo, ambas han protagonizado momentos que mantienen viva esta conversación dentro del entretenimiento.

Belinda y Danna protagonizan inesperado beso en “Mentiras All Stars”

Danna besó a Belinda durante el número "Amiga mía" en la función de cierre de "Mentiras All Stars" en el Auditorio Nacional, un momento que detonó euforia entre el público y se volvió viral en redes sociales. (X @CarneDeAzucar)

El momento que acaparó las miradas ocurrió durante el número musical “Amiga mía”. Danna, quien interpreta a Yuri, besó a Belinda, encargada de dar vida a Daniela, en una escena relacionada con la historia de sus personajes dentro del llamado “Mentiverso”.

El gesto tomó por sorpresa a los asistentes, especialmente por la reacción de Belinda, quien aparentemente no esperaba el beso. Los gritos del público no tardaron en escucharse y varios espectadores compartieron videos del encuentro, que rápidamente comenzó a generar comentarios.

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La presentación marcó el cierre de una etapa de “Mentiras All Stars” en el Auditorio Nacional. Además de reunir a dos de las figuras femeninas más populares del pop mexicano, el espectáculo dejó una escena que se convirtió en uno de los momentos más comentados de la función.

Danna: de “Élite” a los musicales y sus conciertos

¿Danna Paola y Ester Expósito fueron novias? Éstas son las ‘pruebas’ que revelarían los detalles del supuesto romance (Foto: RS)

La intérprete de “Mala fama” también ha protagonizado momentos de cercanía con otras mujeres fuera del escenario teatral. Durante su etapa vinculada a la serie “Élite”, compartió escenas y momentos de complicidad en redes sociales con sus compañeras Mina El Hammani y Ester Expósito, con quienes también protagonizó besos.

A estos episodios se suman los momentos de interacción con sus bailarinas durante las giras y presentaciones musicales, donde los gestos de cercanía forman parte de la puesta en escena. Así, la cantante ha incorporado distintas expresiones de teatralidad y complicidad a sus espectáculos.

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Su paso por “Hoy no me puedo levantar” también forma parte de esta faceta. En el musical interpretó a María y compartió escenas románticas con Patricia, personaje interpretado por Carla Medina, con quien protagonizó un beso como parte de la historia.

Belinda también ha llevado los besos al escenario teatral

Belinda besando a Dai Liparoti en el musical Hoy No Me Puedo Levantar - (Facebook)

Antes de coincidir con Danna en “Mentiras All Stars”, Belinda ya había explorado este tipo de escenas a través de sus proyectos actorales. Durante su participación en “Hoy no me puedo levantar”, la cantante interpretó a María y protagonizó momentos románticos con Patricia, interpretada por Dai Liparoti.

Estas escenas respondían a la trama del musical y permitieron a Belinda mostrar una faceta distinta a la que suele presentar en sus conciertos. Su trabajo teatral también abrió espacio para que el público la viera en situaciones alejadas de sus habituales presentaciones musicales.

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Por supuesto, la comparación con Madonna y Britney Spears resulta inevitable. En 2003, ambas estrellas protagonizaron un beso durante los MTV Video Music Awards que quedó grabado en la memoria colectiva y se convirtió en una de las escenas más emblemáticas de aquella ceremonia.

Más de dos décadas después, Belinda y Danna suman su propio capítulo a esos momentos que consiguen trascender el escenario. Ya sea por una escena de ficción, una coreografía o una sorpresa durante una presentación, sus besos siguen despertando curiosidad y conversación entre los seguidores del pop.