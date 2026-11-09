Pumas vs Tigres: estos son los precios para los cuartos de final de la Liga Mx Femenil en el Estadio Olímpico Universitario

El Club Universidad Nacional buscará sorprender a las Amazonas en el comienzo de la liguilla, pero tiene una tarea complicada. (Infobae México: Jesué Abraham Aviles)

Guardar

Pumas Femenil reveló los precios para el partido de ida de los cuartos de final ante Tigres, que se disputa este martes 10 de noviembre a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Olímpico Universitario.

El duelo marca el inicio de una eliminatoria en la que el conjunto universitario recibe a una de las escuadras más constantes de la Liga MX Femenil.

PUBLICIDAD

Aunque Pumas parte como víctima frente a las Amazonas, el equipo de Universidad Nacional está obligado a conseguir un resultado favorable en casa si busca mantener opciones de dar la sorpresa.

Precios y cómo comprar entradas

Precios para comprar boletos para el Pumas vs Tigres. (Foto: Pumas Femenil/FB)

Las entradas para el partido de ida de los cuartos de final entre Pumas y Tigres conservarán el mismo precio que se manejó durante la temporada regular. Los boletos tendrán un costo de 50 pesos, más 6 pesos por cargo de servicio de Ticketmaster.

Con esta medida, Pumas busca facilitar la asistencia de su afición al Estadio Olímpico Universitario. El club mantiene una tarifa accesible para que las seguidoras y seguidores del equipo puedan acompañar a las jugadoras en uno de los partidos más relevantes del torneo.

PUBLICIDAD

El encuentro ante Tigres representa una prueba para el conjunto auriazul, que necesita sacar ventaja como local para mantenerse con opciones en la eliminatoria.

Dicho respaldo desde las tribunas puede ser un factor para Pumas frente a las Amazonas, uno de los equipos con mayor peso en la Liga MX Femenil.

La venta de boletos permite a la afición universitaria presenciar el inicio de una serie de cuartos de final. Pumas buscará aprovechar el apoyo en Ciudad Universitaria antes de disputar el partido de vuelta.

Aún no se ha anunciado si habrá venta en la taquilla del estadio, por lo que te recomendamos comprarlos a través de la plataforma de boletos.

PUBLICIDAD

Cómo llegan las Pumas al juego contra Tigres

Pumas llega tras obtener su boleto en la última jornada. (X@PumasMXFemenil)

Pumas consiguió su clasificación a la Liguilla en la última jornada de la fase regular. El cuadro auriazul estaba obligado a vencer al Atlético de San Luis para mantenerse con vida en el torneo y cumplió con el objetivo, resultado que le permitió instalarse en los cuartos de final ante Tigres.

El conjunto universitario cerró la campaña con 20 puntos, cifra que le alcanzó para terminar en el tercer lugar de su grupo, por debajo de América y Chivas.

Su registro fue de seis victorias, dos empates y seis derrotas, números que reflejan una temporada con momentos de buen futbol, pero también con resultados que le impidieron pelear por posiciones más altas.

PUBLICIDAD

La principal interrogante de Pumas está en la irregularidad que muestra a lo largo del torneo. En algunos partidos, el equipo logra competir ante los rivales más fuertes y encuentra opciones al ataque con Priscila Chinchilla, quien vive un buen momento, así como con la conexión que mantiene con Ribeiro en la delantera.

No obstante, el equipo también tiene actuaciones en las que pierde solidez y no logra responder ante la exigencia del rival. El ejemplo más reciente fue la derrota por 0-6 frente a Rayadas de Monterrey, un resultado que exhibió las dificultades defensivas del conjunto universitario.

Ante Tigres, Pumas parte como víctima por la diferencia entre ambos planteles y el historial de las Amazonas en la Liga MX Femenil. Aun así, las auriazules buscarán hacerse fuertes en el Estadio Olímpico Universitario, sacar una ventaja en el partido de ida y mantener viva la posibilidad de dar la sorpresa en la eliminatoria.

PUBLICIDAD

Actualidad de Tigres

Actualidad de Tigres Femenil. (Tigres Femenil)

Tigres llega a la Liguilla como uno de los equipos señalados para pelear por el campeonato. Las Amazonas buscan recuperar el protagonismo en la Liga MX Femenil y disputar el título con América, uno de los clubes que también mantiene aspiraciones en la fase final.

Antes de pensar en rondas posteriores, el conjunto regiomontano deberá superar a Pumas en los cuartos de final. Las auriazules llegan motivadas después de conseguir su clasificación en la última jornada, por lo que Tigres necesita evitar excesos de confianza en una serie que comienza en Ciudad Universitaria.

El equipo felino terminó la fase regular en el segundo lugar del Grupo A, por detrás de Rayadas de Monterrey. Ese resultado le permitió mantenerse entre los mejores conjuntos de su sector, aunque también dejó claro que debe elevar su nivel para competir por el trofeo.

PUBLICIDAD

Tigres cuenta con experiencia en partidos de eliminación directa y con un plantel acostumbrado a disputar las instancias finales. El cuadro regiomontano es el máximo ganador en la historia de la Liga MX Femenil, una condición que lo obliga a responder en cada Liguilla.

Ante Pumas, las Amazonas buscan sacar un resultado favorable como visitantes para manejar la eliminatoria en el partido de vuelta. El objetivo es confirmar su condición de candidato y avanzar a las semifinales, instancia en la que podría encontrar rivales con los que ha sostenido algunas de las series más exigentes del circuito.