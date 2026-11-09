La frase sobre Frida Kahlo y Diego Rivera que Oscar Ortiz revive en ‘Break Pa’ Llorar’

Oscar Ortiz es un cantante y compositor originario de Tijuana, Baja California, que ha construido su propio camino dentro de la nueva generación de música mexicana. Crédito: Infobae México

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Oscar Ortiz resignificó la frase “como Frida Kahlo quería a su Diego Rivera” en ‘Break Pa’ Llorar’, una canción y video que se publicaron en plataformas durante su estreno y que abordaron el duelo, las rupturas y la necesidad de tomar distancia para sanar.

El cantante de 24 años explicó a Infobae México que el sencillo llevó una mirada sobre el amor intenso, pero también sobre la pérdida de familiares, amistades o mascotas.

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El lanzamiento se publicó a las 7:00 de la noche, hora de Ciudad de México, luego de que Ortiz anunciara que la canción y el video formarían parte de una etapa musical con nuevos proyectos y una mayor interacción con su público.

La frase sobre Frida Kahlo y Diego Rivera se colocó entre los fragmentos que llamaron la atención antes del estreno. Ortiz sostuvo que no la interpretó como una referencia negativa ni como una defensa de una relación específica, sino como una forma de representar el afecto profundo que una persona pudo sentir por otra.

El intérprete explicó que la canción no fue compuesta por él, aunque decidió llevarla a su terreno musical. Dijo que encontró en el título una idea con la que conectó desde la primera escucha: darse permiso de llorar sin esconder las emociones.

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Oscar Ortiz explicó que ‘Break Pa’ Llorar’ habló de pérdidas más allá de una relación

Ortiz señaló a Infobae México que el concepto de ‘Break Pa’ Llorar’ no se redujo a una ruptura amorosa. Para él, el tema también se relacionó con el dolor que pudo aparecer tras la muerte o ausencia de un familiar, el distanciamiento de una amistad o la pérdida de una mascota.

El cantante planteó que llorar no debió verse como un acto forzado ni como una reacción exclusiva ante una pareja. La canción propuso hacer una pausa cuando alguien no se sintió bien y necesitó procesar lo ocurrido.

Oscar Ortiz resignifica la frase “como Frida Kahlo quería a su Diego Rivera” en la viral canción ‘Break Pa’ Llorar’ (RS)

Esa lectura también se alejó de una idea recurrente sobre la masculinidad. Ortiz comentó que los hombres solían enfrentar presión para no expresar tristeza, aunque consideró que todas las personas tuvieron emociones y necesitaron reconocerlas.

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El título del sencillo reunió esa postura. La palabra “break” se presentó como una pausa para entender lo sucedido, aceptar una pérdida y atravesar el proceso emocional sin pretender que el dolor desapareciera de inmediato.

Ortiz describió el tema como una pieza nostálgica. Imaginó que podía escucharse de noche, dentro de un carro, frente a una vista o durante un momento de soledad, con el volumen elevado y sin distracciones.

La intención no se concentró en llevar al público a un estado de tristeza permanente. El músico explicó que la canción se construyó desde la aceptación de los momentos difíciles, con una letra que permitió reconocer que una persona pudo necesitar tiempo antes de continuar.

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La frase sobre Frida Kahlo y Diego Rivera se vinculó con un amor “muy puro”

Durante la entrevista, Marco Ruiz preguntó a Oscar Ortiz por la línea “como Frida Kahlo quería a su Diego”, incluida en la canción. La referencia colocó en el centro a dos figuras de la cultura mexicana cuya relación permaneció bajo discusión pública por sus episodios personales y sentimentales.

Ortiz respondió que no observó la frase desde una postura de bien o mal. Explicó que la letra se encaminó hacia la idea de un amor que alguien pudo sentir de manera profunda, incluso cuando ese vínculo implicó entrega y sacrificios.

Para el cantante, el sentido de la línea no dependió de reproducir la historia de Kahlo y Rivera ni de tomar partido frente a sus conflictos. La referencia funcionó como una imagen para hablar de una persona que llegó a querer intensamente a otra.

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La frase se integró a un tema que trató la necesidad de soltar y sanar. En esa combinación, el sencillo mostró el contraste entre un afecto que pudo sentirse absoluto y el momento en que alguien tuvo que tomar distancia para recuperar estabilidad.

Ortiz reconoció que la línea podía abrir conversación entre quienes cuestionaron la manera en que se habló de ciertas relaciones históricas. Aun así, sostuvo que el mensaje de la canción se dirigió a quienes identificaron una experiencia de amor profundo, pérdida o separación.

El intérprete no presentó el tema como una celebración del sufrimiento. Su explicación colocó el foco en el espacio que una persona pudo darse después de un golpe emocional, fuera por una pareja, un amigo, un integrante de su familia o un animal de compañía.

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El video mostró la distancia entre estar y no estar con una persona

El video de ‘Break Pa’ Llorar’ acompañó el sentido emocional de la canción. Ortiz explicó que la producción visual se centró en la distancia que existió entre estar con alguien y dejar de estarlo.

La historia del videoclip mostró la toma de espacio como parte de un proceso de comprensión. El cantante señaló que esa separación no se limitó a una pareja, porque una ausencia pudo aparecer en distintos tipos de vínculos.

La propuesta visual buscó representar el momento en que alguien tuvo que detenerse para asimilar lo ocurrido. Esa pausa se relacionó con el título de la canción y con la idea de llorar, entender, sanar y aceptar.

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Ortiz adelantó que el video tendría una construcción distinta a otros materiales de su carrera. Lo describió como una pieza con un mensaje abierto, capaz de conectar con personas de distintas identidades y experiencias afectivas.

El artista también consideró que la canción pudo dedicarse de distintas maneras. Esa amplitud quedó ligada al lenguaje de la letra, que no encerró el dolor en una sola relación ni en una sola forma de amar.

La frase sobre Frida Kahlo y Diego Rivera se vinculó con un amor “muy puro” (RS)

La producción audiovisual quedó disponible junto con el sencillo. Ortiz invitó a su público a escuchar la canción y compartir sus reacciones mediante etiquetas en redes sociales.

‘Break Pa’ Llorar’ incorporó sonidos indie, sintetizadores y elementos nostálgicos

Aunque Oscar Ortiz se colocó dentro de la nueva generación del regional mexicano, ‘Break Pa’ Llorar’ incorporó recursos que se alejaron de una fórmula tradicional. El cantante explicó que la canción incluyó sonidos indie, sintetizadores y capas que buscaron reforzar la nostalgia de la letra.

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Ortiz comparó esa construcción con la canción ‘1 Por 100’, en la que identificó elementos electrónicos y arreglos que le generaron una sensación particular. Dijo que esa mezcla influyó en la manera en que entendió el rumbo sonoro del nuevo sencillo.

El cantante mencionó que los sonidos de ‘Break Pa’ Llorar’ no aparecieron como un recurso aislado. Adelantó que la música que preparó después del lanzamiento también llevaría elementos de ese tipo.

La decisión mostró una etapa distinta dentro de su catálogo. El artista había obtenido atención con canciones de tono juvenil como ‘First Love’, publicada en 2023, y después sumó títulos como ‘Y Si Te Vas’ y ‘Qué Show’.

Su álbum Silencio Habla, lanzado en 2026, también formó parte de ese recorrido. Con ‘Break Pa’ Llorar’, Ortiz contrastó sus primeras canciones con una propuesta que consideró más profunda en su letra y más amplia en sus arreglos.

El músico se presentó como parte de una generación que llevó el regional mexicano hacia cruces con otros géneros. En su caso, la nostalgia apareció como un componente central para unir una letra de duelo con instrumentos y sonidos digitales.

Oscar Ortiz anunció más música y proyectos después del estreno

Antes de cerrar la conversación con Infobae México, Oscar Ortiz adelantó que preparó más música y nuevos proyectos. El cantante no detalló los títulos ni las fechas de los siguientes lanzamientos, aunque aseguró que buscó mantener una relación más cercana con su audiencia.

La salida de ‘Break Pa’ Llorar’ se presentó como el inicio de una etapa con material adicional. Ortiz habló de planes que incluyeron actividades para interactuar con quienes siguieron su música en plataformas digitales y redes sociales.

El artista recibió el estreno con entusiasmo y sostuvo que el video ofreció una propuesta distinta. La canción quedó disponible junto con su material audiovisual en las plataformas digitales.