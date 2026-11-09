La Marina intercepta embarcación con una tonelada de cocaína en costas de Guerrero

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La Secretaría de Marina detuvo a seis personas y aseguró 24 bultos con aproximadamente una tonelada de cocaína frente a las costas de Guerrero.

La acción fue realizada en el océano Pacífico por personal de la Armada de México en funciones de Guardia Costera. Durante esas labores, los elementos localizaron una embarcación menor que transportaba los 24 bultos y detuvieron a sus seis ocupantes.

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La Marina ha asegurado más de 98 toneladas de cocaína en el mar, evitando que millones de dosis de droga lleguen a las calles y pongan en riesgo la salud y la vida de nuestros jóvenes. (Semar)

La Marina no detalló el punto exacto de la intercepción, la ruta que seguía la embarcación ni el posible destino de la sustancia. Tampoco informó sobre la identidad o nacionalidad de las personas detenidas.

Sin embargo, la dependencia de seguridad destacó que, con este decomiso, la actual administración federal mantiene un acumulado superior a 98 toneladas de cocaína aseguradas en el mar.

La sustancia asegurada fue descrita de manera preliminar como un material con características similares a la cocaína. Su identificación definitiva, así como el peso oficial del cargamento, dependerán de los análisis que realice la autoridad competente.

A las seis personas arrestadas se les leyeron sus derechos de ley antes de ser puestas a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR). La entrega se realizó junto con la presunta droga y la embarcación menor asegurada.

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El pasado 5 de noviembre, la Marina informó que, como resultado de dos operaciones marítimas frente a las costas de Chiapas y Oaxaca, personal naval aseguró más de una tonelada de cocaína y detuvo a una persona.