México

“Ahí está mi ejemplo”: Julio César Chávez Jr. habla sobre su pasado de adicciones a las drogas

El pugilista habló sobre su situación actual, lanzó una advertencia sobre el consumo de sustancias y explicó por qué todavía no puede viajar a Estados Unidos

Jun 28, 2025; Anaheim, California, USA; Julio Cesar Chavez Jr. reacts before fighting against Jake Paul at Honda Center. Mandatory Credit: Gary A. Vasquez-Imagn Images
Julio César Chávez Jr rompió el silencio y encaró la derrota ante Jake Paul ( Gary A. Vasquez-Imagn Images via REUTERS )
Guardar

Julio César Chávez Jr. habló ante los medios de comunicación sobre su situación legal, su regreso al boxeo y uno de los episodios más difíciles de su vida: su adicción a las drogas. El pugilista explicó que todavía no puede regresar a Estados Unidos porque primero debe resolver los asuntos pendientes que enfrenta en México.

“Primero se tiene que acabar lo de aquí en México para yo poder ir a Estados Unidos”, comentó. También reconoció que el procedimiento ha avanzado lentamente, aunque aseguró sentirse tranquilo porque permanece en libertad y confía en que las autoridades resolverán su situación.

PUBLICIDAD

Durante el encuentro, el hijo de Julio César Chávez destacó que actualmente se encuentra bien de salud, agradeció el respaldo de su familia y, especialmente, el de su padre. Sin embargo, uno de los momentos más importantes de sus declaraciones llegó cuando habló de las adicciones y aprovechó para enviar una advertencia a quienes atraviesan una situación similar.

Julio César Chávez Jr. recuerda su adicción a las drogas y lanza advertencia

ARCHIVO - Julio César Chávez Jr. llega para su combate de boxeo contra Jake Paul, en Anaheim, California, el 28 de junio de 2025. (AP Foto/Etienne Laurent, Archivo )e)
Julio César Chávez Jr. regresará al boxeo, peleará en diciembre (AP Foto/Etienne Laurent, Archivo)

Al hablar sobre las sustancias, el deportista no se limitó a mencionar su pasado, sino que utilizó su experiencia para advertir sobre las consecuencias del consumo. “Que se alejen de las drogas, ¿no? De las adicciones. Nunca te llevan a ningún camino bueno y ahí está mi ejemplo”, expresó.

PUBLICIDAD

Sus palabras cobran relevancia por los episodios que ha contado anteriormente sobre los años que pasó enfrentando una fuerte dependencia. Chávez Jr. ha reconocido que vivió aproximadamente ocho años con problemas de adicción, que comenzaron con el consumo excesivo de medicamentos para bajar de peso y dormir, y posteriormente incluyeron otras sustancias.

En una conversación anterior también relató que estuvo cerca de morir en dos ocasiones por sobredosis. Describió periodos de consumo extremo, estancias en centros de rehabilitación y momentos en los que su salud se deterioró considerablemente. El propio boxeador ha reconocido que necesitó ayuda para salir de esa etapa y recuperar el control de su vida.

¿Por qué Julio César Chávez Jr. todavía no puede viajar a Estados Unidos?

Deportación de Julio César Chávez Jr. a México
Foto: ICE

El boxeador explicó que su regreso al país vecino depende de que se resuelva primero el procedimiento legal que tiene pendiente en México. “No puedo ir todavía porque pues todavía está mi caso aquí”, señaló al ser cuestionado sobre las razones por las que no ha podido regresar.

También detalló que debe cumplir con presentaciones periódicas ante las autoridades. “Yo firmo cada mes, cada mes firmo, este, o me presento a donde me llaman”, explicó. Sobre la duración del proceso, reconoció que el avance ha sido lento, pero insistió en que se mantiene confiado.

Cabe recordar que Chávez Jr. fue detenido por autoridades migratorias estadounidenses en julio de 2025 y posteriormente deportado a México. En territorio nacional enfrenta un proceso por presunta delincuencia organizada y tráfico de armas, por el que fue vinculado a proceso y obtuvo la posibilidad de continuar en libertad bajo medidas cautelares. El pugilista sostiene que es inocente y que respetará los procedimientos legales.

El apoyo de su padre y su regreso al boxeo

Julio César Chávez Jr - 13 mayo 2025
Hermano de Jake Paul enalteció a Julio César Chávez Jr (IG/ @jcchavezjr)

En esta nueva etapa, Chávez Jr. destacó el acompañamiento que ha recibido de su familia y expresó el orgullo que siente por su padre. “Mi papá siempre ha estado al pie del cañón”, comentó, al reconocer que su respaldo ha sido fundamental para mantenerse enfocado.

También aseguró que se encuentra sano y satisfecho con las peleas que ha disputado durante este año. Su regreso a los cuadriláteros representa una parte importante de su presente, después de los problemas personales y de salud que afectaron su trayectoria deportiva.

Finalmente, el pugilista reiteró que confía en que su situación jurídica se resolverá y que espera continuar con su carrera. Por ahora, su prioridad es cumplir con las disposiciones de las autoridades mexicanas y mantenerse alejado de las sustancias que, según sus propias palabras, lo llevaron por uno de los caminos más complicados de su vida.

Temas Relacionados

Julio César Chávez Jr.Julio César Chávez Juniormexico-entretenimientomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Claudia Sheinbaum se contradice con acuerdo de río Sonora con Grupo México: “No hay nada firmado con ellos”

A doce años del derrame de Grupo México en el río Sonora, las comunidades denuncian simulación: hay un Plan de Justicia anunciado, pero la propia Sheinbaum admitió que no existe ningún acuerdo firmado con la empresa.

Claudia Sheinbaum se contradice con acuerdo de río Sonora con Grupo México: “No hay nada firmado con ellos”

La frase sobre Frida Kahlo y Diego Rivera que Oscar Ortiz revive en ‘Break Pa’ Llorar’

El cantante de 24 años explicó a Infobae México que el sencillo llevó una mirada sobre el amor intenso, pero también sobre la pérdida de familiares, amistades o mascotas

La frase sobre Frida Kahlo y Diego Rivera que Oscar Ortiz revive en ‘Break Pa’ Llorar’

Reconocen violencia imparable en Sinaloa: Harfuch y Defensa donan vehículos blindados por disputa de Los Mayos y Chapitos

El equipamiento equivale a un monto de 900 millones de pesos para las corporaciones de seguridad estatal

Reconocen violencia imparable en Sinaloa: Harfuch y Defensa donan vehículos blindados por disputa de Los Mayos y Chapitos

EDC México 2027 tendrá a Martin Garrix, Tiësto y más de 150 artistas: cartelera completa, fechas y precios de los abonos

Martin Garrix, Tiësto, FISHER y Fatboy Slim son algunos de los nombres confirmados para los tres días de música electrónica en la Ciudad de México

EDC México 2027 tendrá a Martin Garrix, Tiësto y más de 150 artistas: cartelera completa, fechas y precios de los abonos

De chica polémica en MTV a conductora y cantante: Kim Shantal habla de su cambio de carrera e impactante físico

La influencer aseguró que Karime Pindter y a Aaron Mercury son otros ejemplos de creadores que buscaron oportunidades fuera de internet

De chica polémica en MTV a conductora y cantante: Kim Shantal habla de su cambio de carrera e impactante físico
MÁS NOTICIAS

NARCO

Reconocen violencia imparable en Sinaloa: Harfuch y Defensa donan vehículos blindados por disputa de Los Mayos y Chapitos

Reconocen violencia imparable en Sinaloa: Harfuch y Defensa donan vehículos blindados por disputa de Los Mayos y Chapitos

Fiestas “gays” de narcos mexicanos: un presunto guardia de seguridad expone oscuros detalles del Cártel de Sinaloa

La Marina intercepta embarcación con una tonelada de cocaína en costas de Guerrero

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 8 de noviembre: Harfuch recuerda a Milton Morales y a elementos de seguridad asesinados

De proteger a Ryan Wedding a ser señalado por el asesinato de Milton Morales: así fue la caída El General, líder del Cártel Nuevo Imperio

ENTRETENIMIENTO

Belinda y Danna siguen los pasos de Madonna y Britney Spears: sus besos con otras mujeres ya son parte de la cultura pop

Belinda y Danna siguen los pasos de Madonna y Britney Spears: sus besos con otras mujeres ya son parte de la cultura pop

La frase sobre Frida Kahlo y Diego Rivera que Oscar Ortiz revive en ‘Break Pa’ Llorar’

EDC México 2027 tendrá a Martin Garrix, Tiësto y más de 150 artistas: cartelera completa, fechas y precios de los abonos

De chica polémica en MTV a conductora y cantante: Kim Shantal habla de su cambio de carrera e impactante físico

Ari Telch preocupa a sus seguidores con mensaje confuso: “No quisiera pensar que estoy secuestrado, pero todo así lo indica”

DEPORTES

Julio César Chávez Jr. adelanta cuándo podría ser su próxima pelea y una fecha tentativa del retiro

Julio César Chávez Jr. adelanta cuándo podría ser su próxima pelea y una fecha tentativa del retiro

Chicharito dedica emotivas palabras a Cristiano Ronaldo tras su retiro de la selección de Portugal

Pumas vs Tigres: cómo, dónde y cuándo ver la ida de los Cuartos de Final del Apertura 2026

FC Juárez vs Chivas: cuándo y dónde ver EN VIVO los cuartos de final de ida de la Liga Mx Femenil

Lista de equipos de la Liga Mx que aún no cumplen la regla de menores tras la Jornada 16