“Ahí está mi ejemplo”: Julio César Chávez Jr. habla sobre su pasado de adicciones a las drogas

Julio César Chávez Jr rompió el silencio y encaró la derrota ante Jake Paul ( Gary A. Vasquez-Imagn Images via REUTERS )

Guardar

Julio César Chávez Jr. habló ante los medios de comunicación sobre su situación legal, su regreso al boxeo y uno de los episodios más difíciles de su vida: su adicción a las drogas. El pugilista explicó que todavía no puede regresar a Estados Unidos porque primero debe resolver los asuntos pendientes que enfrenta en México.

“Primero se tiene que acabar lo de aquí en México para yo poder ir a Estados Unidos”, comentó. También reconoció que el procedimiento ha avanzado lentamente, aunque aseguró sentirse tranquilo porque permanece en libertad y confía en que las autoridades resolverán su situación.

PUBLICIDAD

Durante el encuentro, el hijo de Julio César Chávez destacó que actualmente se encuentra bien de salud, agradeció el respaldo de su familia y, especialmente, el de su padre. Sin embargo, uno de los momentos más importantes de sus declaraciones llegó cuando habló de las adicciones y aprovechó para enviar una advertencia a quienes atraviesan una situación similar.

Julio César Chávez Jr. recuerda su adicción a las drogas y lanza advertencia

Julio César Chávez Jr. regresará al boxeo, peleará en diciembre (AP Foto/Etienne Laurent, Archivo)

Al hablar sobre las sustancias, el deportista no se limitó a mencionar su pasado, sino que utilizó su experiencia para advertir sobre las consecuencias del consumo. “Que se alejen de las drogas, ¿no? De las adicciones. Nunca te llevan a ningún camino bueno y ahí está mi ejemplo”, expresó.

PUBLICIDAD

Sus palabras cobran relevancia por los episodios que ha contado anteriormente sobre los años que pasó enfrentando una fuerte dependencia. Chávez Jr. ha reconocido que vivió aproximadamente ocho años con problemas de adicción, que comenzaron con el consumo excesivo de medicamentos para bajar de peso y dormir, y posteriormente incluyeron otras sustancias.

En una conversación anterior también relató que estuvo cerca de morir en dos ocasiones por sobredosis. Describió periodos de consumo extremo, estancias en centros de rehabilitación y momentos en los que su salud se deterioró considerablemente. El propio boxeador ha reconocido que necesitó ayuda para salir de esa etapa y recuperar el control de su vida.

PUBLICIDAD

¿Por qué Julio César Chávez Jr. todavía no puede viajar a Estados Unidos?

Foto: ICE

El boxeador explicó que su regreso al país vecino depende de que se resuelva primero el procedimiento legal que tiene pendiente en México. “No puedo ir todavía porque pues todavía está mi caso aquí”, señaló al ser cuestionado sobre las razones por las que no ha podido regresar.

También detalló que debe cumplir con presentaciones periódicas ante las autoridades. “Yo firmo cada mes, cada mes firmo, este, o me presento a donde me llaman”, explicó. Sobre la duración del proceso, reconoció que el avance ha sido lento, pero insistió en que se mantiene confiado.

Cabe recordar que Chávez Jr. fue detenido por autoridades migratorias estadounidenses en julio de 2025 y posteriormente deportado a México. En territorio nacional enfrenta un proceso por presunta delincuencia organizada y tráfico de armas, por el que fue vinculado a proceso y obtuvo la posibilidad de continuar en libertad bajo medidas cautelares. El pugilista sostiene que es inocente y que respetará los procedimientos legales.

PUBLICIDAD

El apoyo de su padre y su regreso al boxeo

Hermano de Jake Paul enalteció a Julio César Chávez Jr (IG/ @jcchavezjr)

En esta nueva etapa, Chávez Jr. destacó el acompañamiento que ha recibido de su familia y expresó el orgullo que siente por su padre. “Mi papá siempre ha estado al pie del cañón”, comentó, al reconocer que su respaldo ha sido fundamental para mantenerse enfocado.

También aseguró que se encuentra sano y satisfecho con las peleas que ha disputado durante este año. Su regreso a los cuadriláteros representa una parte importante de su presente, después de los problemas personales y de salud que afectaron su trayectoria deportiva.

Finalmente, el pugilista reiteró que confía en que su situación jurídica se resolverá y que espera continuar con su carrera. Por ahora, su prioridad es cumplir con las disposiciones de las autoridades mexicanas y mantenerse alejado de las sustancias que, según sus propias palabras, lo llevaron por uno de los caminos más complicados de su vida.

PUBLICIDAD