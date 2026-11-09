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Pumas vs Tigres: cómo, dónde y cuándo ver la ida de los Cuartos de Final del Apertura 2026

Auriazules y felinas protagonizarán el primer cruce de eliminación directa de este torneo

Los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX Femenil comenzarán esta semana y uno de los cruces más atractivos es el de Pumas contra Tigres (Foto: Jesús Avilés | Infobae México)
Los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX Femenil comenzarán esta semana y uno de los cruces más atractivos es el de Pumas contra Tigres (Foto: Jesús Avilés | Infobae México)
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Los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX Femenil comenzarán esta semana y uno de los cruces más atractivos es el de Pumas contra Tigres.

Auriazules y felinas protagonizarán el primer cruce de eliminación directa de este torneo, que estrena formato. En la fase regular, Tigres se impuso por 3-1 ante las universitarias en el Estadio Olímpico Universitario.

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Priscila Chinchilla Pumas Femenil Apertura 2026 Liga MX Femenil
Priscila Chinchilla anoto un golazo para cerrar la víctoria universitaria (Foto: Pumas Femenil/FB)

¿Cómo llegan Pumas y Tigres?

Pumas aseguró su clasificación a la fase final al vencer 3-1 como local a Atlético de San Luis, en un encuentro que definía su permanencia en el certamen. Las universitarias necesitaban el triunfo para avanzar y se convirtieron en uno de los últimos equipos en sellar su boleto. Las auriazules terminaron terceras del grupo B con 20 unidades y ahora deberán alistarse para una eliminatoria exigente.

Por su parte, Tigres, conocidas como las Amazonas, cerraron la fase regular en el segundo puesto del grupo A con 35 puntos, apenas dos menos que Rayadas de Monterrey, después de disputar con ellas el liderato durante gran parte del torneo. El equipo sostuvo una campaña regular, pese a algunos resultados adversos, y afrontará la liguilla con la intención de volver a pelear por el título.

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La agenda deportiva de este domingo 18 de octubre reúne partidos de Liga MX Femenil, LaLiga, NFL y futbol internacional (Oswaldo Jaimez / EMX imageStudio Sport)
La agenda deportiva de este domingo 18 de octubre reúne partidos de Liga MX Femenil, LaLiga, NFL y futbol internacional (Oswaldo Jaimez / EMX imageStudio Sport)

Cómo, dónde y cuándo ver los Cuartos de Final entre Pumas y Tigres

El partido de ida de los Cuartos de Final del Apertura 2026 entre Pumas y Tigres en el Estadio Olímpico Universitario está programado para este martes 10 de noviembre a las 19:00 horas (tiempo del centro de México). La transmisión en vivo se podrá ver por ViX y por TUDN.

  • Día: martes 10 de noviembre de 2026
  • Hora: 19:00 horas (tiempo del centro de México)
  • Sede: Estadio Olímpico Universitario
  • Transmisión: ViX, YouTube de la Liga Femenil y TUDN .
ato de la Liga MX Femenil, León venció a Pumas con marcador de 4-2 en el Estadio Olímpico Universitario (X@PumasMXFemenil)
ato de la Liga MX Femenil, León venció a Pumas con marcador de 4-2 en el Estadio Olímpico Universitario (X@PumasMXFemenil)

Resto de la Liguilla Femenil

América jugará la ida como local ante Toluca, pese a que terminó como líder general, debido a la disponibilidad del Estadio Banorte antes del partido de la NFL previsto para el 22 de noviembre entre los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings.

La serie entre América y Toluca abrirá el miércoles 11 de noviembre a las 19.00 en el Estadio Azteca. Este encuentro se podrá seguir por YouTube de la Liga MX Femenil y ViX.

La programación incluye el duelo de ida entre Juárez y Chivas, que se disputará el martes 10 de noviembre a las 21.00 en el Estadio Olímpico Benito Juárez. Tubi y FOX ONE transmitirán el partido.

Además, Pachuca recibirá a Rayadas el miércoles 11 de noviembre a las 21.00 en el Estadio Hidalgo, con transmisión de Tubi y FOX ONE. La fecha consignada como “miércoles 10 de noviembre” presenta una inconsistencia, ya que el 10 de noviembre de 2026 es martes.

(X / Club América Femenil)
(X / Club América Femenil)

Los partidos de vuelta se jugarán entre el 14 y el 15 de noviembre

Esta mismas semana, Tigres vuelve a enfrentar a Pumas el sábado 14 de noviembre a las 17.00 en el Estadio Universitario. Tubi y FOX ONE tendrán la transmisión del encuentro de vuelta.

Ese mismo día, Chivas recibirá a Juárez a las 21.00 en el Estadio Akron. El partido también estará disponible por Tubi y FOX ONE.

Rayadas jugará como local frente a Pachuca el domingo 15 de noviembre a las 19.00 en el Estadio BBVA. YouTube de la Liga MX Femenil y ViX emitirán el duelo.

La vuelta entre Toluca y América será el domingo 15 de noviembre a las 21.10 en el Estadio Nemesio Diez, con señal de YouTube de la Liga MX Femenil y ViX.

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