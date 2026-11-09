Pumas vs Tigres: cómo, dónde y cuándo ver la ida de los Cuartos de Final del Apertura 2026

Los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX Femenil comenzarán esta semana y uno de los cruces más atractivos es el de Pumas contra Tigres.
Auriazules y felinas protagonizarán el primer cruce de eliminación directa de este torneo, que estrena formato. En la fase regular, Tigres se impuso por 3-1 ante las universitarias en el Estadio Olímpico Universitario.
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¿Cómo llegan Pumas y Tigres?
Pumas aseguró su clasificación a la fase final al vencer 3-1 como local a Atlético de San Luis, en un encuentro que definía su permanencia en el certamen. Las universitarias necesitaban el triunfo para avanzar y se convirtieron en uno de los últimos equipos en sellar su boleto. Las auriazules terminaron terceras del grupo B con 20 unidades y ahora deberán alistarse para una eliminatoria exigente.
Por su parte, Tigres, conocidas como las Amazonas, cerraron la fase regular en el segundo puesto del grupo A con 35 puntos, apenas dos menos que Rayadas de Monterrey, después de disputar con ellas el liderato durante gran parte del torneo. El equipo sostuvo una campaña regular, pese a algunos resultados adversos, y afrontará la liguilla con la intención de volver a pelear por el título.
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Cómo, dónde y cuándo ver los Cuartos de Final entre Pumas y Tigres
El partido de ida de los Cuartos de Final del Apertura 2026 entre Pumas y Tigres en el Estadio Olímpico Universitario está programado para este martes 10 de noviembre a las 19:00 horas (tiempo del centro de México). La transmisión en vivo se podrá ver por ViX y por TUDN.
- Día: martes 10 de noviembre de 2026
- Hora: 19:00 horas (tiempo del centro de México)
- Sede: Estadio Olímpico Universitario
- Transmisión: ViX, YouTube de la Liga Femenil y TUDN .
Resto de la Liguilla Femenil
América jugará la ida como local ante Toluca, pese a que terminó como líder general, debido a la disponibilidad del Estadio Banorte antes del partido de la NFL previsto para el 22 de noviembre entre los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings.
La serie entre América y Toluca abrirá el miércoles 11 de noviembre a las 19.00 en el Estadio Azteca. Este encuentro se podrá seguir por YouTube de la Liga MX Femenil y ViX.
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La programación incluye el duelo de ida entre Juárez y Chivas, que se disputará el martes 10 de noviembre a las 21.00 en el Estadio Olímpico Benito Juárez. Tubi y FOX ONE transmitirán el partido.
Además, Pachuca recibirá a Rayadas el miércoles 11 de noviembre a las 21.00 en el Estadio Hidalgo, con transmisión de Tubi y FOX ONE. La fecha consignada como “miércoles 10 de noviembre” presenta una inconsistencia, ya que el 10 de noviembre de 2026 es martes.
Los partidos de vuelta se jugarán entre el 14 y el 15 de noviembre
Esta mismas semana, Tigres vuelve a enfrentar a Pumas el sábado 14 de noviembre a las 17.00 en el Estadio Universitario. Tubi y FOX ONE tendrán la transmisión del encuentro de vuelta.
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Ese mismo día, Chivas recibirá a Juárez a las 21.00 en el Estadio Akron. El partido también estará disponible por Tubi y FOX ONE.
Rayadas jugará como local frente a Pachuca el domingo 15 de noviembre a las 19.00 en el Estadio BBVA. YouTube de la Liga MX Femenil y ViX emitirán el duelo.
La vuelta entre Toluca y América será el domingo 15 de noviembre a las 21.10 en el Estadio Nemesio Diez, con señal de YouTube de la Liga MX Femenil y ViX.
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