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Chicharito dedica emotivas palabras a Cristiano Ronaldo tras su retiro de la selección de Portugal

El mexicano marcó uno de los goles más importantes de su carrera en el Real Madrid con asistencia del portugués

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El mexicano marcó uno de los goles más importantes de su carrera en el Real Madrid con asistencia del portugués
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JavierChicharitoHernández dedicó un mensaje a Cristiano Ronaldo tras el retiro del delantero de la selección de Portugal, con quien compartió vestidor en el Real Madrid en la temporada 2014-2015.

El atacante mexicano agradeció las enseñanzas que recibió de su excompañero y destacó su disciplina para mantenerse en la élite.

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Chicharito reconoce el talento y la disciplina de Cristiano Ronaldo

Chicharito reconoce el legado de Cristiano
Chicharito reconoce el legado de Cristiano

Hernández publicó un mensaje dirigido a Ronaldo a través de su cuenta de Instagram para recordar el periodo que ambos compartieron en el conjunto merengue:

“Cris, tuve la fortuna de compartir vestidor contigo y ver de cerca el enorme talento que tienes”, escribió Hernández.

El mexicano sostuvo que el nivel alcanzado por el portugués no depende únicamente de la disciplina dentro y fuera de la cancha:

“Para llegar a donde has llegado no basta con disciplina. Hace falta dedicación, esfuerzo, perseverancia, resiliencia y también muchísimo talento”, agregó el ex jugador del Guadalajara afirmando que la convivencia con el lusitano le dejó aprendizajes que trascienden al futbol.

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El delantero mexicano destacó que compartir equipo con Ronaldo le permitió observar la exigencia diaria de un jugador que construyó una carrera marcada por los títulos, los goles y los récords individuales. “Haber podido aprender de ti es algo que me llevo no solamente para el futbol, sino para la vida”, señaló.

La relación entre ambos se formó durante una etapa en la que el Real Madrid competía por los principales torneos de España y Europa.

Cristiano era el referente ofensivo del equipo, mientras Hernández buscaba minutos en un plantel que tenía figuras como Karim Benzema, Ángel Di María, Mesut Özil y Xabi Alonso.

Incluso, Javier Hernández anotó uno de los goles más importantes de su carrera con asistencia de Cristiano Ronaldo en los cuartos de final de la UEFA Champions League de aquella temporada, donde gracias a su anotación eliminaron al Atlético de Madrid.

Ronaldo deja Portugal después de 23 años con la camiseta nacional

El futbolista decidió ponerle punto final a su carrera en el equipo nacional luego de 23 años

El anuncio del retiro pone fin a una trayectoria internacional que comenzó en agosto de 2003. Ronaldo participó en su primer gran torneo durante la Eurocopa de 2004, disputada en Portugal, y acompañó a su selección durante más de dos décadas.

El delantero ganó la Eurocopa 2016, el primer título absoluto de Portugal, y la Liga de Naciones 2019. También disputó seis Copas del Mundo, aunque el trofeo mundialista quedó fuera de su palmarés.

En su video de despedida, Ronaldo explicó que la decisión de dejar a Portugal no fue sencilla. “El día ha llegado para devolver la camiseta número 7 de nuestra selección nacional”, dijo el atacante,

El portugués señaló que la camiseta no le pertenecía únicamente a él y que llegó el momento de entregarla a las nuevas generaciones. También agradeció a sus compañeros, entrenadores, familiares y aficionados por acompañarlo durante su recorrido con la selección.

El mexicano agradece la huella de su excompañero

James Rodríguez - Javier "Chicharito" Hernández - Cristiano Ronaldo
Chicharito agradeció a Cristiano por las experiencias vividas. (crédito FIFA)

Hernández se refirió a la decisión de Ronaldo de concluir su ciclo internacional y expresó la admiración que mantiene por el atacante. “Ahora que cierras esta etapa con Portugal, quería decirte lo mucho que te admiro y darte las gracias”, escribió.

El exjugador del Manchester United resaltó lo que el portugués entregó al futbol y el empeño que mantiene incluso después de conseguir títulos individuales y colectivos. “Por demostrar que, incluso después de conseguir tanto, siempre se puede seguir buscando ser mejor”, añadió.

Chicharito también puso por delante la convivencia que tuvo con Ronaldo durante su estancia en Madrid. “Más allá de tus goles, tus récords y todo lo que has ganado, me quedo con la fortuna de haberte tenido como compañero y de haber aprendido de ti”, afirmó.

El mensaje terminó con una despedida personal para el portugués: “Te mando un abrazo grande, Cris. Mucho cariño, respeto y admiración, siempre”. Ronaldo mantiene actividad a nivel de clubes con Al-Nassr, aunque su etapa con Portugal terminó este 5 de noviembre.

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