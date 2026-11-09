Reconocen violencia imparable en Sinaloa: Harfuch y Defensa donan vehículos blindados para frenar disputa entre Los Mayos y Chapitos

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch participa durante una conferencia de prensa en la Ciudad de México (México). EFE/Madla Hartz

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Omar García Harfuch anunció un refuerzo de 900 millones de pesos para las corporaciones de seguridad de Sinaloa, que incluye cerca de 200 vehículos, equipo de radiocomunicación y la propuesta de un C4 carretero para vigilar el corredor Culiacán-Mazatlán-Durango, de acuerdo con un mensaje del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana durante la firma de convenios para fortalecer la estructura estatal.

El secretario señaló que los recursos se destinarán a ampliar las capacidades operativas, de investigación, comunicación y vigilancia de la Policía Estatal, así como de las policías municipales de Mazatlán y Culiacán.

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El plan contempla la entrega, a más tardar en 30 días, de 90 camionetas tipo pick-up, 50 motocicletas, cuatrimotos, 30 unidades Black Mamba, tres unidades dron Águila y 15 camionetas tácticas blindadas. García Harfuch precisó que esa aportación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana no considera el equipo que, dijo, entregará la Secretaría de la Defensa Nacional.

El gobierno federal propone un C4 para vigilar 250 kilómetros

García Harfuch informó que el Gobierno federal propone instalar un Centro de Comando Federal o C4 carretero, con una infraestructura estimada de 4 mil 600 metros cuadrados.

El centro tendría 54 posiciones de despacho y 27 espacios para atender llamadas de emergencia al 911 y denuncias anónimas al 089, según expuso el funcionario.

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El proyecto plantea vigilar 250 kilómetros del corredor que conecta Culiacán, Mazatlán y Durango. El esquema incluiría 240 puntos de monitoreo inteligente, 720 cámaras y 30 arcos lectores de placas, con alertas coordinadas con la Guardia Nacional y centros de comando.

El secretario también adelantó que en diciembre se prevé reforzar las capacidades de inteligencia e investigación con presencia del Centro Nacional de Inteligencia y la incorporación de otras células en el estado.

Harfuch atribuye la violencia a una disputa entre facciones del Cártel de Sinaloa

Durante su intervención, García Harfuch ubicó el agravamiento de la violencia en Sinaloa en julio de 2024, cuando, dijo, un líder criminal, Ismael “El Mayo” Zambada, quedó bajo custodia de autoridades de Estados Unidos.

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De acuerdo con el secretario, ese hecho intensificó la confrontación entre Los Chapitos y Los Mayos, lo que provocó desde septiembre de 2024 un aumento de homicidios dolosos y otros actos violentos que afectaron a la población.

El funcionario sostuvo que la confrontación modificó las condiciones de seguridad en diversas regiones del estado y exigió una respuesta permanente de las instituciones mexicanas.

Afirmó que en octubre de 2024 la presidenta Claudia Sheinbaum ordenó al Gabinete de Seguridad incrementar la presencia federal, ampliar las operaciones y desplegar capacidades de inteligencia e investigación para identificar y detener a generadores de violencia.

Según el mensaje, el despliegue se fortaleció a partir de diciembre de ese año con operaciones focalizadas en zonas de mayor incidencia delictiva y con la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Centro Nacional de Inteligencia y Fiscalía General de la República.

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Reportan más de 3 mil detenciones entre octubre de 2024 y octubre de 2026

Harfuch reportó que, entre octubre de 2024 y octubre de 2026, las acciones de las instituciones federales y autoridades estatales derivaron en la detención de más de 3 mil personas.

También aseguró que se decomisaron 145 toneladas de droga, entre ellas más de una tonelada de fentanilo y 2 millones de pastillas de esa sustancia.

El secretario informó el aseguramiento de 7 mil 200 armas de fuego, cifra que, según dijo, equivale a 20% del total de armas aseguradas en el país durante ese periodo.

Añadió que el Ejército y la Marina inhabilitaron más de 2 mil 600 laboratorios y áreas de concentración presuntamente utilizadas para producir metanfetamina.

La estrategia, expuso, tiene como objetivos reducir los delitos de alto impacto, detener a generadores de violencia y desarticular estructuras criminales, además de fortalecer las capacidades operativas, de inteligencia, investigación y prevención de las corporaciones locales.

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El secretario reconoce nuevos episodios de violencia en Mazatlán

El titular de Seguridad federal afirmó que entre junio de 2025 y agosto de 2026 se registró una reducción de 42% en el promedio diario de víctimas de homicidio doloso en el estado.

A la vez, reconoció que las autoridades identificaron nuevos episodios de violencia vinculados con la confrontación entre grupos criminales, con un incremento durante septiembre y octubre de 2026 en Mazatlán.

“La instrucción de la Presidenta es reforzar inmediatamente donde sea necesario, evaluar permanentemente la estrategia y ajustar los despliegues para responder a los cambios en la incidencia delictiva”, dijo García Harfuch.

El funcionario señaló que el reforzamiento no se limitará al aumento de elementos, sino que busca mejorar las investigaciones, la coordinación operativa, los tiempos de respuesta y el equipamiento de las policías de Mazatlán, Culiacán y el estado.

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Violencia insoslayable en Sinaloa

Por su parte, Graciela Domínguez Nava, gobernadora de Sinaloa, sostuvo que la entidad aún no recupera la paz tras más de dos años de confrontación y anuncia convenios para reforzar el combate contra los grupos generadores de violencia, con atención en Culiacán y Mazatlán.

La mandataria reconoció que las acciones emprendidas por los gobiernos estatal y federal no han conseguido “la restauración de la paz”, aunque asegura que las instituciones mantienen operativos y estrategias de seguridad en el estado.

“No hemos logrado lo que todos deseamos: restaurar la paz”, afirmó. Después añade que el objetivo de su administración es recuperar la seguridad mediante trabajo conjunto con el Gobierno de México.

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Los convenios buscan reforzar la estrategia de seguridad en Mazatlán y Culiacán

La gobernadora señala que los convenios que se firmarán buscan mejorar las condiciones y el equipamiento de las corporaciones responsables de atender la violencia. Expone que las medidas se concentran en las circunstancias focalizadas en Culiacán y Mazatlán.

Según su declaración, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo instruye la firma de estos acuerdos para fortalecer las estrategias contra los grupos generadores de violencia en Sinaloa.

Domínguez Nava sostiene que las instituciones han atendido los acontecimientos y han tomado medidas según las condiciones de cada región. Afirma que los hechos en el sur del estado, en particular en Mazatlán, obligan a reforzar las acciones de seguridad.

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“Las circunstancias del sur de Sinaloa, particularmente de Mazatlán, nos convocan a fortalecer las medidas”, señala la gobernadora durante su intervención.

La mandataria no detalla el contenido de los convenios, las dependencias que participarán ni los recursos que se destinarán para mejorar el equipamiento y las tareas de seguridad.

La gobernadora reconoce las víctimas de más de dos años de confrontación

Domínguez Nava describe la violencia como una confrontación que “ya rebasa los dos años” y reconoce el agravio causado por las vidas perdidas y por las afectaciones a las familias sinaloenses.

La gobernadora afirma que las cifras de homicidios y otros delitos no resumen las consecuencias de la violencia. Sostiene que cada caso representa una pérdida humana y deja dolor en las familias y comunidades del estado.

“Más allá de la ineludible estadística, vale destacar que se trata de la vida de seres humanos”, expresa. También califica como inaceptable toda muerte impuesta en el contexto de la violencia.

Domínguez Nava asegura que las instituciones federales y estatales no han escatimado esfuerzos para atender el problema. Aun así, admite que las acciones realizadas no han bastado para restablecer la paz en Sinaloa.

La gobernadora plantea que la estrategia continuará sin retrasos. “Trabajar todos los días para que así sea es nuestro compromiso y lo hacemos sin dilaciones”, dice.

Reconoce a Sheinbaum, García Harfuch, Sedena, Marina y Guardia Nacional

Durante su discurso, Domínguez Nava expresa reconocimiento a la presidenta Sheinbaum y a las instituciones federales desplegadas en Sinaloa para atender la violencia.

Menciona a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y a su titular, Omar García Harfuch. También refiere a la Secretaría de la Defensa Nacional, encabezada por el general Ricardo Trevilla Trejo, y a la Secretaría de Marina, a cargo del almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles.

La mandataria incluye en su agradecimiento a la Guardia Nacional y a su comandante general, Guillermo Beristain Lovera. Además, reconoce el trabajo de la FGR y de la Fiscalía General del Estado.

Domínguez Nava destaca la labor del personal de esas corporaciones. Señala que mujeres y hombres de las instituciones de seguridad recorren calles y caminos de Sinaloa en tareas contra la violencia y la inseguridad.

También menciona a los integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa y al secretario general Sinuhé Téllez López.

“Restaurar la paz y la seguridad” también es un compromiso con México

La gobernadora sostiene que la recuperación de la paz en Sinaloa forma parte de un compromiso nacional. Afirma que el estado cuenta con el respaldo de la Presidencia y de las instituciones de la República.

“Restaurar la paz y la seguridad no solo es cumplirle a Sinaloa, sino cumplirle también a México”, declara Domínguez Nava.

La mandataria expresa confianza en la presidenta Sheinbaum y en las dependencias de seguridad federales. También asegura que el gobierno estatal mantendrá las acciones contra la violencia con el objetivo de recuperar la seguridad que reclama la población sinaloense.

“Tenemos pueblo, tenemos presidenta, tenemos instituciones de la República para cumplir con la nación y el estado”, afirma al cierre de su mensaje.