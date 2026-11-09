México

Gelatina de chocolate, mango y plátano: prepara este delicioso postre sin horno, fácil y económico

Una combinación de sabores frutales y cremosos que puedes preparar en casa con ingredientes sencillos

Gelatina de tres capas en plato blanco con una rebanada cortada, rodeada de trozos de mango y plátano sobre una mesa de madera.
Una gelatina moldeada en tres capas de chocolate, mango y plátano reposa sobre un plato blanco junto a porciones de fruta fresca. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Si tienes antojo de algo dulce, pero no quieres complicarte con preparaciones que requieren demasiado tiempo, esta gelatina de chocolate, mango y plátano puede convertirse en una excelente alternativa. Su combinación de sabores permite disfrutar de un postre con diferentes texturas y un contraste entre el dulzor de las frutas y el intenso sabor del cacao.

Además, no necesitas utilizar el horno ni contar con utensilios especiales para prepararla. Basta con organizar los ingredientes, elaborar las mezclas y dejar que la refrigeración haga su trabajo. Es una opción práctica para compartir después de la comida, llevar a una reunión familiar o disfrutar durante una tarde de antojo.

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Lo mejor es que puedes servirla en un molde grande o distribuirla en recipientes individuales para conseguir una presentación más atractiva. A continuación, te compartimos una receta sencilla para preparar esta combinación en casa.

Ingredientes para preparar gelatina de chocolate, mango y plátano

Gelatina en capas de chocolate, mango y plátano cortada en un plato, acompañada de chocolate en barra, mango cortado y plátanos.
Una gelatina en capas de chocolate, mango y plátano reposa cortada sobre un plato blanco junto con los ingredientes que la componen. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para conseguir un postre con capas de diferentes colores y sabores, necesitarás preparar las mezclas por separado. Las cantidades están pensadas para aproximadamente ocho porciones, dependiendo del tamaño del molde.

Para la capa de chocolate:

  • 1 sobre de gelatina de chocolate (aproximadamente 120 g, según la presentación).
  • 2 tazas de leche.
  • 1 taza de leche evaporada.
  • 2 cucharadas de cocoa sin azúcar.
  • 2 cucharadas de azúcar, opcionales.

Para la capa de mango:

  • 2 mangos maduros.
  • 1 sobre de grenetina natural de 7 g.
  • ½ taza de agua fría.
  • ½ taza de agua caliente.
  • 2 cucharadas de azúcar, si es necesario.

Para la capa de plátano:

  • 2 plátanos maduros.
  • 1 taza de leche.
  • ½ taza de leche condensada.
  • 1 sobre de grenetina natural de 7 g.
  • ½ taza de agua fría.

Para decorar:

  • Rodajas de mango.
  • Rebanadas de plátano.
  • Chocolate rallado o cocoa en polvo.

¿Cómo preparar la gelatina de chocolate, mango y plátano?

Gelatina en capas de chocolate, mango y plátano cortada en rebanadas en una bandeja blanca junto a trozos de fruta fresca y chocolate.
Una gelatina en capas de chocolate, mango y plátano reposa cortada en rebanadas sobre una fuente blanca junto a sus ingredientes frescos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La preparación es sencilla, pero requiere respetar los tiempos de refrigeración para conseguir que las capas queden bien definidas y no se mezclen entre sí.

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1. Prepara la capa de chocolate.

  • Calienta la leche junto con la leche evaporada en una olla a fuego bajo.
  • Incorpora la cocoa y el azúcar, si deseas un sabor más dulce.
  • Agrega el sobre de gelatina de chocolate y mezcla hasta que se disuelva completamente.
  • Retira del fuego y deja enfriar unos minutos.
  • Vierte la preparación en un molde ligeramente engrasado o en recipientes individuales.
  • Refrigera hasta que comience a cuajar.

2. Elabora la mezcla de mango.

  • Pela los mangos y retira la pulpa.
  • Licúa la fruta hasta obtener un puré uniforme.
  • Hidrata la grenetina en el agua fría durante aproximadamente cinco minutos.
  • Añade el agua caliente y mezcla hasta disolverla.
  • Incorpora la grenetina al puré de mango y revuelve.
  • Deja enfriar antes de colocarla sobre la capa de chocolate, que debe estar suficientemente firme.
  • Refrigera nuevamente hasta que cuaje.

3. Prepara la capa de plátano.

  • Pela los plátanos y colócalos en la licuadora.
  • Agrega la leche y la leche condensada.
  • Licúa hasta conseguir una mezcla cremosa.
  • Hidrata la grenetina en el agua fría y disuélvela siguiendo el mismo procedimiento anterior.
  • Incorpórala a la preparación de plátano y mezcla.
  • Vierte cuidadosamente sobre la capa de mango ya firme.

4. Deja reposar y decora.

  • Lleva el molde al refrigerador durante al menos cuatro horas o hasta que todas las capas estén completamente cuajadas.
  • Desmolda con cuidado si utilizaste un recipiente grande.
  • Decora con trocitos de mango, rodajas de plátano y chocolate rallado.
  • Mantén refrigerada hasta el momento de servir.

Consejos para conseguir una gelatina cremosa y bien presentada

Gelatina en forma de rosca con capas marrón, amarilla y beige sobre un plato, con un mango cortado y plátanos al fondo.
Una gelatina moldeada en tres capas de chocolate, mango y plátano reposa sobre un plato blanco junto a las frutas empleadas en su elaboración. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los secretos para obtener un buen resultado es evitar incorporar las mezclas cuando todavía están calientes. Si viertes una preparación demasiado tibia sobre otra capa, puedes provocar que se derrita y pierda su apariencia definida.

También es importante esperar a que cada sección tenga suficiente firmeza antes de agregar la siguiente. No es necesario que transcurran varias horas entre todas las capas, pero sí debes comprobar que la superficie soporte la mezcla nueva sin romperse.

Por último, procura utilizar mangos maduros y plátanos que estén dulces, pero que todavía conserven una buena consistencia. Si prefieres un sabor menos dulce, puedes reducir la cantidad de leche condensada o prescindir del azúcar adicional.

Esta gelatina de chocolate, mango y plátano es una alternativa para quienes buscan preparar algo diferente sin encender el horno. Con un poco de paciencia durante la refrigeración, tendrás un postre colorido, cremoso y listo para compartir.

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