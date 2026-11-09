Fiestas “gays” de narcos mexicanos: un presunto guardia de seguridad expone oscuros detalles del Cártel de Sinaloa

En una entrevista para el espacio Testigo Protegido, un individuo identificado como Calavera, con el rostro cubierto por un pasamontañas rojo y situado frente a un micrófono, relata testimonios sobre reuniones y fiestas privadas en entornos del narcotráfico. (Fuente: TikTok/@testigoprotegidopodcast)

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“Calavera”, un presunto exguardia de seguridad que dijo haber trabajado para Los Rusos en Baja California, relató que presenció fiestas privadas sexuales atribuidas a integrantes del Cártel de Sinaloa, incluidas reuniones en las que, según su versión, asistieron únicamente hombres.

Su testimonio en el programa Testigo Protegido Pódcast se volvió viral en redes sociales por las descripciones de consumo de alcohol, pagos en efectivo y encuentros sexuales que dijo haber observado durante su paso por ese entorno criminal.

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El entrevistado apareció con un pasamontañas rojo y bajo el alias de “Calavera”. Su identidad no fue revelada y sus dichos no fueron corroborados de manera independiente en el material descrito por el programa de YouTube.

La conversación se centró en la supuesta experiencia de un hombre que habría ingresado como guardia de seguridad de Los Rusos, célula que autoridades de Estados Unidos vincularon con la facción de Ismael “El Mayo” Zambada dentro del Cártel de Sinaloa.

Según su relato, las celebraciones privadas podían extenderse durante varios días. En una de ellas, aseguró, recibió 15,000 pesos por resguardar el lugar y permitir que los asistentes convivieran sin interrupciones.

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El relato de “Calavera”: encuentros entre hombres y mujeres trans con narcotráficantes mexicanos

La entrevista fue publicada en Testigo Protegido Pódcast, un espacio que presentó a “Calavera” como una persona que conoció de cerca las dinámicas de reuniones privadas organizadas por presuntos narcotraficantes en Baja California.

Durante el programa, el hombre dijo que sus tareas incluían vigilar los accesos, evitar la entrada de personas no autorizadas y conseguir compañía para invitados. También afirmó que había recibido instrucciones para acompañar a integrantes del grupo después de reuniones con música, alcohol y consumo de drogas.

“Calavera” sostuvo que al inicio tuvo una idea distinta sobre los asistentes a esas fiestas. Dijo que esperaba encontrar reuniones con mujeres, vehículos y gastos visibles, pero aseguró que el ambiente que conoció incluyó encuentros entre hombres, mujeres trans y personas cercanas a quienes organizaban las reuniones.

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El entrevistado planteó que las preferencias sexuales de algunos asistentes no coincidían con la imagen que él tenía de los hombres armados ligados al narcotráfico. Su declaración se difundió ampliamente en redes sociales, donde usuarios compartieron fragmentos del programa.

Fiestas “gays” de narcos mexicanos: un presunto guardia de seguridad expone oscuros detalles del Cártel de Sinaloa (Fotos: TikTok/@testigoprotegidopodcast)

La viralidad se concentró en una parte de la charla en la que “Calavera” habló de una fiesta a la que, según dijo, no asistieron mujeres. El testigo afirmó que los organizadores le pidieron contactar a una mujer porque tenía amigos homosexuales que podían acudir a la reunión.

“De hecho, una de las fiestas fue de que: ‘Invita a esta mujer porque tiene amigos gays así acá’”, relató en el programa. Después aseguró que la celebración terminó con la presencia exclusiva de hombres.

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El entrevistado describió ese episodio como una de las experiencias que más lo sorprendieron durante su supuesto paso por el grupo. Dijo que conoció esa faceta una vez que comenzó a trabajar en tareas de vigilancia.

Los que tenían mayor rango eran los que se metían “hombres con hombres”

“Calavera” también sostuvo que las preferencias sexuales de los asistentes no generaban conflictos entre quienes ocupaban puestos de mayor rango dentro de la estructura criminal. Según relató, los guardias comentaban entre ellos que algunos integrantes tenían relaciones con mujeres trans o con otros hombres, pero afirmó que esa información ya era conocida y aceptada por los mandos.

El presunto exguardia dijo que la tolerancia no se extendía por igual a todos los miembros del grupo. Aseguró que los hombres con menor jerarquía eran objeto de señalamientos si tenían relaciones con otros hombres.

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“Casi siempre me pasó que los que tenían mayor rango eran los que se metían hombres con hombres”, afirmó. Añadió que quienes realizaban tareas de menor nivel, como venta de droga u otras actividades operativas, debían acatar las instrucciones de los llamados “patrones”.

Su testimonio describió una estructura interna marcada por la obediencia y el rango. Según su versión, los integrantes de menor nivel no tenían la misma libertad que los mandos para decidir sobre su vida privada dentro de ese entorno.

El presunto guardia habló de fiestas que duraron cuatro noches

En otro momento de la entrevista, “Calavera” afirmó que algunas reuniones se prolongaron durante varios días. Relató que en una ocasión permaneció en labores de seguridad durante cuatro noches consecutivas.

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Según su versión, los asistentes mantenían el consumo de bebidas alcohólicas hasta el amanecer. El hombre sostuvo que su función era evitar que alguien ajeno al grupo interrumpiera las actividades o causara problemas dentro de la propiedad donde se celebraba la reunión.

El entrevistado señaló que recibió una propina de 15,000 pesos tras una de esas fiestas. Explicó que el pago se habría dado por resguardar el sitio y facilitar que los invitados consumieran alcohol y drogas sin que hubiera altercados.

“Una de las fiestas que yo recuerdo duró como cuatro noches”, dijo. También sostuvo que los participantes amanecían en el lugar y retomaban las actividades durante los días siguientes.

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La declaración incluyó referencias a prácticas sexuales que el podcast presentó con censura de audio. “Calavera” describió un ambiente de excesos y encuentros entre varias personas, aunque no identificó a los presuntos asistentes ni señaló lugares, fechas o domicilios específicos.

El material no presentó documentos, fotografías, grabaciones adicionales ni testimonios de terceros que permitieran verificar de manera independiente los hechos narrados por el hombre encapuchado.

La entrevista sí mostró subtítulos y rótulos que acompañaron los fragmentos del testimonio. El formato del programa mantuvo la identidad del declarante protegida y no ofreció datos sobre el periodo exacto en que habría trabajado para Los Rusos.

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El relato de “Calavera”: encuentros entre hombres y mujeres trans con narcotráficantes mexicanos (Foto: Tiktok/@testigoprotegidopodcast)

“Calavera” afirmó que recibió 8,000 pesos tras acompañar a un grupo

El presunto exguardia también relató un episodio relacionado con una mujer trans. Dijo que uno de los hombres a quienes identificó como “patrones” le habría pedido localizarla al término de una reunión.

El entrevistado aseguró que el hombre le pidió hablar con ella y organizar un encuentro privado después de que terminara el ambiente de la fiesta. Según su relato, la persona aceptó acompañarlos.

“Calavera” afirmó que esa experiencia fue la primera ocasión en que acompañó al grupo fuera de una actividad de vigilancia. Dijo que recibió 8,000 pesos como pago por su participación.

“Fue la primera vez que recibí una propina grande de ocho mil pesos por acompañarlos”, sostuvo durante el programa. No detalló cuándo ocurrió el hecho ni ofreció elementos que permitieran confirmar la identidad de las personas involucradas.

El hombre describió esos encuentros como parte de una dinámica en la que quienes tenían mayor jerarquía dentro del grupo tomaban decisiones sobre los invitados, el lugar y el dinero que se destinaba a cada celebración.

También afirmó que en algunas ocasiones le pedían conseguir personas para que acudieran a las reuniones. Su tarea, según dijo, consistía en establecer contacto y verificar que pudieran ingresar a los sitios donde se realizaban las fiestas.

Las declaraciones no permitieron establecer si los hechos referidos ocurrieron en Mexicali, otro municipio de Baja California o alguna ciudad fronteriza. El entrevistado sólo relacionó su supuesto trabajo con Los Rusos y con personas que habría conocido dentro de la estructura criminal.

Los Rusos fueron identificados como brazo armado de La Mayiza

Los Rusos fueron señalados por autoridades estadounidenses como una célula ligada al Cártel de Sinaloa y a la facción conocida como La Mayiza. El grupo fue asociado con Juan José Ponce Félix, alias “El Ruso”.

De acuerdo con el material proporcionado para este texto, la célula pasó de operar como un grupo de sicarios a principios de la década de 2010 a tener presencia en Mexicali, San Luis Río Colorado y zonas de la frontera entre México y Estados Unidos.

La organización habría tenido vínculos con Gonzalo Inzunza Inzunza, alias “El Machoprieto”, quien fue identificado como jefe de sicarios del Cártel de Sinaloa y operador cercano de Ismael “El Mayo” Zambada.

Inzunza fue abatido el 18 de diciembre de 2013 durante un enfrentamiento con elementos de la Secretaría de Marina en Puerto Peñasco, Sonora. Tras ese hecho, Ponce Félix habría consolidado su posición al frente de Los Rusos.

La trayectoria criminal de Ponce Félix, según el recuento presentado, comenzó en 2001 bajo las órdenes de Inzunza. La DEA lo habría relacionado entonces con un grupo de entre 20 y 30 sicarios que enfrentaban a organizaciones rivales.

Vicente Zambada Niebla, alias “El Vicentillo”, habría identificado a “El Ruso” como parte de la estructura operativa del Cártel de Sinaloa ante autoridades de Estados Unidos. Ese testimonio fue documentado por la periodista Anabel Hernández en su libro El Traidor.

El texto también señaló que Ponce Félix tuvo una función de supervisión en Sonoyta, Sonora, y que su grupo mantuvo lealtad con la familia Zambada durante los conflictos contra los hermanos Beltrán Leyva y el Cártel de Juárez.

Los Rusos fueron identificados como brazo armado de La Mayiza (FOTO: X: @fgjesonora)

La fractura con Los Chapitos marcó el avance de Los Rusos

La relación de Los Rusos con la facción de La Mayiza se hizo más visible después del episodio conocido como el Culiacanazo, ocurrido en 2019. Durante ese operativo, el grupo habría recibido la instrucción de no intervenir en el intento fallido de rescate de Ovidio Guzmán López.

Esa decisión habría reflejado la división interna entre la facción ligada a los Zambada y Los Chapitos, hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán. La ruptura se profundizó en los años posteriores por el control de rutas y territorios en el noroeste del país.

Desde 2020, Los Rusos habrían reforzado su presencia en San Luis Río Colorado, Sonora, y avanzado hacia Mexicali. El objetivo habría sido contener el crecimiento territorial de Los Chapitos en la zona fronteriza.

La célula fue relacionada con el control de corredores utilizados para el tráfico de drogas en el Valle de Mexicali, Agua Caliente y puntos cercanos a la frontera con Estados Unidos.

José Alonso Rocha Lazcano, alias “El Caimán”, fue identificado en el material como presunto encargado del tráfico de drogas y personas en la región de Mexicali. El grupo bajo su mando habría utilizado uniformes con caimanes bordados como signo de identificación.

Las acusaciones contra la estructura incluyeron actividades de tráfico de fentanilo, metanfetamina, cocaína y heroína hacia California y Oregón. También se le atribuyeron secuestros, torturas, asesinatos y toma de rehenes.

Estados Unidos ofreció 5 millones de dólares por Juan José Ponce Félix

El Gobierno de Estados Unidos anunció el 16 de septiembre de 2025 una recompensa de 5 millones de dólares por información que condujera a la captura o condena de Juan José Ponce Félix.

El administrador de la DEA, Terrance Cole, sostuvo entonces que Ponce Félix representaba una facción violenta del Cártel de Sinaloa y lo responsabilizó de participar en el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense.

El Departamento del Tesoro sancionó a Ponce Félix y a La Mayiza en septiembre de 2025. En ese anuncio, autoridades estadounidenses describieron a Los Rusos como el principal brazo armado de esa facción en Baja California.

Las investigaciones estadounidenses también los habrían vinculado con pagos a funcionarios, policías y militares mexicanos. Los señalamientos mencionaron sobornos mensuales que superarían el millón de dólares.

Ponce Félix enfrentó acusaciones por conspiración para formar una organización criminal, tráfico y distribución de drogas, lavado de dinero, toma de rehenes y portación de armas de uso exclusivo del Ejército.

Estados Unidos designó al Cártel de Sinaloa como organización terrorista extranjera en febrero de 2025. Esa clasificación incluyó a otros grupos criminales mexicanos y amplió las herramientas de sanción financiera y persecución penal en territorio estadounidense.

En Mexicali, la célula de Ponce Félix acumuló señalamientos por desapariciones de jóvenes en la Zona Hotelera durante 2022 y 2023. En 2024, policías municipales fueron exhibidos mientras custodiaban a presuntos integrantes del grupo dentro de un residencial privado de la Zona Dorada.

El círculo cercano de “El Ruso” incluyó a Cipriano Alfonso Peralta Cázares, alias “El P1” o “Ponchito de la Lima”, y a Jesús Gilberto Peralta Cázares, alias “El 02”, quienes no habían sido detenidos hasta la información incluida en el recuento.