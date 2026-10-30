México

Alianza entre PT y Morena para 2027 sería parcial, adelanta Reginaldo Sandoval

El coordinador petista en San Lázaro informó que las negociaciones continúan, pero la posibilidad de una coalición completa para las elecciones de 2027 comienza a alejarse

Reginaldo Sandoval reconoce que pierde fuerza una alianza total con Morena. (Político Mx)

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El Partido del Trabajo (PT) considera competir en coalición parcial con Morena y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en las elecciones de 2027, ante las diferencias que persisten en las negociaciones para definir candidaturas y espacios políticos.

El coordinador del PT en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, reconoció que la posibilidad de construir una alianza total pierde fuerza, aunque aclaró que las conversaciones entre las fuerzas políticas continúan y todavía no existe una decisión definitiva.

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“Se vislumbra la posibilidad de que vayamos en coalición parcial, empieza a alejarse la posibilidad de que vaya en una coalición total”, explicó el legislador al referirse al estado de las negociaciones rumbo a los próximos comicios.

PT y Morena mantienen negociaciones para las elecciones de 2027

PT considera una coalición parcial con Morena y el Verde para 2027.
PT considera una coalición parcial con Morena y el Verde para 2027.

Sandoval señaló que las dirigencias involucradas han presentado distintas propuestas para establecer en qué entidades competirían de manera conjunta y dónde podrían optar por otras alternativas electorales.

El coordinador petista indicó que las conversaciones siguen abiertas y que ya existen avances en el análisis de algunos estados.

Sin embargo, precisó que los acuerdos todavía se encuentran en discusión, por lo que la distribución de candidaturas dependerá de los resultados de las próximas reuniones.

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La posibilidad de una coalición parcial supondría que los partidos mantengan acuerdos electorales en determinados territorios, sin necesariamente presentar candidaturas comunes en todas las contiendas de 2027.

La definición de la estrategia también ocurre mientras Morena busca conservar su alianza con el PT y el PVEM.

Ariadna Montiel insiste en mantener la alianza de Morena con el PT y el Verde. REUTERS/Luis Cortes
Ariadna Montiel insiste en mantener la alianza de Morena con el PT y el Verde. REUTERS/Luis Cortes

La presidenta nacional del partido guinda, Ariadna Montiel, había reiterado que su organización pretende mantener la coalición, aunque reconoció que las conversaciones con sus aliados avanzan a diferentes ritmos.

Aguascalientes, Colima y Querétaro están entre los estados analizados

Durante una entrevista, Sandoval mencionó algunas de las entidades en las que ya se presentaron propuestas para construir acuerdos electorales. Entre ellas se encuentran Aguascalientes, Colima, Querétaro y Baja California Sur.

El legislador no detalló cuáles serían las condiciones específicas de una eventual coalición en cada estado ni confirmó que los partidos hayan alcanzado acuerdos definitivos.

En el caso de Michoacán, explicó que el proceso tiene una ruta particular, pues se prevé repetir una medición entre dos propuestas a finales de noviembre para determinar quién encabezará la candidatura de la coalición de la Cuarta Transformación.

Personas de espaldas frente a mamparas de votación con la frase "El voto es libre y secreto" y el símbolo del Instituto Nacional Electoral
PT y Morena analizan posibles alianzas en cuatro estados rumbo a 2027. (INE)

“El que salga encabezará la coalición de la 4T en Michoacán”, indicó.

Michoacán espera una nueva medición para definir la candidatura

La definición en Michoacán permanece pendiente debido a las diferencias sobre los perfiles que buscan encabezar el proyecto electoral de Morena y sus aliados.

De acuerdo con Sandoval, la nueva medición prevista para finales de noviembre permitirá comparar las dos propuestas y determinar quién tendrá la responsabilidad de representar a la coalición en la entidad.

El coordinador del PT no presentó a Michoacán como un estado descartado para la alianza, sino como un caso cuya definición dependerá del resultado de ese procedimiento.

Tres personas, dos hombres y una mujer, sonríen frente a una boleta electoral grande. Sostienen reproducciones de segmentos de la boleta con sus fotos y nombres.
PT y Morena repetirán medición en Michoacán para definir candidatura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los puntos que permanecen en discusión rumbo a 2027 destacan:

  • Modalidad de la alianza: el PT considera cada vez más probable una coalición parcial con Morena y el PVEM.
  • Estados en negociación: Aguascalientes, Colima, Querétaro y Baja California Sur figuran entre las entidades mencionadas por Sandoval.
  • Definición en Michoacán: se prevé una nueva medición a finales de noviembre entre dos propuestas.
  • Candidaturas pendientes: los partidos continúan presentando alternativas y negociando los términos de su participación conjunta.

Diferencias por candidaturas complican una alianza total

Las negociaciones entre el PT y Morena han enfrentado desacuerdos relacionados con la selección de candidaturas y los procesos internos para definir a los perfiles que competirán por distintos cargos.

Desacuerdos por candidaturas dificultan la coalición entre PT y Morena. Crédito: Captura de Video
Desacuerdos por candidaturas dificultan la coalición entre PT y Morena. Crédito: Captura de Video

El dirigente nacional petista, Alberto Anaya, había informado previamente que las conversaciones para definir las candidaturas a las gubernaturas estaban pausadas, a la espera de resolver diferencias relacionadas con los procedimientos internos de Morena.

Entre los planteamientos del PT se encuentra la revisión de algunas mediciones para elegir candidatos, particularmente en entidades donde existen perfiles respaldados por las distintas fuerzas políticas.

Estas diferencias han dificultado el avance hacia un acuerdo general, pese a que las dirigencias han expresado su interés en mantener el diálogo.

Por ahora, las declaraciones de Sandoval apuntan a que el PT mantiene abierta la posibilidad de competir junto a Morena y el PVEM en parte de las elecciones de 2027, pero la construcción de una coalición total pierde terreno.

La decisión final dependerá de las negociaciones y de los acuerdos que alcancen los partidos para definir candidaturas en cada entidad.

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