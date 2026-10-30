Desarticulan una célula dedicada al robo de cajeros automáticos en Oaxaca: hay 7 detenidos. FB - Bernardo Rodríguez Alamilla

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Siete personas fueron detenidas en Oaxaca tras una investigación que permitió desarticular una banda dedicada a explotar cajeros automáticos con soplete y tanques de gas en la costa del estado. Así lo informó el fiscal general del Estado, José Bernardo Rodríguez Alamilla, en una conferencia de prensa junto a representantes de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI).

Los siete detenidos son originarios de Jalisco, específicamente de Puerto Vallarta y Guadalajara, y no tenían presencia previa registrada en territorio oaxaqueño, según detalló el funcionario durante la presentación del caso.

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¿Cómo operaba la banda que explotaba cajeros en Oaxaca?

El grupo llegaba a la zona, rentaba un vehículo y vigilaba los cajeros antes de actuar, siempre durante la madrugada, alrededor de las 03:30 horas. Cuatro integrantes ingresaban al área donde se encontraba el cajero mientras uno o dos más permanecían en el auto, listos para la huida inmediata tras el ataque.

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El mecanismo utilizado consistía en un soplete y dos tanques de gas colocados frente a la parte principal del cajero. Esa combinación generaba, según describió el fiscal, una “explosión controlada” que rompía el panel delantero y permitía a los asaltantes acceder a la caja fuerte interna.

Investigación: del vehículo rentado a la identificación telefónica

La pista inicial surgió de las cámaras de seguridad de los bancos, que captaron el vehículo utilizado por los asaltantes. A partir de esas imágenes, los investigadores acudieron a la empresa arrendadora y lograron identificar a quienes lo habían rentado.

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Con esa información, las autoridades cruzaron datos de telefonía y geolocalización que ubicaron a los sospechosos en tiempo, lugar y momento coincidentes con cada uno de los robos. Esa doble vía, identificación vehicular y rastreo telefónico, permitió consolidar el caso.

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En los teléfonos recuperados a los detenidos se hallaron fotografías y videos en los que, según explicó Rodríguez Alamilla, uno de ellos se fotografiaba frente al cajero en lo que en realidad era parte del proceso de vigilancia previo al ataque. El grupo también utilizó un automóvil tipo Tsuru de color verde, identificado en distintos registros.

Un integrante señalado con el apodo de “el Cejas” resultó clave para la investigación: a partir de su identificación, la AEI logró ubicar al resto de los miembros de la célula.

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Dos ataques en diez días en la costa oaxaqueña

Los hechos que detonaron la investigación fueron dos ataques con explosivos contra cajeros automáticos ubicados en hoteles de la zona turística de la costa de Oaxaca, en el corredor entre Puerto Escondido y Mazunte. El primero ocurrió el 1 de octubre y el segundo el 10 de octubre.

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La cercanía entre ambos eventos y la sofisticación de los mecanismos empleados llevaron a la Fiscalía a descartar que se tratara de hechos aislados. Según el fiscal, el patrón de operación correspondía a un grupo “bastante profesional”, cuya presencia no se tenía registrada previamente en Oaxaca.

Las autoridades detectaron, a través de fuentes abiertas y cerradas, que un modo de operar similar había ocurrido antes en los estados de Nayarit y Jalisco, con participación de algunas de las mismas personas ahora detenidas. De acuerdo con la información obtenida, el grupo planeaba ejecutar un tercer ataque en la región de la costa oaxaqueña y expandir sus operaciones hacia los valles centrales del estado.

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Montos robados y coordinación con otras fiscalías

La Fiscalía indicó que continúa el proceso para determinar con precisión el monto total sustraído en los ataques, aunque Rodríguez Alamilla precisó que las cifras involucradas ascienden a varios cientos de miles por cada intento de explosión contra los cajeros.

El funcionario explicó que cada cajero cuenta con un monto específico suministrado por las empresas contratadas por los bancos para ese servicio, lo que complica el cálculo exacto hasta que concluya la revisión caso por caso.

Desarticulan una célula dedicada al robo de cajeros automáticos en Oaxaca: hay 7 detenidos. FB - Bernardo Rodríguez Alamilla

La dependencia estatal ya mantiene comunicación con fiscalías de otros estados del país para compartir la información obtenida durante la investigación, de cara a posibles órdenes de aprehensión adicionales contra los detenidos por hechos similares registrados fuera de Oaxaca.

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Sin vínculos confirmados con el crimen organizado

Alamilla fue cuestionado si la célula desarticulada mantenía relación con el Cártel Jalisco Nueva Generación o con el caso de personas desaparecidas en Tlaxcala que habían sido reclutadas para cometer robos en otros estados.

Rodríguez Alamilla descartó ambos vínculos. Señaló que se trata de un grupo específico, sin relación identificada con el cártel mencionado ni con el caso de Tlaxcala, que calificó como “una cosa completamente distinta”.

El fiscal precisó que los detenidos están identificados únicamente como especialistas en el robo de cajeros mediante el uso de tecnología y explosivos artesanales, sin que hasta el momento existan elementos que los vinculen con actividades como el narcomenudeo o el cobro de piso. Agregó que la investigación continúa para determinar si el grupo participó en hechos similares en otras regiones del país además de Oaxaca, Nayarit y Jalisco.

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