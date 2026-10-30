PRI acusa que Morena rechaza eliminar el ISR al aguinaldo de los trabajadores

El dirigente del PRI afirmó que millones de familias recibirían completo ese pago sin retenciones tributarias. Crédito: X/@alitomorenoc

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Alito Moreno, presidente del PRI, acusó que Morena y sus aliados rechazaron la propuesta de eliminar el cobro del impuesto sobre la renta al aguinaldo, con la que, según afirma, millones de familias recibirían completo ese pago.

En un video fechado este 29 de octubre, Moreno sostuvo que los trabajadores pagan impuestos durante todo el año y que el gobierno vuelve a descontarles parte del aguinaldo en diciembre. El dirigente priista afirmó que su partido continuará la defensa de que el aguinaldo se entregue sin descuentos ni impuestos.

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Morena rechaza eliminar el ISR de los aguinaldos para los trabajadores

La dirigencia priista sostuvo que los trabajadores ya cubren sus obligaciones fiscales a lo largo de todo el año. (Foto: redes sociales)

La mayoría de Morena rechazó eliminar el ISR de los aguinaldos para que los trabajadores reciban íntegra esta prestación al final del año. La propuesta, impulsada por diputados del PAN y PRI durante la discusión de la Ley del Impuesto sobre la Renta en la Cámara de Diputados el pasado 14 de octubre, abrió un intercambio entre el dirigente priista Alejandro “Alito” Moreno y la morenista Citlalli Hernández Mora.

Estas iniciativas fueron presentadas por separado por el diputado panista Armando Tejeda Cid y la legisladora priista Ana Isabel González González. Ambas buscaban exentar del impuesto el pago anual que reciben los empleados.

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Tejeda Cid sostuvo que el aguinaldo permite a las familias cubrir deudas, arreglar su casa o contar con un respiro económico. También cuestionó que la recaudación fiscal tenga prioridad sobre la economía de los hogares mexicanos.

“Morena tuvo la oportunidad de ponerse del lado de las familias y prefirió darles la espalda”, afirmó el diputado panista. Añadió que su bancada ha planteado durante un año la eliminación del ISR al aguinaldo, sin que la mayoría oficialista respalde la medida.

El PRI afirma que presentó la iniciativa por tercera ocasión

La diputada priista Ana Isabel González sostuvo que su partido promueve la eliminación del gravamen por tercera ocasión. Credito: cuartoscuro

Ana Isabel González aseguró desde tribuna que era la tercera ocasión en que el PRI proponía retirar el ISR de los aguinaldos. La diputada planteó que la exención permitiría a las familias contar con más recursos para los gastos de diciembre y la planeación del siguiente año.

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“Imagínate que recibieras tu aguinaldo y que no te quitaran el ISR”, expresó la legisladora priista. “Imagínate que llegue este diciembre y recibas tu dinero completo sin que te quiten lo que te corresponde”.

Alito Moreno retomó el rechazo legislativo en un mensaje publicado el pasado14 de octubre. El presidente nacional del PRI acusó a Morena de volver a dar la espalda a los trabajadores al mantener el gravamen sobre esa prestación.

“Esta fue una iniciativa del PRI que hoy se queda en el tintero por la indolencia de la mayoría oficialista”, escribió Moreno. También afirmó que “el aguinaldo es sagrado” y que el producto del trabajo de un año no debe recibir más impuestos.

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Morena recuerda el voto del PRI sobre el outsourcing

Citlalli Hernández recordó que los legisladores priistas votaron contra la reforma que frenó el outsourcing en 2021. | Secretaría de las Mujeres

Citlalli Hernández Mora, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, respondió a Moreno en otro mensaje publicado el pasado 15 de octubre. La morenista cuestionó que el dirigente priista hablara sobre derechos laborales.

“Ahora resulta que Alito quiere dar lecciones sobre derechos laborales. ¡Qué poca vergüenza! Afortunadamente el pueblo sí tiene memoria”, escribió Hernández.

La dirigente de Morena señaló que, en 2021, el PRI se negó a respaldar la reforma contra el outsourcing. Afirmó que la mayoría de los diputados priistas se abstuvo o votó contra la eliminación de un esquema que, durante años, permitió a empresas evadir obligaciones laborales, incluido el pago de prestaciones como el aguinaldo.

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Hernández contrapuso esa postura con acciones de Morena: “Mientras el PRI se resistía a esa reforma, Morena impulsó la recuperación del salario mínimo y la defensa de los derechos laborales”.

Ley obliga a entregar el aguinaldo de 2026 antes del 20 de diciembre

El artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo fija un mínimo de 15 días de salario anual para quienes mantienen una relación laboral formal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los trabajadores con una relación laboral formal deben recibir el aguinaldo de 2026 antes del 20 de diciembre, con un mínimo equivalente a 15 días de salario por cada año laborado. Quienes hayan trabajado solo algunos meses o hayan dejado su empleo también conservan el derecho a la parte proporcional de esta prestación.

El artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo establece que el pago debe cubrirse antes del día 20 de diciembre y fija 15 días de sueldo como el mínimo obligatorio. Las empresas pueden otorgar una cantidad mayor mediante contratos colectivos o políticas internas, pero no pueden reducir ese piso.

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Esta prestación aplica a personal de planta, de confianza, sindicalizado, eventual, por obra o tiempo determinado, así como a comisionistas, agentes de seguros y vendedores. La antigüedad no aumenta por sí misma el aguinaldo mínimo: una persona con uno, cinco o 20 años en una compañía tiene derecho, al menos, a los mismos 15 días de salario anual.

Las personas que no completaron el año de trabajo deben recibir un aguinaldo proporcional al periodo laborado. Para obtenerlo, los 15 días que marca la ley se dividen entre los 12 meses del año, lo que equivale a 1.25 días de salario por cada mes trabajado.

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