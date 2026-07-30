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Reginaldo Sandoval descarta alianza del PT con Movimiento Ciudadano en Baja California

El diputado federal por el PT no ve viable que haya una alianza, pese a las reuniones entre Dante Delgado y Jaime Bonilla

Reginaldo Sandoval, diputado del PT, descartó que su partido vaya en alianza con MC en Baja California Crédito: X/ @politicomx
Reginaldo Sandoval, diputado del PT, descartó que su partido vaya en alianza con MC en Baja California Crédito: X/ @politicomx
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Este miércoles, Reginaldo Sandoval, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados, descartó que se vaya a formar una alianza con Movimiento Ciudadano (MC) en Baja California para el proceso electoral 2027.

Ante medios de comunicación, el legislador petista minimizó los encuentros entre el excoordinador de MC, Dante Delgado, y el integrante de su partido, Jaime Bonilla, ambos ocurridos en Baja California hace unos días.

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Sandoval Flores fue tajante, al afirmar que no existe una alianza entre las dos fuerzas políticas, ya que Delgado y Bonilla no llegaron a ningún acuerdo formal, tras el par de reuniones que sostuvieron en la entidad fronteriza.

Solo irán en coalición con Morena y Verde

El legislador adelantó que la dirigencia del PT solo contemple ir en coalición a nivel nacional con el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

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“Supe que Dante fue a la oficina donde despacha el PT, en Baja California, pero de ahí a que haya una acuerdo incluso de dirigencia nacional, cosas de esas para estar considerando una alianza, no tengo información.

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“Hasta ahora lo que tenemos nosotros es el acuerdo y la ruta de una alianza para caminar juntos, Morena, PT, Verde. Para abajo no sé ninguna otra cosa”, declaró el diputado al ser cuestionado sobre una posible alianza entre PT y MC.

Sandoval opina sobre pleito entre Marina del Pilar y Jaime Bonilla

Al ser cuestionado sobre la confrontación entre la gobernadora de Baja California, Marina de Pilar, y el exmandatario estatal, Jaime Bonilla Valdez, Reginaldo Sandoval recomendó que pongan las cosas en orden para evitar darle una oportunidad electoral a la oposición en la entidad.

“Bueno, también sé de ese pleito que traen ahí que no es nuevo y yo los llamaría que hay que ponernos en orden, no hay que poner en riesgo ningún espacio público ni darle oportunidad a la oposición que luego tienen rutas equivocadas para entregar la patria a otros”, agregó.

Además, descartó que la confrontación entre Del Pilar y Bonilla Valdez ponga en riesgo la alianza Morena, Partido Verde y PT rumbo al proceso electoral 2027, donde Baja California renovará, nada más y nada menos, su gubernatura.

- ¿Eso podría afectar la alianza de Morena, PT?, preguntó un reportero.

- No, no, no. No creo, porque no está. O sea, primero no está en la mesa una alianza con MC, respondió el coordinador petista en la Cámara Baja.

Dante y Bonilla se reúnen en Baja California

Entre el 20 y 22 de julio, el excoordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado Rannauro, estuvo de visita en Baja California, donde tuvo un par de encuentros con el comisionado político del Partido del Trabajo, Jaime Bonilla.

En una entrevista para el Semanario Zeta, el emecista no habló de una posible alianza con el PT en la entidad con miras a los comicios intermedios de 2027, solo destacó que hubo un intercambio de de opiniones con el exgobernador de la entidad.

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“Me interesaba escuchar su punto de vista. Recuerde usted que tuvimos la oportunidad de ser senadores de la República y vine a preguntarle su opinión a un excompañero legislador, a quien respeto, y además tiene una claridad de la visión de lo que es Baja California”, expresó Dante Delgado.

También destacó que, pese a que el PT mantiene cercanía con el oficialismo y MC es parte de la oposición, en algún momento de la historia, ambas fuerzas políticas mantuvieron una “relación cercana

“En 2009 hicimos la coalición política en las elecciones para el Congreso de la Unión”, recordó.

Parece que todo se quedó en intercambio de ideas, pues tanto Reginaldo Sandoval como Dante Delgado descartan que PT y MC vayan a concretar una alianza en Baja California.

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