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Coordinador del PT asegura que no “mete las manos al fuego” por Andy López Beltrán

Reginaldo Sandoval responde que su grupo no solapa a quien viole la ley ni las conductas fuera de los principios de la 4T

Sandoval consideró que debe de haber una explicación para la revocación de visas: "¿Por qué se la quitas si no hay un procedimiento, si no hay un proceso?" Crédito: X/@ReginaldoSF_PT
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El coordinador del PT en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, respaldó el reclamo de Andrés Manuel López Beltrán por la revocación de su visa para viajar a Estados Unidos y sostuvo que “debe haber una explicaciónsi no existe “un procedimientoo “un proceso, según declaraciones del legislador a medios este 17 de agosto.

Sandoval afirmó que, aunque la relación bilateral compete al Ejecutivo y al Senado, “tampoco está de másque se llame a defender la soberanía. Reconoció que el caso causa inquietud por tratarse del hijo del expresidente AMLO, y porque, dijo, el episodio se vuelve mediático.

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El diputado del PT señaló que entiende que “no solo a él le han quitado la visa, sino “a miles, pero cuestionó el motivo: “¿Por qué se la quitas si no hay un procedimiento, si no hay un proceso?”. Añadió que muchas personas sin relevancia mediática no pueden hacer público un reclamo similar.

Reginaldo Sandoval, diputado federal por el Partido del Trabajo. Foto: @ReginaldoSF_PT
Reginaldo Sandoval, coordinador del PT en la Cámara de Diputados, respaldó el reclamo de Andrés Manuel López Beltrán por la revocación de su visa para viajar a Estados Unidos. Foto: @ReginaldoSF_PT

Al explicar por qué el tema generasospechas, Sandoval dijo que en el ambiente público se asocia con percepciones sobre combate a la delincuencia organizada, contrabando y huachicol. También acusó que el gobierno de Estados Unidos “ha intervenido en procesos electorales de Colombia, Honduras y Brasil, y agregó que “también en México”.

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Cuestionado sobre si metería las manos al fuegopor alguien, respondió: “Nosotros no podemos meter las manos por fuego por nadie. Nosotros no solapamos a nadie”. Añadió que no respaldan a quienviole la ley” o “ande en la corrupción, ni a quien esté fuera de “los principios de la 4T.

Niega la FGR que exista una investigación por huachicol contra Andy Manuel López Beltrán

La FGR negó que exista una investigación por huachicol contra Andy López Beltrán. Crédito: X / @Juan_OrtizMX
La FGR negó que exista una investigación por huachicol contra Andy López Beltrán. Crédito: X / @Juan_OrtizMX

La FGR negó este lunes que exista una investigación por huachicol contra Andrés Manuel López Beltrán y aseguró que el Ministerio Público no tiene datos de prueba con fuerza legal para abrir una indagatoria, una precisión que busca frenar la disputa política detonada tras la cancelación de su visa en Estados Unidos.

El desmentido también fijó un punto procesal: de acuerdo con la fiscalía, no hay causa abierta ni en trámite por delitos en materia de hidrocarburos contra el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador. La dependencia difundió el mensaje en su cuenta oficial de X a las 19:13 de este 17 de agosto.

Según el pronunciamiento, la versión desmentida sostenía que la fiscalía contaba con testimonios de testigos protegidos para sostener una investigación contra “el hijo de un ex Presidente de México, por delitos en materia de hidrocarburos. La institución respondió que esa información es falsa.

Fiscalía sostiene que no tiene pruebas para abrir una carpeta

El PAN aseguró que Andy López Beltrán aparece en una presunta carpeta por huachicol fiscal en la que menciona a los hermanos Farías Laguna. (Foto: IG: Andy López Beltrán)
El PAN aseguró que Andy López Beltrán aparece en una presunta carpeta por huachicol fiscal en la que menciona a los hermanos Farías Laguna. (Foto: IG: Andy López Beltrán)

La dependencia no se limitó a rechazar la existencia de testigos protegidos. También afirmó que “El Ministerio Público de la Federación no cuenta con ningún dato de prueba con la fuerza legal necesaria para iniciar una indagatoria al respecto”.

Esa formulación acota el alcance de la respuesta oficial. La FGR sostuvo que una denuncia por sí sola no obliga a iniciar una carpeta si no viene acompañada de elementos probatorios mínimos que la respalden.

La polémica creció después de señalamientos del PAN sobre una presunta carpeta relacionada con huachicol fiscal. El dirigente nacional panista, Jorge Romero Herrera, afirmó que el nombre de Andy López Beltrán aparece en una investigación en la que también figuran los hermanos Farías Laguna: Manuel Roberto, detenido en 2025, y Fernando, capturado en abril de 2026 en Buenos Aires.

Romero también cuestionó la versión oficial de que no existía denuncia formal. Exhibió acuses de dos denuncias presentadas por el PAN ante la fiscalía: una el 27 de agosto y otra ampliación el 23 de septiembre, esta última junto con el diputado Marcelo Torres.

El diputado federal Federico Döring mostró esos documentos en conferencia de prensa. También aludió a un oficio atribuido al entonces secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, en el que se menciona a Juan Carlos Madero dentro de una estructura aduanera relacionada con huachicol fiscal.

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