México

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 29 de octubre?

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves en vivo minuto a minuto

Guardar
11:00 hsHoy

El Metro informó a través de su cuenta oficial de X, que todas las estaciones inician servicio este jueves.

El Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) inició operaciones a las 05:00 horas, por su parte, el servicio de Metrobús CDMX también empezó a dar servicio a las 04:30 horas de este jueves 29 de octubre.

Ambos transportes forman parte de las dos principales redes de movilidad en la Ciudad de México, podrás seguir en vivo las últimas actualizaciones del servicio de las 12 líneas del STC Metro, así como de las 7 líneas que componen el Metrobús CDMX.

Metro CDMX inicio de operaciones
Metro CDMX inicio de operaciones Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

Temas Relacionados

Metro CDMXSTCMetrobúsCDMXÚltima horamexico-noticias

Últimas noticias

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 29 de octubre

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 29 de octubre

Quién es "El Semáforo" del CJNG: los corridos que anticiparon su ascenso como sucesor de "El Tanque"

Carlos César Cruz Muñoz fue detenido el 28 de octubre en Tuxtepec, Oaxaca

Quién es "El Semáforo" del CJNG: los corridos que anticiparon su ascenso como sucesor de "El Tanque"

Quiénes son los nominados de la octava semana en La Granja VIP 2026

Seis granjeros entran a la tabla de riesgo tras el Legado, la Herradura del poder, el Duelo de Nominación y la Asamblea

Quiénes son los nominados de la octava semana en La Granja VIP 2026

Lista exhibición de 25 ofrendas por Día de Muertos 2026 en el Edomex: te decimos dónde y cuándo

Los altares instalados dedicados al xoloitzcuintle como guía de las almas hacia el Mictlán

Lista exhibición de 25 ofrendas por Día de Muertos 2026 en el Edomex: te decimos dónde y cuándo

Tras el fallecimiento de Cuauhtémoc Cárdenas, su vida en imágenes rodeado con diversos actores políticos

El político michoacano falleció a los 92 años de edad

Tras el fallecimiento de Cuauhtémoc Cárdenas, su vida en imágenes rodeado con diversos actores políticos

ÚLTIMAS NOTICIAS

Cómo organizar la agenda de contactos y eliminar números innecesarios del celular

Cómo organizar la agenda de contactos y eliminar números innecesarios del celular

OpenAI lanza GPT-6.1 Terra para automatizar oficinas con tarifas hasta un 58% menores

La dedicatoria de Marta Fort a su padre Ricardo tras ganar en los Premios Ídolo 2026: “Espero que sepa que sigo su legado”

Vuelven las tormentas al AMBA este jueves: qué sucederá el fin de semana

La tajante respuesta de Luck Ra al hablar de las indirectas de La Joaqui: “Crisis era cuando no tenía para comer”

INFOBAE AMÉRICA

Los Brewers conquistaron la Serie Mundial tras vencer a los Rays y pusieron fin a 57 años de sequía

Los Brewers conquistaron la Serie Mundial tras vencer a los Rays y pusieron fin a 57 años de sequía

Dos avionetas chocaron en el aire durante un ensayo de acrobacias en Uruguay: murió un piloto experimentado

El ministro de Seguridad de Israel pidió arrestar a líderes de partidos árabes por el presunto financiamiento de Qatar

De poder ganar el Oscar a enfrentarse a una demanda por plagio: así es la grave acusación contra el guion de ‘Los que se quedan’

Netflix estrena una nueva versión de Orgullo y prejuicio con Emma Corrin y Jack Lowden

DEPORTES

El día que River Plate saldó una deuda de su historia y logró su primera Copa Libertadores con un equipo extraordinario

El día que River Plate saldó una deuda de su historia y logró su primera Copa Libertadores con un equipo extraordinario

A la espera de Messi y Cristiano Ronaldo, los nombres de la primera lista de confirmados para el partido despedida de Tevez en la Bombonera

Fue múltiple campeón con River Plate y afirmó que Boca Juniors ganará la Sudamericana: “Lo veo campeón, sin dudas”

9 frases de Palermo tras la histórica clasificación de Platense por Copa Argentina: el recuerdo de Maradona y un pedido por Boca

“Hablá si hay un tridente mejor que el tuyo”: el desafío viral de Carlos Tevez con Messi y Cristiano Ronaldo como protagonistas