México

Lydia Cacho y la FGR van por la pena máxima por tortura para Mario Marín a 21 años de iniciado el proceso judicial

La pena máxima contempla 12 años de prisión, por lo que el exgobernador saldría libre a principios del 2033 si se acredita esta condena

Lydia Cacho y la FGR van por la pena máxima por tortura para Mario Marín a 21 años de iniciado el proceso judicial.
Lydia Cacho y la FGR van por la pena máxima por tortura para Mario Marín a 21 años de iniciado el proceso judicial.
Guardar

La Fiscalía General de la República (FGR) y la periodista Lydia Cacho pidieron a una jueza federal imponer la pena máxima de 12 años de prisión al exgobernador de Puebla Mario Marín Torres, por el delito de tortura cometido en su contra en 2005, es decir, que el proceso de este caso se arrastra desde hace ya 21 años.

La petición se formalizó durante la audiencia de alegatos finales, celebrada este jueves 29 de octubre vía remota en el Juzgado Cuarto de Distrito de Cancún, Quintana Roo, ante la jueza María José Pech Sáenz.

PUBLICIDAD

Qué pidió la FGR y cuándo habrá sentencia

La pena máxima que solicitó la Fiscalía responde al artículo 4 de la ley de tortura vigente en Quintana Roo cuando ocurrieron los hechos, que establece una sanción de hasta 12 años de prisión para este delito. Si se le aplica esa condena completa, Marín saldría en libertad a principios de 2033.

La FGR confirmó en sus conclusiones acusatorias que el expolítico debe ser declarado culpable y condenado a esa pena, según informó Pedro Cárdenas, Oficial de Protección y Espacio Cívico de Artículo 19, organización que acompaña legalmente a la periodista.

Al cierre de la diligencia, la jueza Pech Sáenz anunció que resolverá el fondo del asunto “a la brevedad posible”, en cuanto las cargas de trabajo lo permitan. Dispone de un plazo de hasta 60 días para emitir su fallo, luego de estudiar los 66 tomos que integran la causa penal.

PUBLICIDAD

Lydia Cacho y la FGR van por la pena máxima por tortura para Mario Marín a 21 años de iniciado el proceso judicial. RRSS
Lydia Cacho y la FGR van por la pena máxima por tortura para Mario Marín a 21 años de iniciado el proceso judicial. RRSS

Sin embargo, antes deberá resolverse un amparo promovido por la defensa de Marín, vinculado a su edad y estado de salud, por lo que todavía no existe una fecha definitiva para conocer la resolución.

La audiencia se realizó por videoconferencia: Cacho se conectó desde España, donde reside desde 2019 como víctima de desplazamiento forzado, y Marín lo hizo desde el Centro Federal de Readaptación Social número 1, El Altiplano, en el Estado de México.

El primer careo entre Cacho y Marín en 21 años

Por primera vez desde que ocurrieron los hechos, Cacho y Marín se vieron las caras, aunque de manera virtual. “Es la primera vez en mi vida que veo de frente al exgobernador Mario Plutarco Marín Torres”, expresó la autora del libro Los demonios del Edén.

Lydia Cacho y la FGR van por la pena máxima por tortura para Mario Marín a 21 años de iniciado el proceso judicial. Captura de pantalla
Lydia Cacho y la FGR van por la pena máxima por tortura para Mario Marín a 21 años de iniciado el proceso judicial. Captura de pantalla

Durante su intervención, la periodista recordó la promesa que hizo en 2003 a las víctimas de la red de explotación sexual encabezada por Jean Succar Kuri y Kamel Nacif, y describió su proceso como “una batalla colectiva de un país que está cansado” de que gobernadores usen el aparato del Estado para proteger a grupos de delincuencia organizada.

Cacho exigió además que Marín le pida disculpas públicas a ella y a la sociedad poblana, y anunció que presentará un escrito solicitando la reparación integral del daño. Según la periodista, el exmandatario “ordenó mi castigo, lo celebró y me mandó a dar un coscorrón”.

Los argumentos de la defensa de Marín

La defensa del exgobernador, a cargo de la abogada Pamela Ramírez Cruz, sostuvo que no existen pruebas que acrediten su responsabilidad directa en la orden o ejecución de los actos de tortura durante la detención de la periodista.

Marín, conectado desde el locutorio del penal, leyó su defensa y aseguró que su intervención se limitó a dos llamadas telefónicas relacionadas con la orden de aprehensión y la custodia de la detenida. “No hay prueba material de que ordenara la detención y tortura en contra de la periodista Lydia Cacho”, declaró.

ACAPULCO, GUERRERO, 03FEBRERO2021.- La Fiscalía General de la República arrestó en una casa Mario Marín, ex gobernador de Puebla, quien es acusado de torturar a la periodista Lydia Cacho, en el año 2006. FOTO: CARLOS ALBERTO CARBAJAL/CUARTOSCURO.COM
ACAPULCO, GUERRERO, 03FEBRERO2021.- La Fiscalía General de la República arrestó en una casa Mario Marín, ex gobernador de Puebla, quien es acusado de torturar a la periodista Lydia Cacho, en el año 2006. FOTO: CARLOS ALBERTO CARBAJAL/CUARTOSCURO.COM

El exmandatario pidió que se respete su presunción de inocencia y solicitó una sentencia absolutoria. Su defensa citó seis argumentos sobre lo que calificó como “invalidez e insuficiencia probatoria” en la causa penal.

Sobre la llamada telefónica con Kamel Nacif, en la que se le escucha decir que ya le mandó a dar un “coscorrón a la pinche vieja”, la defensa aseguró que esa expresión no se refería a la periodista.

La postura del Ministerio Público Federal

El Ministerio Público sostuvo que quedó acreditado que Marín, como gobernador de Puebla y en la cúspide de la estructura de poder estatal, participó como autor mediato a través de sus subordinados en la entonces Policía Judicial de Puebla.

De acuerdo con la Fiscalía, durante el traslado de 20 horas de Cancún a Puebla se ejerció contra la periodista violencia psicológica y moral, amenazas de muerte, suspensión de tratamiento médico, exposición a cambios bruscos de clima y falta de líquidos y alimentos. Ya en Puebla, según el expediente, se permitió que un hombre la empujara, le jalara el cabello y golpeara su cabeza contra la pared.

El Ministerio Público pidió que se aplique perspectiva de género por tratarse de una periodista agredida por ejercer su libertad de expresión, y que se tome en cuenta la condena de 2018 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra el Estado mexicano por este caso. También solicitó la suspensión de los derechos civiles y políticos del exmandatario y una amonestación pública.

Antecedentes: el libro, la detención y los años de proceso

El caso se originó con la denuncia del empresario textilero Kamel Nacif contra Cacho por difamación y calumnias, luego de la publicación en 2004 de su libro Los demonios del Edén, que documentó una red de pornografía infantil con sede en Cancún encabezada por Jean Succar Kuri, fallecido en junio de 2024 mientras purgaba su sentencia.

Los demonios del Edén Lydia Cacho
Los demonios del Edén, publicación en 2004 por Lydia Cacho

El 16 de diciembre de 2005, agentes detuvieron a Cacho en Cancún y la trasladaron por carretera a Puebla. Marín fue detenido el 3 de febrero de 2021 en Acapulco, Guerrero, tras permanecer prófugo de la justicia durante casi tres años, y actualmente permanece preso en el penal de El Altiplano.

El 11 de abril de 2019, el Primer Tribunal Unitario de Quintana Roo, a cargo de la magistrada María Elena Suárez, había ordenado la aprehensión de Marín, Nacif y mandos policiacos por el delito de tortura.

Los retrasos del proceso y las reacciones de Artículo 19

La audiencia del 29 de octubre se había pospuesto originalmente el 20 de octubre por una falla técnica en la plataforma Webex, que dejó inhabilitada la cuenta de la defensa de Cacho. Artículo 19 México y Centroamérica manifestó entonces su inconformidad por el nuevo retraso tras 21 años de impunidad en el caso.

Lydia Cacho y la FGR van por la pena máxima por tortura para Mario Marín a 21 años de iniciado el proceso judicial. @article19mxca
Lydia Cacho y la FGR van por la pena máxima por tortura para Mario Marín a 21 años de iniciado el proceso judicial. @article19mxca

Cacho recordó, en una transmisión previa desde España, que su padre falleció el 23 de febrero de 2026 sin conocer una sentencia contra el exgobernador. Tras la audiencia de alegatos finales, Cárdenas, de Artículo 19, señaló: “Es la audiencia final en este caso previo a la sentencia. La jueza dictaminará ahora, esperemos pronto”.

Temas Relacionados

Quintana RooTorturaArtículo 19Lydia CachoMario Marinseguridadmexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 29 de octubre: cae ‘objetivo prioritario’ en Matamoros, provoca narcobloqueos en Tamaulipas

Reportes ciudadanos indican que se colocaron ponchallantas en diversos puntos para evitar la circulación

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 29 de octubre: cae ‘objetivo prioritario’ en Matamoros, provoca narcobloqueos en Tamaulipas

Clara Brugada confirma homenaje de cuerpo presente a Cuauhtémoc Cárdenas en Bellas Artes

El reconocimiento al fundador del PRD se llevará a cabo el 30 de octubre

Clara Brugada confirma homenaje de cuerpo presente a Cuauhtémoc Cárdenas en Bellas Artes

Alito Moreno condena asesinato de regidor del PRI y su esposa en Michoacán: culpa a Morena

El dirigente priista acusó que Adán Rodríguez Ávalos habría sido amenazado por el crimen organizado para pagar derecho de piso y entregar a un familiar

Alito Moreno condena asesinato de regidor del PRI y su esposa en Michoacán: culpa a Morena

Legisladores de MC proponen que el nombre de Cuauhtémoc Cárdenas se inscriba en el Muro de Honor del Senado

El legado del ingeniero en la vida pública del país busca ser homenajeado en la Cámara Alta

Legisladores de MC proponen que el nombre de Cuauhtémoc Cárdenas se inscriba en el Muro de Honor del Senado

¿Hasta cuándo estará en el Zócalo la Catrina más alta del mundo?

La monumental escultura estará disponible para todos los capitalinos durante varios días

¿Hasta cuándo estará en el Zócalo la Catrina más alta del mundo?
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 29 de octubre: cae ‘objetivo prioritario’ en Matamoros, provoca narcobloqueos en Tamaulipas

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 29 de octubre: cae ‘objetivo prioritario’ en Matamoros, provoca narcobloqueos en Tamaulipas

Tamaulipas confirma el fallecimiento de una menor y dos lesionados tras la ola de violencia generada por la captura de “El Titán”

Agresión contra la AMIC de Sonora ocurrió minutos después de que un juez procesara a detenidos en el operativo contra “El Meny Carranza”

Cae en Matamoros Axel Alfredo, alias “El Titán”: operador del Cártel del Golfo y familiar de Osiel Cárdenas Guillén

Capturan en el AICM a cuatro traficantes con más de 45 kilos de cocaína y metanfetamina: intentaban volar a España y Corea del Sur

ENTRETENIMIENTO

De amenizar bailes en Tepito a tocar en festivales: el origen de Sonido La Changa de Ramón Rojo Villa

De amenizar bailes en Tepito a tocar en festivales: el origen de Sonido La Changa de Ramón Rojo Villa

Entre voces mediáticas y la taquilla local: el desafío de ‘Wildwood’ en los cines de México

¿Lloverá este Día de Muertos? El pronóstico del clima en México para el 1 de noviembre 2026

De la cárcel a la pantalla: la docuserie con la que la Suprema Corte desarmó el mito de “El Caníbal de Atizapán”

Alex Fernández en la CDMX: boletos, horarios, setlist y cómo llegar al concierto en el Teatro Metropólitan

DEPORTES

Charlyn Corral rompe en llanto y exige que se reconozca su lugar en el futbol: “He hecho lo que ningún mexicano a hecho”

Charlyn Corral rompe en llanto y exige que se reconozca su lugar en el futbol: “He hecho lo que ningún mexicano a hecho”

Piojo Alvarado lo vuelve a hacer y se roba el concurso de disfraces de Chivas

Harry Kane se conmueve al recordar a México con regalo mundialista tras volver a Múnich con el Balón de Oro

Checo Pérez celebrará 300 carreras en el Gran Premio de México: “Será muy especial para mí”

Pierre Gasly ve complicado repetir su actuación de cuarto lugar en México del 2021, pero no descarta sorpresas