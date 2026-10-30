Captan pelea entre choferes del Trolebús Chalco - Santa Martha y manifestantes que bloquearon la autopista México - Puebla

En redes sociales se difundió un video que captó el momento en que choferes del Trolebús Chalco - Santa Martha protagonizaron una pelea con manifestantes que bloquearon los carriles centrales de la autopista México - Puebla; pasajeros quedaron varados y algunos descendieron de las unidades para seguir su camino a pie (Redes sociales)

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Vecinos de la colonia Niños Héroes, Segunda Sección, del Valle de Chalco, Estado de México, bloquearon la autopista México-Puebla durante más de tres horas para rechazar la construcción del Bachillerato Nacional Margarita Maza en un predio que, según los inconformes, funcionaba como área verde y espacio deportivo en Valle de Chalco.

Los manifestantes bloquearon los carriles centrales y laterales de la autopista México - Puebla con dirección al estado poblano. Más tarde, los inconformes tomaron la decisión de bloquear los carriles por donde circula el Trolebús Chalco - Santa Martha, lo que afectó el servicio de la Línea 11 del Trolebús.

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Los vecinos cerraron de forma intermitente los carriles centrales y laterales con dirección a Puebla, a la altura del kilómetro 24, en el paraje Puente Rojo. Las filas se extendieron hasta la calzada Ignacio Zaragoza, en la alcaldía Iztacalco, mientras Caminos y Puentes Federales (Capufe) confirmó que el cierre continuaba.

Captan pelea entre conductores del Trolebús Chalco y manifestantes en la México - Puebla

Usuarios del Trolebús Chalco - Santa Martha captaron el momento en el que se desató una pelea por bloqueos en la México - Puebla (Captura redes sociales)

El cierre también afectó el carril confinado del Trolebús Chalco-Santa Martha. Pasajeros detenidos pidieron a los manifestantes liberar el paso, pero la discusión escaló hasta una confrontación física, al grado que usuarios y conductores de las unidades del Trolebús se involucraron en una pelea a golpes.

A través de redes sociales circularon imágenes del momento en el que manifestantes se enfrascaron en una pelea con choferes del Trolebús, quienes reclamaron el cierre de los carriles. Y es que, la discusión por el bloqueo escaló a instancias violentas pues se enfrascaron en una pelea, incluso se arrojaron objetos como llantas que formaban parte del bloqueo.

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Elementos de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México intervinieron para contener el altercado, al que se sumaron los reclamos de automovilistas varados durante varias horas. La circulación se restableció tras una riña entre manifestantes y usuarios del Trolebús Chalco-Santa Martha, alrededor de las 18:00 horas.

Durante los bloqueos, el servicio del Trolebús Chalco sufrió modificaciones temporales, en consecuencia los pasajeros tuvieron que buscar opciones de traslado. A través de la cuenta oficial de la Línea 11 del Trolebús informaron que la operación de las unidades era únicamente de Chalco a Parque Tejones, el tramo Santa Marta - Puente Blanco cerró temporalmente.

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(X/ @STECDMX)

“Por manifestantes en interestación Parque de la Mujer - Cuauhtémoc, servicio provisional de Terminal Chalco a Parque Tejones.Sin servicio temporalmente de Santa Marta a Puente Blanco”, publicaron en sus redes sociales oficiales.

¿Por qué cerraron la México - Puebla?

Los manifestantes denunciaron que el ayuntamiento cedió el terreno de un parque al gobierno federal sin consultar a los residentes, esto para la construcción de un bachillerato. En charla con los medios, los manifestantes expresaron ante la prensa que la zona cuenta con pocos espacios de esparcimiento al aire libre, y exigen suspender las obras —iniciadas el jueves 29 de octubre— y reubicar el plantel en otro predio del municipio.

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Los inconformes afirmaron que el predio donde se construye el bachillerato funcionaba como área verde y espacio para actividades deportivas. Su exigencia es clara: suspender la obra y trasladar el plantel a otro punto del municipio.

La Secretaría General de Gobierno estatal no había respondido a esa demanda de suspensión inmediata de los trabajos.

Alistan apertura de más estaciones del Trolebús Chalco - Santa Martha

La Línea 11 del Trolebús entre Chalco y Santa Martha mantiene cerradas las estaciones Teotongo, La Virgen y Xico, aunque las obras civiles habrían concluido un año y cinco meses después del inicio del servicio. Las autoridades de la CDMX y el Estado de México aún no informan la fecha para ponerlas en operación, pues faltarían ajustes técnicos, señalética e iluminación.

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La ruta comenzó a operar el 18 de mayo de 2025 con nueve de sus 15 estaciones debido a obras hidráulicas en el centro de Chalco y trabajos pendientes en otras paradas. Actualmente funcionan 12 estaciones, mientras las tres restantes se ubican en los límites de Iztapalapa con Valle de Chalco.

El canal de YouTube SNT: Movilidad Urbana, especializado en movilidad, difundió imágenes en las que se observan terminados los andenes, las estructuras de las estaciones y los puentes peatonales que conectan el exterior con el servicio. La maquinaria que ocupaba carriles laterales de la autopista México-Puebla ya fue retirada.

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