De amenizar bailes en Tepito a tocar en festivales: el origen de Sonido La Changa de Ramón Rojo Villa

De amenizar bailes en Tepito a tocar en festivales: la historia de Sonido La Changa de Ramón Rojo Villa

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Ramón Rojo Villa cumple 58 años de trayectoria al frente de Sonido La Changa, el proyecto que fundó en 1968 en el barrio de Tepito y que lo llevó de amenizar bailes populares a presentarse en festivales como el Vive Latino y el Primavera Sound de Barcelona.

Este miércoles 28 de octubre, el fundador del grupo sonidero presentó problemas de salud que lo obligaron a cancelar su presentación en Ecatepec, aunque de momento se desconoce qué enfermedad tiene.

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De una tienda de discos en Tepito nació el sonido

Ramón Rojo Villa nació en 1948 en Tepito, Ciudad de México. Sus tíos compraron una tienda de discos en el Centro Histórico y ahí comenzó a formar una colección de vinilos a partir de materiales de la Sonora Matancera.

Ramón Rojo Villa, fundador de Sonido La Changa, utiliza un micrófono y una consola de mezcla durante una presentación musical al aire libre. (@sonido_la_changa_internacional)

Con esa colección empezó como “tocadiscos”: amenizaba bailes con una tornamesa, un amplificador de bulbos marca Radson y bocinas, conocidas en el ambiente sonidero como “trompetas”. El nombre “La Changa” proviene de un personaje de la radionovela Chucho El Roto, que Rojo Villa escuchaba de niño en la estación XEW.

La primera tocada de Sonido La Changa se pagó con cinco pesos la hora

El sonidero ha contado que su primera tocada se la pagaron con cinco pesos la hora, tras recibir el respaldo de Guadalupe Reyes Salazar, conocida como “La Socia”, una de las pioneras del movimiento sonidero en México y principal influencia para la creación de La Changa.

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En los años 70, junto al sonidero Roberto Herrera “El Rolas”, Rojo popularizó uno de los sellos distintivos del movimiento: intercalar saludos en vivo durante la reproducción de la música. Durante años, Sonido La Changa fue protagonista en la Pista Las Rejas de Ciudad Nezahualcóyotl, considerada una pista sonidera legendaria dentro del circuito.

Ramón Rojo Villa, fundador de Sonido La Changa, manipula una consola de sonido durante un evento musical. (@sonido_la_changa_internacional)

El equipo profesional incluye 50 toneladas de audio

Con el tiempo, el espectáculo alcanzó un nivel de profesionalización que incluye equipos de 50 toneladas de audio profesional e iluminación para eventos masivos, transportados en dos tractocamiones. El personal de la agrupación suma 16 personas y sus presentaciones se han extendido a ocho estados de Estados Unidos.

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El salto al Vive Latino marcó un quiebre en 2014

El gran parteaguas llegó en 2014, cuando Sonido La Changa se presentó en el Vive Latino, un festival dominado por bandas de rock como El Tri, Hombres G y Zoé. En 2020, la agrupación fue invitada al Primavera Sound de Barcelona, donde compartió cartel con Bad Bunny, Lana del Rey, The Strokes e Iggy Pop.

El movimiento sonidero, nacido en barrios como Tepito e Iztapalapa durante los años 50, arrastró por décadas el estigma de ser considerado una expresión “ruidosa” y de “nacos”. En 2024, el Gobierno de la Ciudad de México reconoció a los sonideros como parte del Patrimonio Cultural Inmaterial de la capital, tras años de activismo impulsado por gestoras culturales como Mariana Delgado.

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Ramón Rojo Villa, fundador de Sonido La Changa, habla por un micrófono frente a una consola de mezclas durante una presentación musical. (@sonido_la_changa_internacional)

Ramón Rojo Villa pide llegar a los 60 años de carrera

El 24 de octubre de 2026, Ramón Rojo Villa celebró sus 58 años de trayectoria. Ha declarado: “Hasta las últimas horas de mi vida, hasta el último aliento de mi ser, seguiré siendo sonidero”.

La celebración coincidió con un momento de salud delicado para el fundador de La Changa. En agosto de 2026 fue sometido a una cirugía y su equipo confirmó una restricción médica de reposo del 6 al 20 de ese mes, lo que obligó a posponer su presentación en la UNAM, dentro del encuentro Tradición y Actualidad en los Cuerpos Danzantes organizado por Danza UNAM.

Qué le pasó a Ramón Rojo Villa: Sonido La Changa canceló presentación en Ecatepec

El 28 de octubre, Sonido La Changa canceló su presentación en el Segundo Festival Cultural Ecatepec 2026 “El Viento Nos Une” por “causas de fuerza mayor” vinculadas a la salud de Rojo Villa. La agrupación anunció que devolverá “peso por peso” el dinero pagado por el evento y también suspendió una presentación prevista para la festividad de San Judas Tadeo en Melchor Ocampo.

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Un comunicado oficial de Sonido La Changa pide oraciones y pronta recuperación para su fundador, Ramón Rojo Villa. (Sonido la Changa Internacional)

Pese al cuadro de salud, Sonido La Changa mantiene comprometidas dos fechas en Los Ángeles para la segunda semana de noviembre: el 13 en Leonardos de Huntington Park y el 14 en Roccapulco Supper Club, ambas compartiendo cartel con el artista Liran Roll. La presentación del 2 de noviembre en Puebla continúa anunciada, aunque su realización dependerá de la evolución del estado de salud de su fundador.