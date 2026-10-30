México

Caso Rubén Rocha Moya: Graciela Domínguez remueve a Eneyda Rocha, presidenta del DIF Sinaloa

Las acusaciones de Estados Unidos en contra del gobernador con licencia siguen generando movimientos en el gabinete

Caso Rubén Rocha Moya: Graciela Domínguez remueve a Eneyda Rocha, presidenta del DIF Sinaloa. | DIF Sinaloa
Caso Rubén Rocha Moya: Graciela Domínguez remueve a Eneyda Rocha, presidenta del DIF Sinaloa. | DIF Sinaloa
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La noche de este 29 de octubre de 2026, Eneyda Rocha Ruiz, hija del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, fue removida de su cargo como presidenta del Sistema DIF estatal.

El cambio se dio a conocer de manera oficial alrededor de las 20:30 horas de este jueves, luego de que la mandataria interina, Graciela Domínguez Nava, le tomará protesta a Mercedes Ibarra, quien remplazará a la exfuncionaria sinaloense.

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¿Cuál fue el motivo de la salida de la hija de Rubén Rocha Moya?

En el comunicado del gobierno estatal no se dio a conocer el motivo por el que la funcionaria del DIF estatal dejó o fue removida del cargo, sin embargo, el cambio llega a dos meses de que Domínguez Nava llegara en relevo de quien es acusado por Estados Unidos de tener nexos con el Cártel de Sinaloa.

De manera oficial se nombró a Catalina Esparza Navarrete como presidenta honorífica del Patronato del Sistema DIF Sinaloa. La decisión se tomó en asamblea, luego de que los integrantes del patronato, encabezado por la directora Mercedes Ibarra, acordaron otorgarle el cargo con el propósito de mantener una atención cercana a las necesidades de la sociedad sinaloense.

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Esparza Navarrete agradeció la confianza depositada en ella y señaló que su trabajo se enfocará en atender la vulnerabilidad de niños, jóvenes, adultos mayores y familias del estado.

Catalina Esparza Navarrete es la nueva titular del DIF Sinaloa. Crédito: Gobierno de Sinaloa
Catalina Esparza Navarrete es la nueva titular del DIF Sinaloa. Crédito: Gobierno de Sinaloa

Esparza Navarrete es licenciada en Educación Primaria, con maestría en Educación Básica y doctorado en Educación con especialidad en Docencia e Investigación. Se desempeñó como profesora de grupo, supervisora y jefa de sector educativo. También fungió como secretaria de Educación Pública del estado y subsecretaria de Educación Básica.

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