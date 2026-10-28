Capturan en Oaxaca a “El Semáforo”, integrante del CJNG e identificado como sucesor de “El Tanque”. Marina

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Fuerzas federales detuvieron en Tuxtepec, Oaxaca, a Carlos César Cruz Muñoz, alias “El Semáforo” o “El Señor de las Luces”, señalado como presunto jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la zona conurbada de Veracruz-Boca del Río. La captura se produjo la madrugada de este miércoles 28 de octubre.

El detenido, de 42 años y originario de ese municipio oaxaqueño, era señalado como el sucesor de Iván Cazarín Molina, alias “El Tanque”, capturado días antes en Jalisco. Junto a Carlos César Cruz Muñoz fue detenida Ana Gabriela “N”, identificada como presunta operadora logística de la organización.

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El operativo en Tuxtepec

El despliegue comenzó de madrugada en la colonia Loma Alta, en Tuxtepec, con sobrevuelo de helicópteros y presencia de elementos armados en distintos puntos de la ciudad durante varias horas. El operativo fue realizado por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) en coordinación con la Secretaría de Marina, y precisó que se ejecutaron dos cateos simultáneos en el municipio oaxaqueño.

El Semáforo es identificado como sucesor de El Tanque, detenido el pasado 5 de octubre. Crédito: Semar

El Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) consigna que la detención ocurrió a las 06.00 horas de este miércoles.

Durante las diligencias, las autoridades aseguraron armas de fuego, algunas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, granadas y equipo táctico. También fueron incautados dos vehículos de alta gama.

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Sucesor de “El Tanque” tras su caída en Jalisco

Carlos César habría ganado relevancia dentro de la estructura regional del CJNG tras la detención de Cazarín en Zapopan, Jalisco. “El Semáforo” habría asumido funciones de liderazgo después de esa captura, ocupando el segundo nivel en la organización como sucesor directo de “El Tanque”.

Al detenido se le atribuye una presunta relación con el asesinato de dos agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), ocurrido en mayo de 2025 en la zona de Vía Muerta, en Boca del Río, durante un operativo contra el secuestro.

Junto con "El Semáforo" fue detenida una mujer, identificada como operadora logística. Crédito: Semar

De acuerdo con fuentes ministeriales, Carlos César presuntamente encabezaba la estructura en Veracruz-Boca del Río y coordinaba a distintos mandos operativos relacionados con actividades de secuestro en la región. Estos señalamientos deberán acreditarse ante las autoridades judiciales correspondientes.

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Otras detenciones dentro de la misma estructura

La captura de Carlos César se suma a la de otros 16 presuntos integrantes de este grupo delictivo en Veracruz y Oaxaca, como parte de los esfuerzos coordinados para debilitar la estructura criminal en la región.

Entre las personas ya detenidas dentro de esta presunta organización se encuentran Omar Alfonso, conocido como “Comandante Toga”, y Cristian Aldair, identificado como “Comandante Güero”. Ambos son señalados como mandos operativos subordinados a la célula que encabezaban sucesivamente “El Tanque” y, posteriormente, “El Semáforo”.

La estructura operativa a la que pertenecían ambos detenidos habría estado subordinada a Cazarín Molina antes de su captura en Jalisco. Las autoridades no han precisado si existen más personas señaladas dentro de esta cadena de mando que permanezcan prófugas.

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Quién es “El Tanque” y cómo fue su detención

Iván Cazarín Molina, alias “El Tanque”, fue detenido el 5 de octubre en Zapopan, Jalisco. En el operativo participaron la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Guardia Nacional, con apoyo de agentes de la Fiscalía General de la República (FGR).

Omar García Harfuch, titular de la SSPC, informó que la detención ocurrió en flagrancia y que las autoridades aseguraron un vehículo, un arma de fuego y diversas dosis de droga. El funcionario señaló que la acción resultó de labores de inteligencia, investigación y coordinación entre dependencias.

El Gobierno mexicano identifica a Cazarín Molina como líder regional de una célula del CJNG con presencia en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Puebla, y lo ubica dentro del círculo cercano de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”. Las investigaciones lo relacionan con homicidios, extorsión, privación ilegal de la libertad, robo de hidrocarburos, lavado de dinero y tráfico de drogas.

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El Tanque fue detenido el pasado 5 de octubre en Jalisco. Crédito: Gabinete de Seguridad

Las autoridades también lo señalan por su presunta participación en un ataque armado contra un helicóptero en Jalisco en 2015, durante un operativo contra “El Mencho”.

García Harfuch indicó que en septiembre de 2024 el Departamento del Tesoro de Estados Unidos había sancionado a Cazarín por sus vínculos con el CJNG, lo que permitió un intercambio de información con la Administración para el Control de Drogas (DEA) que condujo a su localización.

Tras su detención, “El Tanque” fue acusado formalmente el 22 de octubre por un gran jurado federal del Distrito de Columbia, en Estados Unidos, por conspiración para traficar cocaína y metanfetamina, además de posesión de arma de fuego vinculada al narcotráfico. De ser declarado culpable, podría enfrentar una pena mínima de 40 años de prisión y hasta dos cadenas perpetuas consecutivas.

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Una jueza federal mexicana, Azucena Lazalde Iñiguez, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, negó un amparo con el que la defensa de Cazarín buscaba frenar una eventual orden de detención provisional con fines de extradición a Estados Unidos.