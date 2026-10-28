Hugo Sánchez fija postura ante el exceso de naturalizados en el futbol mexicano: “No hay materia humana”

Ante la posible convocatoria de Juan Brunetta por Rafa Márquez, el exdirigente afirma que las convocatorias de futbolistas nacidos fuera del país responden a la escasez de opciones para cubrir posiciones específicas en el Tri. (Fotos: EFE/ Mariscal - REUTERS/Daniel Becerril)

Guardar

A 50 años de su debut con Pumas, Hugo Sánchez volvió a ponerse en el centro de la conversación al hablar de un futbol mexicano que conoce desde la cancha, el vestidor y el banquillo.

Esta vez, el “Pentapichichi” dejó de lado los recuerdos de sus goles para apuntar a un debate que regresa cada vez que la Selección Mexicana mira hacia un jugador nacido fuera del país.

PUBLICIDAD

El Pentapichichi regresó al Estadio Olímpico Universitario con motivo del homenaje por los 50 años de su debut profesional con Pumas. (X/ @PumasMX)

La posibilidad de que Juan Brunetta vista la camiseta del Tri colocó el tema de los naturalizados sobre la mesa. Hugo no cerró la puerta a esa alternativa, pero sostuvo que su presencia revela una carencia más profunda: los futbolistas mexicanos tienen menos lugares para crecer y consolidarse en la Liga MX.

Hugo Sánchez señaló a la Liga MX por el problema de la cantidad de extranjeros

Durante una intervención en Futbol Picante, Hugo Sánchez sostuvo que los técnicos de la Selección Mexicana no convocan naturalizados por una preferencia personal.

Para el exseleccionador, esas decisiones aparecen cuando el cuerpo técnico no encuentra suficientes opciones para cubrir puestos específicos: “Todos los directores técnicos que hemos estado, hemos accedido y aceptado naturalizados, pero no porque nos guste, sino por necesidad”.

PUBLICIDAD

Hugo Sánchez asegura que los directores técnicos de la Selección Mexicana recurren a futbolistas naturalizados por necesidad y no por gusto. (Foto de archivo)

El exdelantero explicó que el recurso puede ser útil si un futbolista ofrece condiciones que el plantel nacional no encuentra en ese momento: “No hay materia humana mexicana para poder escoger muchos jugadores mexicanos, porque la mayoría son extranjeros”.

La crítica del exgoleador de Pumas, Atlético de Madrid y Real Madrid no recayó sobre quienes preparan las listas de convocados: “No es por culpa de los técnicos de la Selección, es culpa de los dirigentes que permitan tantos extranjeros en el futbol mexicano”.

De esta manera, la postura de “El Macho” no plantea cerrar la puerta a los naturalizados, sino revisar por qué el Tri necesita mirar hacia esa alternativa. El problema no está en quien llega desde fuera, sino en los futbolistas mexicanos que dejan de tener minutos, continuidad y un lugar para pelear.

PUBLICIDAD

Juan Brunetta reavivó una discusión que México conoce desde hace décadas

El caso de Juan Brunetta volvió a poner el tema en primer plano. El mediocampista argentino llegó a México en 2022 con Santos Laguna y pasó a Tigres en enero de 2024, donde se consolidó como una de las piezas ofensivas del equipo.

El futbolista marcó el empate de Tigres ante Pumas el 24 de octubre , en Ciudad Universitaria . El partido terminó 1-1 y coincidió con el homenaje a Hugo Sánchez , quien regresó al Estadio Olímpico Universitario para celebrar medio siglo desde su estreno profesional.

Brunetta suma 50 goles en 146 partidos con Tigres. En Santos Laguna convirtió 19 veces en 56 encuentros , cifras que alimentan el interés sobre una eventual incorporación al representativo nacional de Rafa Márquez .

La posibilidad no sería inmediata. El jugador tendría que obtener la nacionalidad mexicana y resolver ante la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) su condición deportiva, luego de haber participado con Argentina Sub-23 en el Preolímpico de 2020 .

Junio de 2027 aparece como el punto de referencia para una posible elegibilidad, siempre que cumpla los años de residencia requeridos y reciba la autorización correspondiente para cambiar de asociación.

El mediocampista argentino registra 50 anotaciones en 146 partidos con la camiseta de Tigres. REUTERS/Daniel Becerril

México cuenta con antecedentes de naturalizados que vistieron la camiseta nacional, entre ellos Antonio Naelson “Sinha”, Guillermo Franco, Leandro Augusto, Christian “Chaco” Giménez, Rogelio Funes Mori, Álvaro Fidalgo y Julián Quiñones.

Por ello, la posible incorporación de Brunetta podría dejar de ser una hipótesis para transformarse en otra prueba de un debate que ha atravesado al país por años.

PUBLICIDAD

El Pentapichichi también demanda oportunidades para los jóvenes mexicanos

La reflexión de Hugo Sánchez no se limita a Brunetta ni a los cupos de extranjeros. El exseleccionador también ha insistido en que México cuenta con jóvenes capaces de competir fuera del país, siempre que encuentren continuidad en sus clubes y condiciones para dar el salto a ligas de élite.

En ese grupo ubicó a Gilberto Mora, mediocampista de Xolos de Tijuana. Hugo sostuvo que el futbolista de 18 años puede construir una trayectoria propia en Europa, sin la obligación de reproducir el camino de otra figura mexicana.

Hugo destacó las condiciones de Gilberto Mora en Xolos de Tijuana para competir en las mejores ligas de Europa. (AP Foto/Eduardo Verdugo)

Sobre “Morita”, dijo: “Si Hugo Sánchez fue a Europa y consiguió cosas grandes, puede intentar igualarlo y, si es posible, superar sus logros”.

PUBLICIDAD

Así, la postura del Pentapichichi deja una doble exigencia para el futbol mexicano: usar a los naturalizados sólo cuando el plantel lo requiera y, al mismo tiempo, evitar que los jóvenes nacionales pierdan el espacio que debería prepararlos para asumir ese lugar.