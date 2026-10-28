Todo lo que puede pasar en el GP de México: Checo llegará a 300 carreras y Antonelli sería campeón de la Fórmula 1

El piloto mexicano brindó un espectáculo en la zona emblemática de la Ciudad de México (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Gran Premio de la Ciudad de México está a la vuelta de la esquina. Muchas cosas podrían ocurrir en esta undécima edición de la tercera etapa en que la Fórmula Uno regresó al Autódromo Hermanos Rodríguez en el año 2015.

Sergio Checo Pérez regresó a casa después de una temporada tras quedarse sin asiento en el primera categoría del deporte motor. Con la escudería Cadillac Fórmula One Team disputará su carrera número 300 de la Fórmula Uno en la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca.

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Checo se integrará a un selecto grupo de pilotos que participaron al menos en 300 Grandes Premios de la Fórmula Uno, destacan los campeones del mundo: Lewis Hamilton, Michael Schumacher, Sebastian Vettel, Fernando Alonso, Kimi Raikkönen, Jenson Button, además del brasileño Rubens Barrichello.

El piloto de Cadillac llega a este GP con la expectativa de obtener sus primeros puntos en la temporada 2026. (Néstor Hernández | Infobae México)

Pérez Mendoza debutó en Australia en 2011 con la escudería Sauber. Después compitió con McLaren, Force India, Racing Point, Red Bull Racing y Cadillac Fórmula One Team. En 15 temporadas, suma seis victorias, 39 podios y tres poles position, cifras que lo colocan como el piloto mexicano con mejores registros en la Fórmula Uno.

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Andrea Kimi Antonelli se consolidaría campeón en el Gran Premio de la Ciudad de México

El italiano, Andrea Kimi Antonelli, llegará al Gran Premio de la Ciudad de México después de conseguir el triunfo en el Gran Premio de Estados Unidos en Austin. Con ese resultado el piloto de Mercedes tiene en sus manos la posibilidad de asegurar el título en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Kimi Antonelli, de 20 años, será campeón de la Fórmula Uno si termina mínimo en noveno lugar en la capital mexicana. También puede obtener el campeonato con el décimo puesto si su coequipero, George Russell no gana la carrera. Si queda fuera de los puntos o abandona, necesitará que ni Russell ni Lewis Hamilton consigan el triunfo en esta fecha 19.

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El piloto de Mercedes Kimi Antonelli celebra en el podio tras ganar el Gran Premio de Estados Unidos, el domingo 25 de octubre de 2026, en Austin, Texas. (AP Foto/Eric Gay)

La única combinación que prolongaría el campeonato de F1 por una victoria de George Russell sería que Andrea Kimi Antonelli termine décimo o más atrás. Lewis Hamilton necesita ganar y que el italiano se quede fuera de los puntos para llevar la disputa del campeonato a la siguiente ronda en Brasil.

Si el competidor italiano asegura la corona en esta campaña, se convertirá en el campeón más joven de la Fórmula Uno. De esa forma, superaría la marca que Sebastian Vettel fijó al ganar el Mundial de Pilotos del 2010 con 23 años y 134 días.

De igual forma, sería el primer piloto italiano que gana la copa del ganador desde Alberto Ascari en 1953. Antes de él, Giuseppe Farina obtuvo el primer título de la Fórmula Uno en su año de inauguración, en 1950. Antonelli llegaría al logro en su Gran Premio número 43.

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Mercedes puede acercarse al campeonato de constructores en el Gran Premio de la Ciudad de México

La escudería alemana podría amarrar el campeonato de constructores en México. REUTERS/Mike Segar

La escudería Mercedes lidera la tabla por equipos con 133 puntos de ventaja sobre los Ferrari. Aún hay 215 unidades disponibles antes del Gran Premio de la Ciudad de México y 172 después de la carrera, por lo que la escudería alemana conserva una oportunidad para resolver el título este domingo en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Para ganar el campeonato por equipos en la CDMX, Mercedes debe sumar el máximo de 43 puntos y esperar a que Ferrari no consiga más de cuatro. También puede coronarse con un primero y un tercero, siempre que Ferrari no consiga unidades.

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Mercedes ha conquistado 12 victorias en 18 carreras. Kimi Antonelli suma nueve y George Russell tres en la temporada 2026, una distribución que explica la diferencia del equipo frente a la escudería Ferrari.

Lewis Hamilton y Charles Leclerc tratarán de impedir esa definición. El británico ganó en Barcelona y Leclerc lo hizo en Gran Bretaña, mientras la escudería italiana requiere una carrera sólida de ambos para llegar a Brasil con opciones reales en el campeonato de constructores.

Seis pilotos jóvenes tendrán actividad en la primera práctica del Gran Premio de la Ciudad de México

Apunta un récord de asistencia en esta edición 2026 REUTERS/Henry Romero

La primera práctica programada para este viernes tendrá la presencia de seis rockies en el Autódromo Hermanos Rodríguez: Nikola Tsolov manejará para Racing Bulls y Freddie Slater lo hará con Audi. Ambos debutarán en una sesión oficial de Fórmula Uno en México.

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Fred Vesti tendrá actividad con el equipo Mercedes; Leonardo Fornaroli, con McLaren; Jak Crawford, con Aston Martin; Luke Browning, con Williams y Colton Herta lo hará nuevamente con Cadillac. Las sesiones permitirán a los equipos cumplir con la regla que exige dar espacio a novatos durante la campaña.

La clasificación se realizará este sábado 31 de octubre a las 15:00 horas. El Gran Premio de la Ciudad de México reunirá la posible coronación de Andrea Kimi Antonelli, la arranca número 300 de Sergio Checo Pérez y una nueva batalla entre Mercedes, Ferrari, Red Bull Racing y McLaren en el cierre de la temporada 2026 de la Fórmula Uno.

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