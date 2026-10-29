Figuras de la política mexicana despiden a Cárdenas Solórzano, pilar de la democracia en México

Diversas fuentes informaron de la muerte del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, líder político de izquierda, luchador democrático y quien fue candidato a la presidencia de la república en tres ocasiones.
Gerardo Fernández Noroña lamentó el fallecimiento de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, a quien reconoció como una figura central de la izquierda mexicana y de la transformación del país.
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“Lamento profundamente el fallecimiento del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Líder indiscutible de la izquierda mexicana y pilar en la transformación del país”, escribió Fernández Noroña. También expresó su solidaridad con familiares y amigos: “Se va un grande, sin el cual no se entendería el México que vivimos”.
Alejandro “Alito” Moreno lamentó el fallecimiento del ingeniero Cárdenas Solórzano y expresó sus condolencias a la familia, amigos y seres queridos del político mexicano.
Moreno, presidente del PRI (partido en el que militó el ingeniero) describe a Cárdenas Solórzano como una figura destacada de la vida política de México, cuya trayectoria dejó una huella importante en la historia democrática del país. También les deseó a los allegados del excandidato fortaleza y pronta resignación ante la pérdida.
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Ignacio Mier Velazco, coordinador de Morena en el Senado, lamentó el fallecimiento del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y expresó solidaridad con la familia Cárdenas Batel en un mensaje publicado en su cuenta de X. “México pierde a un demócrata nacionalista”, escribió Mier.
Manuel Velasco, senador del Partido Verde, expresó su pena por la muerte del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y envió condolencias a su familia. Velasco describió a Cárdenas como uno de los grandes referentes de la lucha democrática en México y de la izquierda mexicana.
El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, lamentó el fallecimiento de Cuauhtémoc Cárdenas, a quien describió como un hombre íntegro, un demócrata de convicciones firmes y un referente de la izquierda mexicana. Monreal señaló que Cárdenas fue su amigo y afirmó que su ejemplo y congruencia permanecen.
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La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, lamentó el fallecimiento de Cuauhtémoc Cárdenas, a quien atribuyó una trayectoria política que marcó una etapa de la vida pública de México. La mandataria sostuvo en su mensaje que Cárdenas abrió camino a nuevas generaciones y fortaleció la participación ciudadana.
Sobre instituciones, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno lamentó también el fallecimiento del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.
Jorge Triana, político del PAN, reconoció la contribución de Cuauhtémoc Cárdenas a la democracia y publica un mensaje de despedida. El exdiputado señaló que en 1988 el ingeniero marchó junto a Manuel Clouthier contra el fraude electoral que habría operado Manuel Bartlett.
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Martí Batres, director del ISSSTE, lamentó el fallecimiento de Cuauhtémoc Cárdenas y destacó su papel en la transformación política de México.
Batres sostuvo que el ingeniero fue precursor del movimiento que hoy transforma al país, además de impulsar a la izquierda y al movimiento popular. También le atribuyó haber puesto en la agenda nacional la educación pública, la soberanía energética y las libertades políticas.
Según el mensaje, la participación de Cárdenas en 1988 cambió la correlación de fuerzas en México, terminó con la era del Partido de Estado y abrió paso a la democracia. También afirmó que encabezó la primera gran oposición política al neoliberalismo.
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Jorge Álvarez Máynez, dirigente de Movimiento Ciudadano, dedicó un mensaje de despedida a Cuauhtémoc Cárdena, a quien reconoció por su lucha política.
El excandidato presidencial afirmó que ser cardenista significa estar “del lado correcto de la historia” y relacionó el siglo XX con Lázaro y Cuauhtémoc Cárdenas, así como con la lucha por la igualdad económica, la igualdad política y la democracia.
Ariadna Montiel Reyes, presidenta de Morena, lamentó el fallecimiento del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, a quien reconoció por su trayectoria en la vida democrática de México.
La funcionaria sostuvo que Cárdenas defendió la soberanía, el patrimonio nacional, la justicia social y el derecho de la ciudadanía a decidir libremente su destino. También expresó sus condolencias a la familia, seres queridos y compañeros de lucha.
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Montiel señaló que la participación de Cárdenas en la lucha política de 1988 abrió caminos para la izquierda mexicana y transformó la vida política del país.
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