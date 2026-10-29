Figuras de la política mexicana despiden a Cárdenas Solórzano, pilar de la democracia en México

Cuauhtémoc Cárdenas fue hijo del general Lázaro Cárdenas del Río, presidente de México de 1934 a 1940, artífice de la expropiación petrolera. (Archivo Infobae)

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Diversas fuentes informaron de la muerte del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, líder político de izquierda, luchador democrático y quien fue candidato a la presidencia de la república en tres ocasiones.

Gerardo Fernández Noroña lamentó el fallecimiento de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, a quien reconoció como una figura central de la izquierda mexicana y de la transformación del país.

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“Lamento profundamente el fallecimiento del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Líder indiscutible de la izquierda mexicana y pilar en la transformación del país”, escribió Fernández Noroña. También expresó su solidaridad con familiares y amigos: “Se va un grande, sin el cual no se entendería el México que vivimos”.

Cuauhtémoc Cárdenas fue candidato entres ocasiones, en el 1988 fue víctima de un fraude. (Cortesía)

Alejandro “Alito” Moreno lamentó el fallecimiento del ingeniero Cárdenas Solórzano y expresó sus condolencias a la familia, amigos y seres queridos del político mexicano.

Moreno, presidente del PRI (partido en el que militó el ingeniero) describe a Cárdenas Solórzano como una figura destacada de la vida política de México, cuya trayectoria dejó una huella importante en la historia democrática del país. También les deseó a los allegados del excandidato fortaleza y pronta resignación ante la pérdida.

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Ignacio Mier Velazco, coordinador de Morena en el Senado, lamentó el fallecimiento del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y expresó solidaridad con la familia Cárdenas Batel en un mensaje publicado en su cuenta de X. “México pierde a un demócrata nacionalista”, escribió Mier.

Cuauhtémoc Cárdenas fue militante del PRI, partido dirigido por Alito Moreno, quien destacó el legado del ingeniero. FOTO: ENRIQUE ORDÓÑEZ /CUARTOSCURO.COM

Manuel Velasco, senador del Partido Verde, expresó su pena por la muerte del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y envió condolencias a su familia. Velasco describió a Cárdenas como uno de los grandes referentes de la lucha democrática en México y de la izquierda mexicana.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, lamentó el fallecimiento de Cuauhtémoc Cárdenas, a quien describió como un hombre íntegro, un demócrata de convicciones firmes y un referente de la izquierda mexicana. Monreal señaló que Cárdenas fue su amigo y afirmó que su ejemplo y congruencia permanecen.

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La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, lamentó el fallecimiento de Cuauhtémoc Cárdenas, a quien atribuyó una trayectoria política que marcó una etapa de la vida pública de México. La mandataria sostuvo en su mensaje que Cárdenas abrió camino a nuevas generaciones y fortaleció la participación ciudadana.

Opositores políticos a Morena reconocieron el trabajo democrático de Cárdenas. Cuauhtémoc Cárdenas. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

Sobre instituciones, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno lamentó también el fallecimiento del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.

Jorge Triana, político del PAN, reconoció la contribución de Cuauhtémoc Cárdenas a la democracia y publica un mensaje de despedida. El exdiputado señaló que en 1988 el ingeniero marchó junto a Manuel Clouthier contra el fraude electoral que habría operado Manuel Bartlett.

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Martí Batres, director del ISSSTE, lamentó el fallecimiento de Cuauhtémoc Cárdenas y destacó su papel en la transformación política de México.

Militantes de Morena reconocieron el impacto de Cárdenas en la historia política nacional. (Foto: Cuartoscuro)

Batres sostuvo que el ingeniero fue precursor del movimiento que hoy transforma al país, además de impulsar a la izquierda y al movimiento popular. También le atribuyó haber puesto en la agenda nacional la educación pública, la soberanía energética y las libertades políticas.

Según el mensaje, la participación de Cárdenas en 1988 cambió la correlación de fuerzas en México, terminó con la era del Partido de Estado y abrió paso a la democracia. También afirmó que encabezó la primera gran oposición política al neoliberalismo.

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Jorge Álvarez Máynez, dirigente de Movimiento Ciudadano, dedicó un mensaje de despedida a Cuauhtémoc Cárdena, a quien reconoció por su lucha política.

El excandidato presidencial afirmó que ser cardenista significa estar “del lado correcto de la historia” y relacionó el siglo XX con Lázaro y Cuauhtémoc Cárdenas, así como con la lucha por la igualdad económica, la igualdad política y la democracia.

Ariadna Montiel Reyes, presidenta de Morena, lamentó el fallecimiento del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, a quien reconoció por su trayectoria en la vida democrática de México.

La funcionaria sostuvo que Cárdenas defendió la soberanía, el patrimonio nacional, la justicia social y el derecho de la ciudadanía a decidir libremente su destino. También expresó sus condolencias a la familia, seres queridos y compañeros de lucha.

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Montiel señaló que la participación de Cárdenas en la lucha política de 1988 abrió caminos para la izquierda mexicana y transformó la vida política del país.

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