Ronald Johnson: la designación terrorista a los cárteles no busca “lanzar bombas”

La designación terrorista a los cárteles no busca "lanzar bombas", dice el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson. Captura de pantalla

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El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, descartó que la designación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas tenga como propósito justificar ataques militares en territorio mexicano. El diplomático aseguró que el objetivo real de la medida es golpear las estructuras financieras del crimen organizado.

Johnson hizo estas declaraciones durante un panel del Simposio de Inversionistas Globales del Instituto Milken, dedicado a la relación bilateral entre ambos países. Ahí abordó directamente la confusión que, según dijo, existe sobre los alcances de la designación impulsada por la administración de Donald Trump.

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La designación de cárteles como terroristas busca aplicar sanciones financieras y cargos legales contra sus redes, no habilitar bombardeos en México, según explicó Johnson. El embajador relató que conversó personalmente con Trump sobre esta medida antes de que se concretara.

“Mucha gente piensa que se hizo para poder lanzar bombas sobre los cárteles. Esa no fue la razón”, dijo Johnson durante su intervención.

El verdadero propósito de la medida

El diplomático explicó que la designación de los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras tiene un fin distinto al que algunos le atribuyen. Según detalló, se trata de ampliar el arsenal legal y financiero disponible contra estas estructuras.

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“El objetivo era poder emplear otras herramientas como medidas financieras y sanciones para combatir el terrorismo. Queríamos debilitar la red en su totalidad”, afirmó Johnson.

La designación terrorista a los cárteles no busca "lanzar bombas", dice el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson (Crédito: X | @USAmbMex)

El embajador precisó que estas herramientas incluyen sanciones económicas, cargos por apoyo al terrorismo y otros mecanismos jurídicos orientados a desmantelar redes completas. La estrategia, dijo, no se limita a perseguir a los líderes visibles de los cárteles, sino también a traficantes, lavadores de dinero y empresas fachada vinculadas a estas organizaciones.

Cárteles con presencia en varios continentes

Johnson sostuvo que las organizaciones criminales mexicanas operan más allá de las fronteras del país. Según el embajador, estas redes también mantienen presencia en Europa, Asia y Sudamérica, además de extenderse dentro de Estados Unidos.

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“Los cárteles no operan solo en México, están presentes en Europa, Asia y Sudamérica. Se extienden incluso hasta Estados Unidos”, señaló el diplomático.

Johnson planteó además que un arresto realizado en territorio mexicano “debería llevar a un arresto en los Estados Unidos y tal vez en Colombia, Ecuador o tal vez incluso en Europa, porque estas redes se extienden”

Cooperación bilateral entre ambos países

El embajador calificó el estado actual de la cooperación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad como uno de sus mejores momentos, afirmando que “estamos logrando un éxito considerable en materia de seguridad, estamos obteniendo mejores resultados que nunca, pero todavía hay mucho margen de mejora”, advirtió.

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Johnson insistió en que la seguridad es una responsabilidad compartida entre ambos países y que el diálogo permanente es la clave para sostener esa relación. Pidió además reconocer públicamente que ambos gobiernos son socios con intereses comunes.

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, asiste a la 5.ª Convención Binacional de la American Society of Mexico (AmSoc) en el hotel Camino Real, en la Ciudad de México, México. September 23, 2026. REUTERS/Luis Cortes

“No tengamos miedo de decir que somos socios, que tenemos intereses comunes y que estamos trabajando juntos. No pretendo señalar a ninguna de las partes, pero a veces existe cierta reticencia a reconocerlo”, dijo el diplomático.

Johnson agregó que, incluso si ambos países no se preocuparan mutuamente por razones de cercanía, a Estados Unidos le conviene que México sea un territorio seguro y próspero. “Tenemos una razón egoísta: aunque no nos importáramos el uno al otro, a Estados Unidos le conviene que México sea seguro y próspero”, afirmó.

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Antecedente: ofensiva contra el Cártel de Sinaloa

Las declaraciones de Johnson se dan semanas después de que el embajador señalara, a principios de octubre, que los funcionarios corruptos mexicanos también son objetivo de la ofensiva estadounidense contra el crimen organizado.

En ese momento, Johnson destacó las sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra el líder del Cártel de Sinaloa, Ismael Zambada Sicairos, alias “Mayito Flaco”, y una red de 21 personas y 25 entidades vinculadas.

Foto: Jesús Aviles / Infobae México

“No solo contra los líderes, sino también contra los traficantes, lavadores de dinero, empresas fachada y funcionarios corruptos: todos los que mantienen operando a estas organizaciones terroristas son un objetivo”, escribió el embajador entonces en su cuenta de X.

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Esa acusación llegó después de que Estados Unidos señalara a diez funcionarios del gobierno de Sinaloa, incluido el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, de proteger las operaciones del cártel a cambio de sobornos millonarios. Entre los señalados también figuraban el alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, y el senador Enrique Inzunza Cázarez.