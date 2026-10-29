Adiós al ingeniero: muere Cuauhtémoc Cárdenas, líder histórico de la izquierda mexicana

Cuauhtémoc Cárdenas falleció a los 92 años. (Cuartoscuro)

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Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, una de las principales figuras de la izquierda mexicana y fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), murió este miércoles 28 de octubre de 2026 a los 92 años.

Su trayectoria política estuvo marcada por la ruptura con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), las elecciones presidenciales de 1988 y su llegada a la jefatura de Gobierno del entonces Distrito Federal en 1997.

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Hijo del expresidente Lázaro Cárdenas del Río y de Amalia Solórzano, el ingeniero civil participó en distintos momentos de la transformación del sistema político mexicano, desde la organización de la oposición al priismo hasta la construcción de una fuerza partidista de izquierda con presencia nacional.

Cuauhtémoc Cárdenas: de las filas del PRI a la oposición

Nacido el 1 de mayo de 1934 en la Ciudad de México, Cárdenas estudió Ingeniería Civil en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Su carrera política comenzó dentro del PRI, partido por el que fue senador de la República por Michoacán y posteriormente gobernador de esa entidad entre 1980 y 1986.

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Cuauhtémoc Cárdenas dio su opinión acerca de la refinería Dos Bocas y sobre las celebraciones de la expropiación petrolera dirigidas por AMLO

En 1986 participó en la formación de la Corriente Democrática, junto con otros integrantes del priismo, entre ellos Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez.

El movimiento cuestionó los procedimientos internos del partido y planteó la necesidad de abrir la selección de candidaturas, además de expresar desacuerdos con el rumbo económico del gobierno federal.

La falta de acuerdos con la dirigencia priista derivó en su salida de la organización y en la construcción de una alternativa política para competir por la Presidencia de la República.

La elección presidencial de 1988 marcó su trayectoria política

Cárdenas encabezó el Frente Democrático Nacional (FDN) en las elecciones presidenciales de 1988, una contienda que estuvo acompañada de denuncias de irregularidades y cuestionamientos al proceso de cómputo de los votos.

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Cuauhtémoc Cárdenas elecciones 1988.

El resultado oficial otorgó la victoria a Carlos Salinas de Gortari, mientras que Cárdenas quedó en segundo lugar.

La interrupción del flujo de información durante la jornada electoral, conocida como la “caída del sistema”, se convirtió en uno de los episodios más controvertidos de la historia electoral contemporánea de México.

Al año siguiente, este 5 de mayo de 1989, participó en la fundación del Partido de la Revolución Democrática (PRD), organización que reunió a distintas corrientes de izquierda y se consolidó como una de las principales fuerzas de oposición al PRI. Cárdenas fue su primer presidente nacional, cargo que ocupó hasta 1993.

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Posteriormente, volvió a competir por la Presidencia en 1994 y 2000, aunque no consiguió ganar ninguna de las tres elecciones en las que participó.

Fue el primer jefe de Gobierno del Distrito Federal elegido por voto popular

Uno de los momentos más relevantes de su carrera ocurrió en 1997, cuando ganó la primera elección popular para la jefatura de Gobierno del entonces Distrito Federal.

Cuauhtémoc Cárdenas hizo historia en 1997 al convertirse en el primer jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal elegido mediante el voto popular.

Su triunfo representó un cambio en la forma de elegir a la persona responsable del gobierno capitalino, puesto que anteriormente el regente era designado por el presidente de la República.

Cárdenas asumió el cargo en diciembre de ese año y permaneció al frente de la administración capitalina hasta 1999, cuando dejó la responsabilidad para concentrarse en su tercera candidatura presidencial.

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Entre los principales hitos de su trayectoria destacan:

1976-1982: ocupó un escaño en el Senado por Michoacán.

1980-1986: gobernó Michoacán . 1988: encabezó la candidatura presidencial del Frente Democrático Nacional .

1989: participó en la fundación del PRD y posteriormente fue su primer dirigente nacional.

1997: ganó la primera elección por voto popular para gobernar el entonces Distrito Federal .

2000: contendió por tercera ocasión por la Presidencia de México.

Cuauhtémoc Cárdenas fue uno de los fundadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD), creado en 1989 tras su ruptura con el PRI y la contienda presidencial de 1988.

Su relación con el PRD y las diferencias con la Cuarta Transformación

Después de dejar la dirigencia del PRD, Cárdenas mantuvo su participación en la vida pública nacional, aunque en noviembre de 2014 presentó su renuncia al partido.

En una carta dirigida a la dirigencia, expuso sus diferencias sobre la situación interna de la organización y las medidas necesarias para recuperar su credibilidad.

En los años posteriores también expresó desacuerdos con algunas políticas de los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador, particularmente en materia energética, seguridad y funcionamiento de las instituciones democráticas.

Entre sus planteamientos estuvo la importancia de preservar la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE) y la representación proporcional en el Poder Legislativo.

Aunque impulsó la creación del PRD y fue su primer presidente nacional, Cárdenas se distanció del partido en 2014 y mantuvo diferencias con el proyecto político de la Cuarta Transformación. REUTERS/Daniel Becerril/

A principios de 2023, López Obrador lo calificó como adversario político tras relacionarlo con la iniciativa ciudadana Mexicolectivo.

Sin embargo, antes de las elecciones presidenciales de 2024, Cárdenas manifestó su respaldo personal a la candidatura de Claudia Sheinbaum.

Cuauhtémoc Cárdenas recibió reconocimientos por su trayectoria

Durante 2026, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) le otorgó el Doctorado Honoris Causa, mientras que la UNAM creó la Cátedra Extraordinaria Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, dedicada al estudio de la democracia y los procesos electorales.

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Su trayectoria estuvo vinculada a la defensa de la soberanía nacional, los recursos energéticos, la justicia social y la apertura política.

También desarrolló una reflexión sobre el sistema democrático mexicano en su libro Por una democracia progresista, publicado en 2021.

Con su muerte, concluye la vida de una figura que participó en momentos decisivos de la oposición política mexicana durante las últimas décadas del siglo XX y que dejó una marca en la historia electoral del país mediante la Corriente Democrática, la fundación del PRD y la elección popular del gobierno capitalino.