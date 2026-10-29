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¿Dónde rinde más el sueldo? Un salario mínimo en España vs. México: para qué alcanza realmente de la canasta básica

Una familia urbana necesita al menos 10 mil 362 pesos sólo para alimentarse durante un mes, cifra que ya rebasa el ingreso sin considerar renta, transporte ni servicios

El Instituto Nacional de Estadística registró un aumento acumulado de 37% en alimentos y bebidas no alcohólicas en España; en México, la canasta de 24 productos llegó a 918 pesos. (Imagen Ilustrativa Infobae México)
El Instituto Nacional de Estadística registró un aumento acumulado de 37% en alimentos y bebidas no alcohólicas en España; en México, la canasta de 24 productos llegó a 918 pesos. (Imagen Ilustrativa Infobae México)
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Un salario mínimo puede parecer suficiente sobre el papel, hasta que llega el momento de llenar el refrigerador, pagar la renta y resolver los gastos que no esperan al final de mes.

Entre España y México, la diferencia no sólo pasa por cuántos euros o pesos recibe un trabajador, sino por cuánto se diluye ese ingreso ante los precios cotidianos.

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Ilustración de una pareja en un supermercado con un carrito lleno, un ticket desplegado que sube como una flecha y una hucha en un estante.
El ingreso mínimo general no alcanza para cubrir la alimentación completa de un hogar urbano de cuatro personas, según estimaciones que excluyen servicios, educación y atención médica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

España parte con un ingreso mínimo más alto: 1.221 euros brutos mensuales en 14 pagas, equivalentes a 1.424,50 euros si se distribuyen en 12 meses.

En México, el salario mínimo general es de 315,04 pesos diarios, cerca de 9.582 pesos mensuales. La brecha se achica cuando entran en juego la vivienda, la comida y el tamaño del hogar.

La cesta en España se encareció más rápido que los salarios

El sueldo mínimo en España permite afrontar una compra cotidiana con mayor margen que en México, aunque el encarecimiento de los alimentos redujo parte de esa diferencia.

  • La cesta habitual de 96 productos pasó de 239,97 a 340,16 euros entre 2021 y abril de 2026. El aumento fue de 42%, una suba que superó el crecimiento de los salarios durante buena parte de ese período.
  • Los productos que más presionaron el presupuesto fueron los huevos, con una subida de 133%; los zumos, con 118%; y el café y la margarina, con 85%. La leche, la carne vacuna, el tomate y el chocolate también quedaron por encima del promedio.
  • El Instituto Nacional de Estadística registró un encarecimiento acumulado de 37% en alimentos y bebidas no alcohólicas desde 2021. Los salarios aumentaron 17,33% entre 2021 y 2025, una diferencia que obligó a muchas familias a modificar sus compras.
  • La compra mensual de alimentos para una persona suele ubicarse entre 200 y 300 euros. Esa cifra no contempla servicios, productos de higiene, comida fuera de casa ni gastos inesperados.
La canasta de 96 productos en España acumula un incremento de 42% entre 2021 y abril de 2026, una cifra superior al ajuste salarial. (Europa Press)
La canasta de 96 productos en España acumula un incremento de 42% entre 2021 y abril de 2026, una cifra superior al ajuste salarial. (Europa Press)

La proporción cambia según la ciudad y el tipo de hogar. Una persona que comparte vivienda puede destinar una parte manejable de su ingreso a la despensa; una familia con hijos enfrenta una cuenta mayor, incluso antes de incluir el alquiler.

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En México, la alimentación puede superar el sueldo de un trabajador

México tiene precios nominalmente más bajos para varios alimentos y servicios, pero el ingreso mínimo enfrenta una presión mayor ante los gastos esenciales.

  • El salario mínimo general de 9.582 pesos mensuales queda por debajo de los 10.362,44 pesos que requiere una familia urbana de cuatro integrantes para comprar alimentos durante un mes.
  • Esa estimación cubre únicamente la alimentación. Si el hogar debe pagar renta, gas, luz, agua, transporte, educación o atención médica, la distancia entre el ingreso y el presupuesto básico aumenta.
  • La canasta de 24 productos que se monitorea en México registró precios de entre 750 y 918,58 pesos durante octubre de 2026. No representa el gasto mensual total de una familia, pero permite observar las diferencias entre comercios y ciudades.
  • Una medición sigue precios de productos específicos; otra calcula el ingreso necesario para una alimentación suficiente. Ambas referencias sirven para medir el costo de vida, aunque no pueden compararse como si fueran el mismo indicador.
El esquema de pensiones en México determina el monto final de retiro según las semanas cotizadas y la trayectoria laboral. (Imagen Ilustrativa Infobae)
El esquema de pensiones en México determina el monto final de retiro según las semanas cotizadas y la trayectoria laboral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sistema de pensiones también refleja esa tensión. México mantiene apoyos públicos y un esquema mixto para jubilados, pero la cuantía final depende de semanas cotizadas, ahorro acumulado y trayectoria laboral. Para quienes trabajan con ingresos bajos o en la informalidad, llegar a la vejez no elimina la presión del costo de vida.

El alquiler puede borrar la ventaja española en las grandes ciudades

España ofrece un salario mínimo con mayor capacidad de compra frente a los alimentos, aunque esa ventaja se vuelve frágil cuando una persona debe alquilar sola. La renta suele definir cuánto dinero queda disponible después de cubrir lo básico.

  • El alquiler medio de una vivienda de un dormitorio en una zona céntrica ronda los 878,40 euros mensuales. En Madrid o Barcelona, el valor puede superar esa cifra con facilidad.
  • Si se descuentan una renta cercana a ese promedio, entre 200 y 300 euros para alimentación y 60 euros para transporte, el margen de un salario mínimo prorrateado cae antes de sumar electricidad, internet, teléfono, medicamentos o ropa.
  • En localidades pequeñas, fuera de los centros urbanos o en departamentos compartidos, el ingreso puede rendir más. La experiencia de un trabajador español cambia de forma radical según su ciudad de residencia.
  • En México, las rentas pueden ser menores en términos absolutos, pero el salario también parte de una base mucho más baja.
  • La vivienda no elimina la presión sobre el ingreso: se suma a una canasta alimentaria que ya consume una parte elevada del sueldo.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
La renta mensual de una vivienda de una recámara en zonas céntricas de España promedia 878.40 euros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De esta manera, la comparación deja una diferencia clara: el salario mínimo español rinde más para comprar alimentos y bienes cotidianos, pero pierde capacidad frente a la renta en las grandes ciudades.

En México, el problema aparece antes: para muchos hogares, la comida ya puede absorber todo el ingreso mensual de un trabajador.

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