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EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 28 de octubre: cierres viales por celebraciones a San Judas Tadeo y Show Run de la F1

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La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) prevé concentraciones sociales, citas agendadas, rodadas ciclistas y eventos masivos este miércoles, con posibles afectaciones viales principalmente en las alcaldías Cuauhtémoc, Benito Juárez, Iztapalapa y Coyoacán.

También la SSC recomienda a automovilistas y peatones anticipar sus traslados, especialmente en zonas del Centro Histórico, Paseo de la Reforma, Roma Norte, Hipódromo Condesa, Narvarte y los alrededores de recintos deportivos y de espectáculos.

Sigue aquí las actualizaciones más importantes de hoy 28 de octubre:

En pocas líneas:

11:14 hsHoy

Show run de Checo Pérez en Reforma: horario, calles cerradas y dónde ver el evento de Cadillac en CDMX

El piloto tapatío vuelve a las calles de la capital mexicana como parte de las actividades previas al Gran Premio de México de F1

Las autoridades capitalinas alistan un operativo para el Show Run de Checo Pérez (X/ @OVIALCDMX// Néstor Hernández Infobae MX)
Las autoridades capitalinas alistan un operativo para el Show Run de Checo Pérez (X/ @OVIALCDMX// Néstor Hernández Infobae MX)

Sergio Pérez ya está en la Ciudad de México para las actividades del Gran Premio de México de la Fórmula 1, el piloto de Cadillac no solo regresa al Autódromo Hermanos Rodríguez, sino que también volverá a las calles de la capital con el Show Run. Este miércoles 28 de octubre, Checo Pérez se adueñará de Paseo de la Reforma para deslumbrar a sus seguidores a bordo de su monoplaza.

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11:14 hsHoy

Cierres y alternativas viales por celebración de San Judas Tadeo en CDMX hoy 28 de octubre

Automovilistas enfrentan dos cierres simultáneos en el corredor de Paseo de la Reforma: la peregrinación a San Hipólito y el Show Run de la escudería Cadillac

Automovilistas enfrentan dos cierres simultáneos en el corredor de Paseo de la Reforma: la peregrinación a San Hipólito y el Show Run de la escudería Cadillac.(FOTO:ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM)
Automovilistas enfrentan dos cierres simultáneos en el corredor de Paseo de la Reforma: la peregrinación a San Hipólito y el Show Run de la escudería Cadillac.(FOTO:ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM)

Miles de devotos de San Judas Tadeo se concentran este miércoles 28 de octubre en el templo de San Hipólito, en la colonia Guerrero, lo que obligó a las autoridades a cerrar varios tramos viales en el centro de la Ciudad de México y a sugerir rutas alternas para automovilistas.

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11:10 hsHoy

Agenda de movilizaciones hoy 28 de octubre

CIUDAD DE MÉXICO 28OCTUBRE2025.- Miles de fieles a San Judas Tadeo se dieron cita a lo largo de este día para festejar al santo, agradecer o realizar alguna manda, en la iglesia de San Hipólito. FOTO:ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM
CIUDAD DE MÉXICO 28OCTUBRE2025.- Miles de fieles a San Judas Tadeo se dieron cita a lo largo de este día para festejar al santo, agradecer o realizar alguna manda, en la iglesia de San Hipólito. FOTO:ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM

A las 09:00 horas, la Alianza Nacional de Jubilados se concentrará frente a la Secretaría de Energía, ubicada en avenida Insurgentes Sur número 20, colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc.

A las 11:00 horas, comuneras y comuneros de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca, realizarán una protesta frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en avenida José María Pino Suárez número 2, Centro Histórico. Exigirán la libertad de personas que consideran injustamente encarceladas y defenderán la autonomía y territorio de pueblos originarios. Como parte de sus actividades, elaborarán una manta colectiva. El aforo estimado es de 40 personas.

También a las 11:00 horas, integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas acudirán a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), en Nuevo León número 210, colonia Hipódromo Condesa. Posteriormente, durante el día, prevén realizar actividades ante la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, en Municipio Libre número 377, colonia Santa Cruz Atoyac, en Benito Juárez. Solicitan apoyos y recursos para trabajadores agrícolas de Guerrero. Se calcula la presencia de 40 personas.

Al mediodía, el Partido del Comerciante Popular y Trabajador No Asalariado se reunirá frente a la Secretaría de Gobierno capitalina, en Plaza de la Constitución número 1, Centro Histórico, para denunciar presuntos abusos de autoridad contra vendedores ambulantes por parte de funcionarios de la alcaldía Iztacalco. Se esperan aproximadamente 20 asistentes.

Por su parte, la Plataforma 4:20 realizará desde las 12:00 horas una jornada itinerante de recolección de firmas y difusión sobre derechos cannábicos. Las actividades están programadas en el Monumento a la Madre; el cruce de División del Norte y Cuauhtémoc, en Narvarte Poniente; así como en Gran Canal y Circuito Interior, en Gustavo A. Madero.

A la misma hora, en la estación Constitución de 1917 de la Línea 8 del Metro, en Iztapalapa, se llevará a cabo una colecta de víveres para mujeres mazatecas que mantienen un plantón frente a la Suprema Corte. La convocatoria busca respaldar la exigencia de cancelar órdenes de aprehensión contra defensores del río Xangá Ndá Ge.

Rodadas ciclistas nocturnas

Durante la noche se contemplan al menos seis rodadas ciclistas, varias de ellas con temática de Día de Muertos y terror. Entre las principales se encuentran:

  • 19:45 horas: rodada desde Calzada Ermita Iztapalapa y Cuauhtémoc, en Barrio San Lucas, rumbo a San Bartolo Lindavista, Gustavo A. Madero.
  • 20:15 horas: salida desde Eje 5 Sur y calle 10 de Agosto de 1860, colonia Leyes de Reforma, Iztapalapa, con destino a casas del terror.
  • 20:30 horas: recorrido desde Miguel Ángel de Quevedo y División del Norte, en Coyoacán, hacia Tláhuac.
  • 20:45 horas: salida desde la Torre del Caballito, en Cuauhtémoc.
  • 21:00 horas: rodada desde Parque México hacia el Panteón Jardín y vialidades de Álvaro Obregón.
  • 05:45 horas: salida de un grupo ciclista desde Narvarte Oriente con destino a Teotihuacán y Texcoco, Estado de México.

Eventos masivos

Infografía con un mapa vial del Paseo de la Reforma, un automóvil de carreras, logotipos institucionales y rutas alternas en la Ciudad de México
Una infografía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México detalla los desvíos y afectaciones viales por una exhibición de Fórmula 1 en el Paseo de la Reforma. (X/ @OVIALCDMX)

La jornada también estará marcada por eventos culturales, deportivos y religiosos de alta afluencia.

En Paseo de la Reforma se realizará desde las 10:00 horas el Show Run de la Escudería Cadillac F1 Ciudad de México, con participación de Sergio “Checo” Pérez y una asistencia estimada de hasta 100 mil personas. El recorrido será entre el Ángel de la Independencia y la Glorieta de la Diana Cazadora.

Por la noche, a las 21:00 horas, el Estadio Banorte, en Coyoacán, recibirá el partido América contra Tijuana, correspondiente a la Jornada 7 de la Liga MX, con aforo estimado de 45 mil asistentes.

En el Palacio de los Deportes, en Iztacalco, se presentará el cantante Omar Courtz a las 20:00 horas, con una asistencia prevista de 20 mil personas. Asimismo, Jimmy Sea ofrecerá un concierto en el Teatro Metropólitan a las 21:00 horas.

La celebración patronal de San Judas Tadeo, en el templo de San Hipólito y San Casiano, concluirá este miércoles y podría congregar hasta 100 mil visitantes durante el día.

Además, continuarán actividades por Día de Muertos, como la exhibición de alebrijes monumentales sobre Paseo de la Reforma, el Festival de Flores de Cempasúchil, las celebraciones en Tláhuac, las esculturas luminosas y la feria Paquíliztli en el Monumento a la Revolución.

Las autoridades recomendaron mantenerse informados a través de canales oficiales, considerar rutas alternas y prever tiempos adicionales de traslado ante las posibles afectaciones viales.

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