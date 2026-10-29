Puebla inicia las obras de su Cablebús mientras habitantes convocan a marcha contra el proyecto (Gobierno CDMX)

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El gobierno de Puebla anunció que las obras del Cablebús están en macha, en días recientes empezaron los trabajos y ya se planean los trabajos en tres estaciones —Parque Juárez, Parque Ecológico y Amalucan—. Luego de obtener las licencias y autorizaciones necesarias, las autoridades comenzaron , como primera fase de un sistema de cuatro líneas con una inversión de 6 mil 752.95 millones de pesos que el estado ejecutará entre 2025 y 2029.

José Luis García Parra, coordinador de Gabinete del gobierno de Puebla, informó que los trabajos corresponden al Sistema de Transporte por Cable (STC) y que el proyecto avanza conforme al calendario previsto.

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Entre el 25 y el 31 de octubre arribaron al puerto de Veracruz conjuntos de poleas, vigas transversales y herramientas de frenado para la obra. Una delegación estatal viajó del 14 al 16 de octubre a Zúrich, Suiza, y Austria para inspeccionar la fabricación de los componentes electromecánicos.

Las cuatro líneas y la capacidad prevista del Cablebús Puebla (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los representantes recorrieron instalaciones de Doppelmayr, empresa especializada en sistemas de transporte por cable encargada del proyecto junto con sus filiales en México. La revisión incluyó motores, torres, cabinas y el cable portador-tractor necesarios para operar el sistema.

La construcción de las estaciones de la línea cuatro comenzó el 20 de octubre de 2026 en Parque Juárez, Parque Ecológico y Amalucan, en el estado de Puebla. Estas tres forman parte de las nueve estaciones contempladas en el proyecto.

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El anuncio del Gobierno estatal también informó que funcionarios supervisaron en Austria y Suiza la fabricación de motores, cabinas, torres y equipos electromecánicos. Los primeros suministros de la línea cuatro tenían prevista su llegada al puerto de Veracruz entre el 25 y el 31 de octubre de 2026, antes de ser trasladados a Puebla para su revisión.

Las cuatro líneas y la capacidad prevista del Cablebús

La Línea 1 conectará el Centro Integral de Servicios (CIS) con Parque Juárez, con paradas en Mayorazgo y en la zona de avenida 11 Sur y Cúmulo de Virgo. Tendrá 3.78 kilómetros de longitud y un tiempo estimado de 12 minutos.

Las líneas del nuevo Cablebús en la Ciudad de Puebla fueron anunciadas en diciembre de 2025, y tienen el objetivo de conectar al CIS de Angelópolis con el nororiente de la capital. (Infobae México)

La Línea 2 partirá del Deportivo Xonaca hacia el Parque Ecológico, con una estación intermedia entre el Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec y ese parque. La Línea 3 también saldrá de Xonaca, pero llegará hasta el Parque de Amalucan con escala en el Parque Biblioteca Gilberto Bosques Saldívar.

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La segunda ruta medirá 4.9 kilómetros y tomará alrededor de 16 minutos; la tercera tendrá 4.6 kilómetros y un trayecto previsto de 14 minutos. La Línea 4 enlazará Parque Biblioteca con la Unidad Deportiva Mario Vázquez Raña en cuatro minutos, a lo largo de 1.3 kilómetros.

El sistema proyecta atender a 18,930 pasajeros diarios y 2,500 usuarios por hora en cabinas con capacidad para 10 personas cada una. García Parra señaló que las piezas ya fabricadas tienen un valor superior al monto desembolsado por el gobierno estatal hasta ahora.

Colectivos convocan a protestas contra el Cablebús

Colectivos, ambientalistas y vecinos convocaron a una protesta gráfica el próximo 30 de octubre a las 16:00 horas en las inmediaciones de Parque Biblioteca, sobre Diagonal Defensores de la República esquina con Privada de Las Villas. Los mismos organizadores anunciaron una marcha pacífica para el 15 de noviembre.

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La marcha está programada a las 10:00 horas y contempla un recorrido desde el Parque Ecológico hasta el Zócalo de Puebla. La convocatoria menciona como punto de reunión la avenida Juan de Palafox y Mendoza con 26 Sur, con dirección al primer cuadro de la ciudad, donde se prevén cortes viales.

Los convocantes esperan la participación de habitantes de El Resurgimiento, El Ángel, Amalucan, Santa Bárbara, Analco y otras zonas que los organizadores consideran afectadas por el proyecto.

Colectivos convocan a protestas contra el Cablebús

Nueve estaciones y hasta 383 cabinas integrarán las cuatro líneas

La infraestructura tendrá nueve estaciones, 87 torres estructurales y nodos de transferencia para enlazar el Cablebús con otros medios de transporte. La operación será a una altura de 25 metros sobre el nivel de calle y con una velocidad promedio de 23 kilómetros por hora.

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La capacidad instalada será de entre mil y 2 mil 500 pasajeros por hora. El sistema podrá utilizar hasta 383 cabinas, con espacio para 10 personas cada una. Las góndolas pasarán cada 30 segundos, una frecuencia que busca reducir las esperas frente a los intervalos del transporte convencional. El proyecto contempla cuatro líneas con los tramos CIS–Parque Juárez, Parque Juárez–Xonaca, Xonaca–Cerro Amalucan y Parque Biblioteca–Unidad Deportiva.

El trayecto más largo conectará La Resurrección, al norte de la ciudad, con la zona de Angelópolis. La red busca atender los viajes entre el centro de Puebla, las zonas periféricas y áreas conurbadas.

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Cada nodo de transferencia será diseñado para integrarse con su entorno. En espacios como Parque Juárez, las instalaciones contemplan zonas recreativas, incluidos gimnasios al aire libre, para conservar y ampliar el uso del espacio público.

El gobierno de Puebla afirma que eligió un sistema elevado para evitar obras invasivas. También señala que tomó como referencia las experiencias de Ciudad de México y París, con el objetivo de adaptar sus aciertos y evitar problemas registrados en otros entornos urbanos.